Vụ nữ sinh lớp 4 ở Cao Bằng bị đánh: Người mẹ dân tộc Nùng học hết lớp 7 mong con được bảo vệ

Liên quan đến sự việc bạo lực học đường thuộc Trường Tiểu học Thái Học, xã Yên Thổ, tỉnh Cao Bằng, theo thông tin từ UBND xã này cho biết, ngày 7/5, đơn vị đã có báo cáo nhanh về vụ việc đến Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng.

Theo báo cáo, UBND xã Yên Thổ cho biết, các em học sinh thực hiện hành vi đánh bạn có 15 em, trong đó có 13 em học cùng một lớp (lớp 4 do giáo viên Hoàng Thị Chanh làm chủ nhiệm). Cụ thể gồm các em: Ban V.D, Đặng N.M, Nông T.M, Dương T.M, Lý V.A, Chang V.L, Dương T.Q, Dương B.H, Ma Hà T.Q, Nông Q.T, Ban Thị H.N, Đặng B.N, Sầm Thị H.D... Nhóm này học cùng lớp với nạn nhân; bên cạnh đó còn có 2 học sinh lớp 5 cùng trường.

Nguyên nhân được xác định là do học sinh trêu chọc nhau, em Hoa Thị H.Đ mượn tiền các bạn từ đầu năm học chưa trả và hay nói nhại lại lời của các bạn.

Báo cáo cũng nêu thêm, trước ngày 7/4, giáo viên chủ nhiệm được học sinh trong lớp báo cáo về việc giữa các bạn có tên ở trên xảy ra xích mích. Sau đó, giáo viên đã kịp thời nhắc nhở ngay tại lớp và trong giờ sinh hoạt cuối tuần; đồng thời xử lý bằng hình thức trực nhật lớp 2 ngày. Từ đó, trong thời gian học tại trường, học sinh không có biểu hiện thù hằn hay xích mích gì nữa.

Hình ảnh bầm tím của cháu Đ được gia đình chụp lại sau sự việc bị bạn đánh.

Ngày 15/4/2026, trong giờ học, giáo viên chủ nhiệm phát hiện em Hoa Thị H.Đ bị tím ở góc mắt. Khi cô giáo hỏi lý do thì học sinh trả lời do đi chăn trâu bị ngã. Chiều tối cùng ngày, mẹ của em Đ nhắn tin và gửi ảnh cháu bị tím ở lưng cho cô giáo chủ nhiệm nhưng không rõ nguyên nhân vì sao khi đi học về lại bị tím ở lưng.

Sau khi nhận được hình ảnh, giáo viên chủ nhiệm đã chủ động gọi điện video với phụ huynh em Đ để xem vết thương và trao đổi với gia đình. Trong lúc đó, em Đ cũng không nói với mẹ và cô giáo là bị bạn đánh. Đến 19h cùng ngày, cô giáo chủ nhiệm đã đến điểm trường Nà Sài gặp các học sinh lớp khác có nhà ở gần điểm trường để tìm hiểu sự việc.

Tại đây, bước đầu cô giáo nắm được 4 học sinh gồm: Ban Văn D, Ban Anh T, Đặng Nhật M và Lý Văn A đã đánh bạn Đ vào giờ trưa (từ 13h30 đến 13h45). Các em đóng chốt cửa lại rồi thực hiện hành vi đánh bạn. Khoảng 20h cùng ngày, cô giáo chủ nhiệm đã gọi điện từ điểm trường Nà Sài báo cáo hiệu trưởng về sự việc; đồng thời gọi điện trao đổi với các phụ huynh có con tham gia đánh bạn Đ để thống nhất thời gian làm việc với nhà trường.

Ngày 16/4/2026, nhà trường tiến hành họp giữa phụ huynh các học sinh tham gia đánh bạn, phụ huynh nạn nhân, hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm lớp 4. Trong cuộc họp, qua lời khai của 4 em học sinh ban đầu, phát hiện thêm 11 em khác cùng tham gia đánh bạn.

Kết quả buổi làm việc, hai bên thống nhất phụ huynh đưa em Đ đi khám, giám định sức khỏe. Sau khi có kết quả sẽ tiếp tục họp và thỏa thuận hướng giải quyết.

Ngày 17/4, nhà trường tiếp tục triệu tập phụ huynh của 11 em tham gia đánh bạn (được phát hiện sau) để báo cáo và thống nhất cách giải quyết. Kết quả, 11/11 phụ huynh nhất trí theo nội dung thống nhất tại cuộc họp ngày 16/4.

Từ ngày 17/4 đến 21/4/2026, em Đ nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Giang. Kết luận của bệnh viện xác định em Đ bị chấn thương phần mềm nhiều vị trí trên cơ thể và được xuất viện ngày 21/4/2026.

Điểm trường nơi xảy ra sự việc.

Sáng 23/4, phụ huynh em Đ trao đổi với giáo viên chủ nhiệm về việc học sinh không ngủ được, kèm theo tình trạng nôn mửa. Nhà trường đã chỉ đạo giáo viên phân công phụ huynh học sinh của em Đặng Nhật M và phụ huynh em Đặng Bích N lên thăm hỏi, đồng thời cùng gia đình đưa em Đ đi khám tại Trung tâm Y tế Bảo Lâm.

Theo yêu cầu của gia đình, ngày 24/4, giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh và gia đình tiếp tục đưa em Đ đi khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Kết quả cho thấy em Đ có biểu hiện lo âu ở mức độ nhẹ.

Sau khi khám trở về, nhà trường và gia đình thống nhất chuyển em Đ về học tại trường chính để thay đổi môi trường học tập (khoảng cách từ điểm trường cũ đến trường chính khoảng 12km, hằng ngày do gia đình đưa đón). Ngày 28/4, em Đ đã trở lại học bình thường. Trong quá trình học, cô giáo chủ nhiệm theo dõi thấy học sinh hòa đồng, vui vẻ, không có biểu hiện tâm lý hay hành động bất thường.

Ngày 5/5/2026, Ban Giám hiệu tổ chức cuộc họp phụ huynh để tiếp tục giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, gia đình không đồng ý thỏa thuận, hòa giải và không ký vào biên bản buổi làm việc.

Liên quan đến việc không ký biên bản, trao đổi với phóng viên, bà Lý Thị Tươi (bác ruột cháu Đ; do mẹ nạn nhân chỉ học hết lớp 7 nên nhờ chị Tươi đứng tên đơn) cho biết, gia đình không ký là do sức khỏe cháu chưa ổn định và mong muốn làm rõ thương tích của cháu.

“Chúng tôi chỉ cần sức khỏe của cháu ổn định, đi học không bị áp lực, vui vẻ hòa đồng như trước chứ không phải vấn đề bồi thường. Tuy nhiên, mỗi lần làm việc, các bên liên quan từ nhà trường đến phụ huynh chỉ nhắc đến việc bồi thường cho gia đình nên chúng tôi rất bức xúc”, chị Tươi nói.

Cũng theo báo cáo của UBND xã Yên Thổ, ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, địa phương xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tâm lý học sinh và dư luận xã hội nên đã khẩn trương vào cuộc xử lý với tinh thần trách nhiệm cao, khách quan, nghiêm túc, không né tránh trách nhiệm.

UBND xã đã chỉ đạo Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Thái Học khẩn trương xác minh, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc; yêu cầu báo cáo trung thực, đầy đủ; đồng thời tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan. Phòng Văn hóa - Xã hội được giao phối hợp với Công an xã, nhà trường và các bên liên quan theo dõi, tham mưu xử lý đúng quy định, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của học sinh bị ảnh hưởng.

Ngày 17/4, UBND xã ban hành Công văn số 640/UBND-VHXH yêu cầu xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân, mức độ vi phạm và trách nhiệm của các bên liên quan. Ngày 24/4/2026, UBND xã tiếp tục ban hành văn bản số 689/UBND-VHXH phê bình, nhắc nhở Trường Tiểu học Thái Học do chậm báo cáo vụ việc; yêu cầu nhà trường nghiêm túc chấn chỉnh công tác quản lý học sinh, phòng chống bạo lực học đường và thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo.

Trong quá trình giải quyết, UBND xã thường xuyên chỉ đạo nhà trường phối hợp với gia đình chăm sóc, hỗ trợ tâm lý cho học sinh; tổ chức các buổi làm việc, hòa giải và khắc phục hậu quả trên tinh thần giáo dục, nhân văn nhưng nghiêm minh, đúng quy định pháp luật.

Do các học sinh liên quan chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và xử lý vi phạm hành chính, UBND xã định hướng giải quyết vụ việc theo hướng hòa giải, giáo dục và bồi thường phù hợp.

Ngày 6/5/2026, UBND xã đã ban hành báo cáo gửi UBND tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo về kết quả giải quyết ban đầu vụ việc; đồng thời tiếp tục thụ lý, xác minh đơn kiến nghị của gia đình học sinh theo đúng trình tự, quy định hiện hành.

