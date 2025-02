Tóc bạc sớm là do thiếu chất? Bổ sung ngay 3 món ăn vặt dưới đây giúp làm chậm tốc độ bạc tóc

Vitamin C có tác dụng giảm tác hại của các gốc tự do, giảm tổn thương oxy hóa, hạn chế tình trạng viêm, bảo vệ tế bào hắc tố, giảm nguy cơ hình thành tóc bạc. Bổ sung các thực phẩm giàu vitamin C như cam, chanh, bưởi, ổi, các loại quả mọng... góp phần tăng cường sức khỏe cho nang tóc, hạn chế hư tổn, từ đó góp phần trì hoãn tốc độ bạc tóc. "Ăn theo chế độ giàu thực phẩm giảm viêm có thể giúp bảo vệ các tế bào chịu trách nhiệm cho sắc tố tóc", chuyên gia dinh dưỡng Julie Upton cho hay.