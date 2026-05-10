Hà Nội: Nắng bụi, mưa lầy, người dân phố Thanh Bình 'kêu trời' vì dự án chậm tiến độ

Chủ nhật, 19:00 10/05/2026 | Đời sống
Trung Sơn
GĐXH - Dự án nước thải Yên Xá thi công ì ạch đang biến phố Thanh Bình (phường Hà Đông, TP Hà Nội) thành "con đường đau khổ" đầy ổ voi, bụi lầy, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và đời sống người dân.

Thời gian qua, nhiều người dân sinh sống trên phố Thanh Bình (phường Hà Đông, TP Hà Nội) không khỏi bức xúc trước tình trạng hạ tầng giao thông xuống cấp nghiêm trọng do dự án thi công hệ thống cống gom nước thải thuộc Dự án Yên Xá gây ra.

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên Gia đình và Xã hội ngày 10/5, dọc tuyến đường Thanh Bình (phường Hà Đông) – điểm kết nối từ Cầu Trắng đi Vũ Trọng Khánh hiện nay là một bức tranh giao thông hỗn loạn và đầy hiểm họa.

Mặt đường nhiều đoạn chưa được trải nhựa hoàn chỉnh mà chỉ là những lớp đất đá dăm lồi lõm, mấp mô bên cao bên thấp.

Dọc tuyến đường chằng chịt ổ gà, ổ voi, đáng sợ nhất là sự xuất hiện dày đặc của các "ao nước" nằm ngay giữa lòng đường mỗi khi trời mưa.

Chia sẻ với PV, bà Hồng một tiểu thương kinh doanh trên đường Thanh Bình cho biết: "Đường gồ ghề không bằng phẳng gây ra tình trạng trượt bánh liên tục, nhất là những hôm trời mưa. Việc này không chỉ làm ùn tắc giao thông nghiêm trọng vào giờ cao điểm mà còn trực tiếp đe dọa đến tính mạng người đi đường. Đã có rất nhiều trường hợp phụ nữ, người già bị ngã xe, trầy xước vì sập bẫy ổ gà ở đây."

Nhiều đoạn đường được vá bằng những tấm sắt lớn nhô cao hơn hẳn mặt đường khiến bất kỳ người điều khiển xe máy nào cũng có thể "dính bẫy" nếu không chú ý.

Đáng chú ý, rác thải, vật liệu xây dựng được vứt bừa bãi ngay tại vỉa hè phía bên ngoài cổng trường tiểu học Trần Phú trên đường Thanh Bình.

Tình trạng thi công dở dang kéo dài đã đẩy cuộc sống của hàng trăm hộ dân dọc phố Thanh Bình vào cảnh khốn đốn. Sự thay đổi thời tiết chỉ làm thay đổi "hình thức tra tấn" mà người dân phải gánh chịu: Ngày nắng thì bụi bặm mù mịt, ngày mưa thì trơn trượt, bẩn thỉu.

Dự án thi công tuyến cống nhánh trên phố Thanh Bình thuộc Gói thầu số 4 - Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá. Dự án được phép thi công tại hai điểm, từ ngõ 162 phố Thanh Bình đến đường Vũ Trọng Khánh (dài 505,1m) và từ ngõ 148 phố Thanh Bình đến đường Trần Phú (dài 709m).

Dự án bắt đầu thi công từ khoảng tháng 6/2024. Tính đến cuối tháng 4 và đầu tháng 5/2026, dự án vẫn trong tình trạng thi công dở dang. Nhiều đoạn mặt đường bị đào xới để lắp cống nhưng việc hoàn trả mặt bằng rất chậm và mang tính đối phó.

Người dân đặt câu hỏi: Trách nhiệm giám sát của chủ đầu tư và chính quyền địa phương ở đâu khi để một tuyến phố trung tâm bị "bỏ rơi" trong tình trạng nhếch nhác, nguy hiểm suốt thời gian dài như vậy?

Thiết nghĩ, UBND phường Hà Đông cùng Ban Quản lý dự án cần khẩn trương vào cuộc chỉ đạo, yêu cầu đơn vị thi công nhanh chóng thực hiện việc thảm nhựa hoàn trả nguyên trạng mặt đường, dọn dẹp phế thải xây dựng để trả lại sự an toàn và môi trường sống trong lành cho người dân.

Phố Thanh Bình cần phải được trả lại đúng nghĩa sự "Thanh Bình" vốn có của nó, thay vì là cung đường của nỗi ám ảnh và sợ hãi như hiện nay.

GĐXH - Dự án thi công tuyến cống nhánh trên đường Thanh Bình (phường Hà Đông, TP Hà Nội) của Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá dù đã quá hạn gần 4 tháng nhưng đến nay vẫn là một công trường ngổn ngang, đầy bùn đất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và đời sống người dân.

GĐXH - Bắt đầu từ ngày 15/5/2026, Nghị định 90/2026/NĐ-CP chính thức áp dụng các khung hình phạt mới nghiêm khắc hơn nhằm siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh dược và khám bệnh, chữa bệnh.

GĐXH - Có những con giáp dường như được cuộc đời ưu ái hơn người khác. Họ không chỉ gặp nhiều may mắn trong công việc, tiền bạc mà còn có cuộc sống gia đình êm ấm, hậu vận đủ đầy.

GĐXH - Theo quy định, người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ được hoàn trả tiền đã đóng trong một số trường hợp. Đó là những trường hợp nào?

GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào các tháng Âm lịch dưới đây thường được lòng mọi người, dễ gặp quý nhân giúp đỡ, cuộc sống nhờ đó cũng bình an, ít muộn phiền.

GĐXH - UBND xã Yên Thổ (tỉnh Cao Bằng) xác định vụ nữ sinh lớp 4 bị nhiều bạn đánh tại điểm trường Nà Sài là vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tâm lý học sinh và dư luận xã hội. Trong khi địa phương định hướng giải quyết theo hướng hòa giải, gia đình nạn nhân cho rằng cần làm rõ đầy đủ tình trạng sức khỏe, tinh thần của cháu bé thay vì chỉ nói đến bồi thường.

GĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng từ ngày 1/7/2026.

GĐXH - Từ ngày 15/5, hành vi trốn đóng bảo hiểm y tế cho người lao động, người sử dụng lao động có thể bị phạt đến 70 triệu đồng theo Nghị định 90/2026/NĐ-CP.

GĐXH - Một cô gái 23 tuổi quê ở Đồng Tháp đã tử vong sau khi bất ngờ nhảy xuống sông Tô Lịch (đoạn qua phường Định Công, Hà Nội) vào rạng sáng nay (9/5).

GĐXH - Hà Nội dự kiến hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng đối với cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát giao thông... thuộc Công an Thành phố.

GĐXH - Theo tử vi, có những con giáp lúc nào cũng bận rộn, nỗ lực không ngừng nhưng kết quả đạt được lại không như kỳ vọng.

GĐXH - UBND xã Yên Thổ (tỉnh Cao Bằng) xác định vụ nữ sinh lớp 4 bị nhiều bạn đánh tại điểm trường Nà Sài là vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tâm lý học sinh và dư luận xã hội. Trong khi địa phương định hướng giải quyết theo hướng hòa giải, gia đình nạn nhân cho rằng cần làm rõ đầy đủ tình trạng sức khỏe, tinh thần của cháu bé thay vì chỉ nói đến bồi thường.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
