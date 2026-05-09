Hà Nội: Cô gái trẻ tử vong thương tâm sau khi nhảy xuống sông Tô Lịch lúc rạng sáng

Thứ bảy, 12:11 09/05/2026 | Đời sống
GĐXH - Một cô gái 23 tuổi quê ở Đồng Tháp đã tử vong sau khi bất ngờ nhảy xuống sông Tô Lịch (đoạn qua phường Định Công, Hà Nội) vào rạng sáng nay (9/5).

Theo đó, vào khoảng 1h sáng ngày 9/5/2026, tại khu vực sông Tô Lịch, đoạn đối diện số 68 đường Kim Giang (phường Định Công), người dân phát hiện một cô gái trẻ bất ngờ nhảy xuống sông.

Lực lượng chức năng tìm kiếm và đưa thi thể nạn nhân lên bờ.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, Công an phường Định Công đã lập tức có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và lực lượng cứu nạn, cứu hộ khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân.

Đến khoảng 2h cùng ngày, sau nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy và đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Danh tính nạn nhân bước đầu được xác định là chị V. (23 tuổi, quê tại tỉnh Đồng Tháp).

Thi thể nạn nhân được đưa lên bờ. Ảnh: NDCC

Theo một số nhân chứng tại hiện trường, thời điểm xảy ra sự việc, cô gái và một người đàn ông dường như là người yêu đã xảy ra cãi vã, sau đó cô gái nhảy xuống sông nghi tự tử.

Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Đã tìm thấy thi thể 2 bé gái trong vụ bố ôm 2 con nhỏ nhảy sông Lam tự tử

GĐXH - Liên quan vụ bố ôm 2 con nhỏ nhảy sông Lam tự tử, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể hai bé gái.

Đời sống - 21 phút trước

GĐXH - Từ ngày 15/5, hành vi trốn đóng bảo hiểm y tế cho người lao động, người sử dụng lao động có thể bị phạt đến 70 triệu đồng theo Nghị định 90/2026/NĐ-CP.

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Hà Nội dự kiến hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng đối với cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát giao thông... thuộc Công an Thành phố.

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, có những con giáp lúc nào cũng bận rộn, nỗ lực không ngừng nhưng kết quả đạt được lại không như kỳ vọng.

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng các số này thường được xem là mang nhiều phúc khí, càng lớn tuổi càng dễ hưởng cuộc sống đủ đầy, an yên.

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Trước diễn biến thời tiết nắng nóng xen kẽ mưa dông ảnh hưởng đến vụ Đông Xuân, lực lượng công an và bộ đội biên phòng tại TP Huế xuống đồng hỗ trợ người dân thu hoạch lúa.

Đời sống - 18 giờ trước

GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình vừa phê duyệt phương án hỗ trợ, di dời toàn bộ các hộ dân đang sinh sống tại hai khu chung cư cũ nguy hiểm cấp D trên đường Hoàng Văn Thụ, với thời gian hỗ trợ tạm cư dự kiến lên tới 36 tháng.

Đời sống - 20 giờ trước

GĐXH - Nữ hành khách Bùi Thị T (SN 2001, quê Hòa Bình) đoàn tụ với người thân trong niềm vui và xúc động sau hơn 1 ngày mất tích tại khu vực rừng núi Hải Vân.

Đời sống - 21 giờ trước

GĐXH - Nằm trong kế hoạch bàn giao mặt bằng sạch cho dự án đường sắt đô thị số 2 (đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo), hàng chục hộ dân trên phố Thụy Khuê (phường Tây Hồ, Hà Nội) đang tích cực tháo dỡ công trình, di dời tài sản. Sự đồng thuận của người dân cùng những chính sách hỗ trợ linh hoạt của chính quyền địa phương đang góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm này.

Đời sống - 22 giờ trước

GĐXH - Một người phụ nữ kinh doanh nước giải khát tại bãi tắm 3 biển Thịnh Long, xã Hải Thịnh (Ninh Bình) vừa bị đình chỉ buôn bán sau khi xuất hiện clip phản ánh hành vi phản cảm, gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng tới hình ảnh du lịch địa phương.

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Giấu đôi bàn tay khuyết 3 ngón dưới lớp khăn, ông Trần Văn Chung (62 tuổi, Hà Nội) lặng lẽ miết từng đường dọc sống lưng bệnh nhân. Hơn 40 năm trước, một vụ nổ kíp mìn đã cướp đi những ngón tay và ánh sáng đôi mắt của ông. Vượt qua nghịch cảnh, người đàn ông mù ấy nuôi con học đại học bằng đôi tay 7 ngón đầy nghị lực và mang lại hi vọng cho nhiều người với nghề xoa bóp trị liệu.

