Toàn cảnh diễn biến bão số 9 Ragasa, nhận định vùng tâm điểm đổ bộ đất liền

Chiều 23/9, các chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia có thông tin về diễn biễn cơn bão Ragasa (bão số 9) đến thời điểm hiện tại. Cụ thể:

Toàn cảnh diễn biến và hiện trạng bão Ragasa

Chiều 18/9 một vùng áp thấp trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương mạnh lên thành bão, cơn bão thứ 18 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và có tên là Ragasa.

Hướng di chuyển của bão số 9 Ragasa. Nguồn: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam

Đến sáng 22/9, bão Ragasa đạt cường độ mạnh cấp 16 (cấp siêu bão); chiều cùng ngày tăng lên cấp 17, giật trên cấp 17. Tối cùng ngày, siêu bão Ragasa vượt qua vùng biển phía Bắc đảo Lu-Dông (Philippines) đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9, cường độ bão tiếp tục mạnh cấp 17, giật trên cấp 17.

13 giờ ngày 23/9, vị trí tâm siêu bão trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16-17 (184-221km/giờ), giật trên cấp 17.

Đặc điểm bão số 9

Theo các chuyên gia khí tượng, bão Ragasa được đánh giá là siêu bão mạnh nhất thế giới năm 2025 đến hiện tại, vượt cả bão Erin (Bắc Đại Tây Dương) và bão Yagi (2024).

Tốc độ di chuyển nhanh: Khoảng 20-25km/h.

Hoàn lưu rộng: Vùng gió mạnh cấp 6 có bán kính khoảng 450km xung quanh mắt bão; cấp 10 khoảng 200km và cấp 12 khoảng 100km.

Dự báo diễn biến

Về hướng di chuyển : Đến thời điểm hiện tại (13h ngày 23/9/2025), dự báo của các trung tâm dự báo bão quốc tế và Việt Nam có sự thống nhất cao về hướng di chuyển.

Đó là, siêu bão sẽ đi đến khu vực ven biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sau đó chuyển hướng Tây, đi qua khu vực phía Bắc của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), đi dọc ven biển Bắc Vịnh Bắc Bộ.

Khoảng trưa đến chiều ngày 25/9, vùng tâm bão sẽ đi vào đất liền nước ta. Trong đó, khu vực từ Quảng Ninh - Hưng Yên khả năng cao là vùng tâm bão sẽ đổ bộ.

Về cường độ : Bão số 9 còn duy trì cường độ mạnh cấp 15-16 trong khoảng thời gian từ nay đến sáng ngày 24/9. Từ sáng 24/9, khi di chuyển tới vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), bão có sự ma sát với địa hình, cộng thêm dòng không khí khô của không khí lạnh từ phía Bắc di chuyển xuống, xâm nhập vào vùng tâm bão. Lúc này, cường độ bão sẽ giảm cấp, từ 16 xuống còn cấp 11-12 khi di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ. Mức độ giảm cấp cũng phù hợp với các dự báo quốc tế.

Biển động dữ dội, sóng biển cao trên 10m

Trên biển : Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 10-14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10m; biển động dữ dội.

Từ ngày 24/9, vùng biển phía Đông của Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9. Từ tối và đêm 24/9, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 14, sóng biển cao 4-6m; biển động dữ dội.

Nước dâng do bão vùng ven bờ : Ven biển các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,5-1m. Nguy cơ cao sạt lở đê, kè biển, phá hủy khu nuôi trồng thủy sản, tàu, thuyền neo đậu ven biển do gió mạnh, nước biển dâng và sóng lớn.

Vùng trọng tâm mưa lớn

Từ sáng 25/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Hình ảnh sóng biển dữ dội ở Đồ Sơn, Hải Phòng được ghi lại vào 13h30 ngày 22/7/2025 khi bão số 3 Wipha đổ bộ. Ảnh: Bảo Khánh

Từ đêm 24/9 đến ngày 26/9, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị.

Mưa lớn tập trung ở các tỉnh: Thái Nguyên, Nam Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ, vùng đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa;

Theo các chuyên gia, phân bố mưa theo thời gian không đồng đều. Ngày 25/9, mưa tập trung tại Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên; ngày 26-27/9, mưa xảy ra ở khu vực Phú Thọ, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa.

Đồng thời, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, đô thị, khu vực tập trung dân cư.

“Mưa lớn, tập trung trong thời gian ngắn là mối nguy đặc biệt về lũ quét, sạt lở đất, tập trung tại vùng núi, trung du của Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, từ ngày 25-27/9”, chuyên gia khí tượng nhấn mạnh.