Tin vui cho những ai chuẩn bị kết hôn: Một 'đặc quyền' mới sắp ban hành khiến ai cũng mừng

Đề xuất sửa đổi nhiều nội dung quan trọng như đăng ký kết hôn

Theo cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Bộ này đang lấy ý kiến về Dự án Luật Hộ tịch (sửa đổi), trong đó đề xuất sửa đổi nhiều nội dung quan trọng như đăng ký hộ tịch, đăng ký kết hôn, đăng ký khai sinh...

Cụ thể, dự thảo Luật sửa đổi các quy định về phân quyền đăng ký hộ tịch; sửa đổi quy định về thủ tục đăng ký hộ tịch tại UBND cấp xã theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, thực hiện đăng ký hộ tịch không phụ thuộc vào nơi cư trú, ưu tiên khai thác, sử dụng dữ liệu điện tử. Trong đó, dự thảo Luật sửa đổi các quy định về thủ tục đăng ký hộ tịch theo hướng đơn giản hóa, cắt giảm các giấy tờ không cần thiết hoặc đã có thông tin trong CSDL, cơ quan đăng ký hộ tịch phải chủ động khai thác, tra cứu thông tin qua các CSDL, không yêu cầu người dân phải nộp, xuất trình khi thực hiện đăng ký hộ tịch.

Dự thảo Luật cũng sửa đổi các quy định về phương thức nộp, tiếp nhận, trả kết quả đăng ký hộ tịch theo hướng linh hoạt, thuận lợi hơn, khẳng định người dân có quyền lựa chọn nộp hồ sơ đăng ký hộ tịch theo phương thức trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc nộp hồ sơ trực tuyến; bảo đảm thực hiện đăng ký hộ tịch trực tuyến đối với tất cả các thủ tục về hộ tịch, trực tuyến toàn trình đối với hầu hết các thủ tục (trừ thủ tục đăng ký kết hôn, đăng ký nhận cha, mẹ, con, đăng ký giám hộ - là các việc hộ tịch cần xác định trực tiếp các bên còn sống, đủ năng lực hành vi dân sự hoặc đủ khả năng thực hiện trách nhiệm giám hộ tại thời điểm xác lập việc đăng ký).

Bên cạnh đó, dự thảo Luật bổ sung quy định về đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử chủ động đối với các trường hợp sinh mà người thân thích đã cung cấp đủ nội dung đăng ký khai sinh; các trường hợp tử vong tại cơ sở khám, chữa bệnh, dữ liệu khai sinh, khai tử được kết nối, chia sẻ tự động tới hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử; bổ sung quy định về ủy quyền cho công chức hộ tịch ký các giấy tờ hộ tịch nhằm tăng cường tinh thần trách nhiệm của công chức hộ tịch, đồng thời rút ngắn thời gian thực hiện, bảo đảm tính liên tục của hoạt động đăng ký hộ tịch trong mọi tình huống…

Bộ Tư pháp đang lấy ý kiến về Dự án Luật Hộ tịch (sửa đổi), trong đó đề xuất sửa đổi nhiều nội dung quan trọng như đăng ký kết hôn. Ảnh minh họa: TL

Theo Dự án Luật đề xuất nội dung đăng ký hộ tịch bao gồm:

1. Xác nhận các sự kiện hộ tịch:

a) Khai sinh;

b) Kết hôn;

c) Giám hộ, giám sát việc giám hộ;

d) Nhận cha, mẹ, con;

đ) Thay đổi thông tin hộ tịch;

e) Khai tử.

2. Cập nhật vào Sổ hộ tịch, Cơ sở dữ liệu hộ tịch theo bản án, quyết định, giấy tờ hộ tịch do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp đối với các thay đổi thông tin sau cá nhân:

a) Thay đổi thông tin hộ tịch, tình trạng quốc tịch;

b) Xác định cha, mẹ, con;

c) Xác định lại giới tính;

d) Nuôi con nuôi, chấm dứt việc nuôi con nuôi;

đ) Ly hôn, hủy việc kết hôn trái pháp luật, công nhận việc kết hôn;

e) Công nhận giám hộ;

g) Tuyên bố hoặc huỷ tuyên bố một người mất tích, đã chết, bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

3. Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

4. Xác nhận hoặc ghi vào Sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác theo quy định của pháp luật.

Nội dung đăng ký kết hôn gồm những gì?

Để khẳng định vai trò, tầm quan trọng của việc đăng ký kết hôn, Điều 20 của Dự án Luật đề xuất nội dung đăng ký kết hôn như sau:

1. Nội dung đăng ký kết hôn gồm:

a) Họ, chữ đệm, tên; ngày tháng năm sinh; dân tộc; quốc tịch; nơi cư trú; số định danh cá nhân của công dân Việt Nam; thông tin về giấy tờ chứng minh về nhân thân của hai bên nam, nữ.

b) Ngày tháng năm đăng ký kết hôn; ngày tháng năm xác lập quan hệ hôn nhân.

c) Chữ ký của hai bên nam, nữ.

2. Nội dung đăng ký kết hôn quy định tại khoản 1 Điều này được ghi vào Sổ đăng ký kết hôn, Giấy chứng nhận kết hôn, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch.

Thẩm quyền đăng ký kết hôn

Thẩm quyền đăng ký kết hôn cũng được nêu rõ tại Điều 19 Dự án Luật đề xuất:

Ủy ban nhân dân cấp xã trong phạm vi cấp tỉnh nơi cư trú của bên nam hoặc bên nữ thực hiện đăng ký kết hôn trong các trường hợp sau:

- Đăng ký kết hôn cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước với nhau.

- Đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam cư trú ở trong nước với người nước ngoài, với công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài; giữa công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài với nhau, với người nước ngoài; giữa công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài với công dân Việt Nam hoặc với người nước ngoài.

- Đăng ký kết hôn cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch, người nước ngoài thường trú hoặc tạm trú tại Việt Nam.

- Đăng ký kết hôn lại cho trường hợp đã đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, còn bản sao giấy tờ chứng nhận kết hôn nhưng bản chính Giấy chứng nhận kết hôn và Sổ đăng ký kết hôn đều không còn lưu giữ, không có thông tin trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch, vợ chồng đều còn sống và có yêu cầu đăng ký kết hôn.

Dự kiến, luật có hiệu lực thi hành kể từ 1/3/2027 nhằm bảo đảm việc triển khai thi hành luật được hiệu quả, khả thi.

