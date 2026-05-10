4 trường hợp này được hoàn trả tiền đóng BHYT năm 2026, người dân cần biết để đảm bảo quyền lợi
GĐXH - Theo quy định, người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ được hoàn trả tiền đã đóng trong một số trường hợp. Đó là những trường hợp nào?
Những trường hợp nào được hoàn trả tiền đóng bảo hiểm y tế năm 2026?
Năm 2026, theo các quy định hiện hành từ Luật Bảo hiểm y tế và các quyết định của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, có 4 trường hợp sẽ được hoàn trả tiền đóng bảo hiểm y tế (BHYT). Cụ thể:
1. Người tham gia được cấp thẻ BHYT theo nhóm đối tượng mới, nay báo giảm giá trị sử dụng thẻ đã cấp trước đó (có thứ tự đóng xếp sau đối tượng mới theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế 2024).
- Số tiền hoàn trả: Tính theo mức đóng BHYT và thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ.
- Thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ: Tính từ thời điểm thẻ BHYT được cấp theo nhóm mới bắt đầu có giá trị sử dụng.
2. Được ngân sách nhà nước điều chỉnh tăng hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế
- Số tiền hoàn trả: Tính theo mức đóng BHYT và thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ.
- Thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ: Tính từ thời điểm quyết định của cơ quan có thẩm quyền có hiệu lực.
3. Bị chết trước khi thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng
- Số tiền hoàn trả: Tính theo mức đóng BHYT và thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ.
- Thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ: Tính từ thời điểm thẻ có giá trị sử dụng.
4. Do đóng trùng bảo hiểm y tế
- Số tiền hoàn trả: Tính theo mức đóng BHYT và thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ.
- Thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ: Tính từ thời điểm thẻ BHYT được cấp theo nhóm mới bắt đầu có giá trị sử dụng.
Thủ tục và thời gian giải quyết hoàn trả tiền bảo hiểm y tế
Để nhận tiền hoàn trả đóng Bảo hiểm y tế (BHYT) trong năm 2026, có thể thực hiện theo các bước hướng dẫn chi tiết dưới đây. Quy trình này áp dụng cho các trường hợp phổ biến như đóng trùng, thay đổi nhóm đối tượng hoặc được tăng mức hỗ trợ từ Nhà nước.
Thành phần hồ sơ cần chuẩn bị
Cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:
- Tờ khai TK1-TS: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu mới nhất năm 2026).
Lưu ý: Tại mục "Nội dung thay đổi", cần ghi rõ: "Đề nghị hoàn trả tiền đóng BHYT do... (lý do cụ thể)" và cung cấp số tài khoản ngân hàng chính chủ (tên ngân hàng, chi nhánh) để nhận tiền.
- Bản sao căn cước công dân.
- Thẻ BHYT cũ (nếu có hoặc nếu được yêu cầu để đối chiếu giá trị sử dụng).
- Giấy tờ chứng minh (nếu có) như quyết định thuộc diện hộ nghèo/cận nghèo mới, hoặc hợp đồng lao động mới để chứng minh việc thay đổi nhóm đối tượng.
Các hình thức nộp hồ sơ
Cách 1: Nộp trực tiếp
- Đến cơ quan BHXH nơi bạn cư trú hoặc nơi bạn đã đóng tiền mua thẻ.
- Nộp tại các Tổ chức dịch vụ thu (đại lý thu bưu điện hoặc UBND xã/phường).
Cách 2: Nộp qua bưu chính
- Gửi hồ sơ đã chuẩn bị qua đường bưu điện chuyển phát nhanh đến địa chỉ cơ quan BHXH tỉnh.
Cách 3: Nộp online
Truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam.
Sử dụng tài khoản VNeID định danh mức độ 2 để đăng nhập và thực hiện thủ tục "Hoàn trả tiền đóng cho người tham gia BHYT theo hộ gia đình/người được ngân sách hỗ trợ".
Thời hạn giải quyết và nhận tiền
Thời gian xử lý: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Kết quả: Bạn sẽ nhận được Quyết định hoàn trả (Mẫu C16-TS).
Hình thức nhận tiền: Tiền sẽ được chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản ngân hàng bạn đã đăng ký trong tờ khai. Nếu không có tài khoản, bạn có thể đăng ký nhận tiền mặt tại cơ quan BHXH.
Tháng sinh Âm lịch của người đi đâu cũng được quý, cuộc sống ít phiền nãoĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào các tháng Âm lịch dưới đây thường được lòng mọi người, dễ gặp quý nhân giúp đỡ, cuộc sống nhờ đó cũng bình an, ít muộn phiền.
Vụ nữ sinh lớp 4 ở Cao Bằng bị đánh: Người mẹ dân tộc Nùng học hết lớp 7 mong con được bảo vệĐời sống - 17 giờ trước
GĐXH - UBND xã Yên Thổ (tỉnh Cao Bằng) xác định vụ nữ sinh lớp 4 bị nhiều bạn đánh tại điểm trường Nà Sài là vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tâm lý học sinh và dư luận xã hội. Trong khi địa phương định hướng giải quyết theo hướng hòa giải, gia đình nạn nhân cho rằng cần làm rõ đầy đủ tình trạng sức khỏe, tinh thần của cháu bé thay vì chỉ nói đến bồi thường.
Từ 1/7/2026, hàng triệu người có công với cách mạng được tăng mức trợ cấp ưu đãiĐời sống - 17 giờ trước
GĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng từ ngày 1/7/2026.
Từ 15/5, trốn đóng bảo hiểm y tế có thể bị phạt đến 70 triệu đồngĐời sống - 21 giờ trước
GĐXH - Từ ngày 15/5, hành vi trốn đóng bảo hiểm y tế cho người lao động, người sử dụng lao động có thể bị phạt đến 70 triệu đồng theo Nghị định 90/2026/NĐ-CP.
Hà Nội: Cô gái trẻ tử vong thương tâm sau khi nhảy xuống sông Tô Lịch lúc rạng sángĐời sống - 22 giờ trước
GĐXH - Một cô gái 23 tuổi quê ở Đồng Tháp đã tử vong sau khi bất ngờ nhảy xuống sông Tô Lịch (đoạn qua phường Định Công, Hà Nội) vào rạng sáng nay (9/5).
Một số lực lượng Công an Hà Nội sắp được hỗ trợ thêm 5 triệu đồng/tháng?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Hà Nội dự kiến hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng đối với cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát giao thông... thuộc Công an Thành phố.
Tử vi cảnh báo 4 con giáp dễ rơi vào cảnh 'làm quần quật vẫn không dư dả'Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo tử vi, có những con giáp lúc nào cũng bận rộn, nỗ lực không ngừng nhưng kết quả đạt được lại không như kỳ vọng.
Số cuối ngày sinh Âm lịch nói lên phúc khí một đời: Càng về già càng sung túcĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo tử vi, những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng các số này thường được xem là mang nhiều phúc khí, càng lớn tuổi càng dễ hưởng cuộc sống đủ đầy, an yên.
Công an, biên phòng giúp người dân miền núi thu hoạch lúa trước thời tiết bất lợiĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Trước diễn biến thời tiết nắng nóng xen kẽ mưa dông ảnh hưởng đến vụ Đông Xuân, lực lượng công an và bộ đội biên phòng tại TP Huế xuống đồng hỗ trợ người dân thu hoạch lúa.
Ninh Bình: Sau nhiều năm bám trụ trong khu chung cư xuống cấp, hàng chục hộ dân sắp được 'giải cứu'Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình vừa phê duyệt phương án hỗ trợ, di dời toàn bộ các hộ dân đang sinh sống tại hai khu chung cư cũ nguy hiểm cấp D trên đường Hoàng Văn Thụ, với thời gian hỗ trợ tạm cư dự kiến lên tới 36 tháng.
Vụ nữ sinh lớp 4 ở Cao Bằng bị đánh: Người mẹ dân tộc Nùng học hết lớp 7 mong con được bảo vệĐời sống
GĐXH - UBND xã Yên Thổ (tỉnh Cao Bằng) xác định vụ nữ sinh lớp 4 bị nhiều bạn đánh tại điểm trường Nà Sài là vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tâm lý học sinh và dư luận xã hội. Trong khi địa phương định hướng giải quyết theo hướng hòa giải, gia đình nạn nhân cho rằng cần làm rõ đầy đủ tình trạng sức khỏe, tinh thần của cháu bé thay vì chỉ nói đến bồi thường.