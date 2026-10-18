Tin vui của Mỹ Tâm

Tối 17/10, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Chương trình phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2026 tại Hà Nội. Đây là hoạt động có mục đích gặp mặt, biểu dương các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024-2026.

Tại sự kiện, 225 đại diện tổ chức, cá nhân được biểu dương, vinh danh vì những đóng góp cho cộng đồng. Đáng chú ý trong số đó có nhiều nghệ sĩ quen thuộc với khán giả như Mỹ Tâm, NSND Xuân Bắc và Hòa Minzy.

Xuất hiện tại sự kiện, các nghệ sĩ đều ăn mặc chỉn chu, rạng rỡ đón nhận sự ghi nhận ý nghĩa này. Các nghệ sĩ được trao Kỷ niệm chương vinh danh của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ghi nhận những đóng góp trong các hoạt động an sinh xã hội.

Mỹ Tâm rạng rỡ khi tham dự sự kiện

Mỹ Tâm hạnh phúc khi được vinh danh ở sự kiện danh giá

Những đóng góp được ghi nhận trải rộng từ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, xóa nhà tạm, nhà dột nát đến chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa và nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng. Sau khi nhận tin vui, Mỹ Tâm cũng có chia sẻ trên trang cá nhân với dòng trạng thái: "Vì hôm nay chính là món quà...".

Mỹ Tâm được xem là một trong những nghệ sĩ có vị trí bền vững qua nhiều thế hệ khán giả. Hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, bên cạnh dấu ấn âm nhạc, Mỹ Tâm còn dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động thiện nguyện. Năm 2008, cô thành lập quỹ từ thiện Mỹ Tâm - MT Foundation, hướng đến hỗ trợ trẻ em nghèo hiếu học và những hoàn cảnh khó khăn. Trong nhiều năm qua, quỹ đã triển khai các hoạt động như trao học bổng, xây dựng nhà tình thương và hỗ trợ những người cần giúp đỡ. Kinh phí hoạt động được trích từ lợi nhuận của công ty giải trí Mỹ Tâm.

Mỹ Tâm cùng gia đình làm từ thiện vào dịp Tết 2026.

Không dừng lại ở đó, nữ ca sĩ còn nhiều lần chung tay hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ các nghệ sĩ neo đơn và trao cơ hội học tập cho học sinh vượt khó. Những hoạt động này được duy trì qua nhiều năm, cho thấy sự quan tâm lâu dài của Mỹ Tâm đối với các vấn đề xã hội.

Với Mỹ Tâm, sự ghi nhận lần này không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn là dấu mốc đáng nhớ trên hành trình song hành giữa nghệ thuật và trách nhiệm cộng đồng. Sau nhiều năm đứng trên sân khấu, nữ ca sĩ vẫn tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực bằng các hoạt động thiết thực, góp phần củng cố hình ảnh một nghệ sĩ có sức ảnh hưởng và luôn hướng đến cộng đồng.