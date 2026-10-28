Tin vui cho những ai chuẩn bị kết hôn tại Hà Nội: Một 'đặc quyền' mới sắp ban hành khiến ai cũng mừng

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Đề xuất hỗ trợ 1 triệu đồng/cặp đối với nam và nữ đủ điều kiện kết hôn

UBND TP Hà Nội đã có tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi thực hiện công tác dân số và phát triển của thành phố.

Trong đó, UBND TP đề xuất hỗ trợ bằng tiền 1 triệu đồng/cặp đối với nam và nữ đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, cư trú trên địa bàn thành phố và thực hiện tư vấn, khám sức khỏe trước kết hôn tại cơ sở y tế đủ điều kiện theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

Mục tiêu là khuyến khích nam, nữ chủ động chuẩn bị sức khỏe trước hôn nhân và sinh con. Chính sách hỗ trợ không làm phát sinh điều kiện đăng ký kết hôn.

Cũng theo tờ trình, thành phố đề xuất hỗ trợ mức chi tài chính cho phụ nữ khi sinh con là 2.000.000 đồng/người/lần sinh (trong đó bao gồm cả phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người);

Với phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi mức chi hỗ trợ tài chính là 4.000.000 đồng/người/lần sinh.

Phụ nữ khi sinh con đồng thời thuộc các trường hợp trên thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất.

Các quy định nêu trên của Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2027.

Ảnh minh họa: TL

Nam nữ bao nhiêu tuổi thì đủ tuổi kết hôn?

Căn cứ tại khoản 1 Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, điều kiện kết hôn của nam, nữ được quy định như sau:

- Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

- Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

- Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.

Theo quy định nêu trên, nam nữ kết hôn phải thỏa mãn các điều kiện:

- Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

- Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

- Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định.

Khi kết hôn có cần khám sức khỏe tiền hôn nhân không?

Căn cứ vào Luật Hôn nhân và Gia đình hiện hành, việc khám sức khỏe tiền hôn nhân là hành vi được khuyến khích chứ không phải là điều kiện pháp lý bắt buộc để được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn.

Tuy nhiên, Luật Hôn nhân và Gia đình, cùng với các văn bản pháp luật liên quan đều khuyến khích các cặp đôi thực hiện việc khám sức khỏe.

Điều này xuất phát từ trách nhiệm của cá nhân đối với hạnh phúc gia đình và sức khỏe thế hệ tương lai. Việc khám sức khỏe tiền hôn nhân được coi là biện pháp chủ động để phòng ngừa các rủi ro có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống hôn nhân và sức khỏe của con cái.

Nhiều vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản như tắc vòi trứng, tinh trùng yếu, rối loạn nội tiết hay các bệnh di truyền đều có thể được phát hiện từ giai đoạn tiền hôn nhân. Nếu bỏ qua việc khám, vợ chồng sẽ mất cơ hội điều trị sớm, dẫn đến ảnh hưởng khả năng sinh con hoặc cần can thiệp y khoa phức tạp hơn về sau.

Tin vui cho hàng triệu người chưa đăng kí kết hôn GĐXH - Đối với những người chưa đăng kí kết hôn, từ nay, khi đăng ký kết hôn, công dân không cần phải nộp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.