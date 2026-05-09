Hà Nội: Cô gái trẻ tử vong thương tâm sau khi nhảy xuống sông Tô Lịch lúc rạng sáng
GĐXH - Một cô gái 23 tuổi quê ở Đồng Tháp đã tử vong sau khi bất ngờ nhảy xuống sông Tô Lịch (đoạn qua phường Định Công, Hà Nội) vào rạng sáng nay (9/5).
Theo đó, vào khoảng 1h sáng ngày 9/5/2026, tại khu vực sông Tô Lịch, đoạn đối diện số 68 đường Kim Giang (phường Định Công), người dân phát hiện một cô gái trẻ bất ngờ nhảy xuống sông.
Lực lượng chức năng tìm kiếm và đưa thi thể nạn nhân lên bờ.
Ngay sau khi nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, Công an phường Định Công đã lập tức có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và lực lượng cứu nạn, cứu hộ khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân.
Đến khoảng 2h cùng ngày, sau nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy và đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Danh tính nạn nhân bước đầu được xác định là chị V. (23 tuổi, quê tại tỉnh Đồng Tháp).
Theo một số nhân chứng tại hiện trường, thời điểm xảy ra sự việc, cô gái và một người đàn ông dường như là người yêu đã xảy ra cãi vã, sau đó cô gái nhảy xuống sông nghi tự tử.
Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.
