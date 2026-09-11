Con trai Đàm Vĩnh Hưng thân thiết với Mỹ Tâm

Sau nỗ lực giữ lại sân bóng, Minh gian nan tìm thành viên đội bóng nữ làng XuânXem - nghe - đọc -
GĐXH - Đội bóng nữ làng Xuân của Minh đã giữ được sân bóng làm nơi tập luyện và có thành viên đầu tiên là chị Tâm.
Đàm Vĩnh Hưng sinh năm 1971 tại TP.HCM và hoạt động nghệ thuật từ những năm 1990. Anh sở hữu nhiều ca khúc được khán giả yêu thích như: Xin lỗi tình yêu, Bình minh sẽ mang em đi, Nửa vầng trăng, Giới hạn nào cho chúng ta, Tình ơi xin ngủ yên, Qua cơn mê, Biển tình, Thành phố buồn...
Đàm Vĩnh Hưng cũng ghi dấu ấn với các dự án nhạc xưa và bolero, góp phần đưa nhiều ca khúc quen thuộc đến gần hơn với khán giả trẻ
GĐXH - Đội bóng nữ làng Xuân của Minh đã giữ được sân bóng làm nơi tập luyện và có thành viên đầu tiên là chị Tâm.
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