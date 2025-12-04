Tôi đang đứng trước lựa chọn: Tình yêu nghèo khó 4 năm hay người đồng nghiệp đi xe sang, ở chung cư?

Nợ nần, hiếm muộn và cái giá của việc nuông chiều vợ thái quá GĐXH - Khi ngồi viết những lời tâm sự này thì vợ đã giận tôi được một tuần và đang đòi ly hôn.

Tôi mới ra trường được 2 năm và có người yêu hơn tôi 2 tuổi, quen nhau từ hồi năm nhất đại học. Nhà tôi nghèo, bố mẹ làm nông nên không có điều kiện nhiều. Thời sinh viên, tôi thiếu thốn đủ thứ, từ tiền ăn, tiền nhà đến tiền học thêm. Chính anh là người đỡ đần tôi nhiều nhất.'

Anh vừa đi học vừa làm đủ nghề để có thu nhập: lúc thì dạy học, lúc thì chạy ship, bưng bê… Nhiều hôm đi làm từ sáng đến tối, người mệt rã rời nhưng vẫn cố dành dụm từng chút để phụ tôi trang trải cuộc sống trên Hà Nội. Nghĩ lại quãng thời gian đó, tôi thấy mình thật sự may mắn vì có một người yêu thương tôi vô điều kiện, dù bản thân anh cũng chẳng dư dả gì.

Cuộc sống hai đứa cứ vậy mà yên bình và hạnh phúc cho đến khi tôi ra trường. Tôi may mắn xin được việc ở một công ty lớn, thu nhập khởi đầu khá ổn so với người mới đi làm. Ngày tôi nhận lương tháng đầu tiên, anh nói có món quà tặng tôi. Thì ra suốt thời gian qua anh đã dành dụm để mua cho tôi một chiếc Vision, vì anh biết tôi phải đi làm xa trong khi bắt xe buýt vất vả. Tôi cảm động lắm, tôi nghĩ không ai có thể tốt với mình hơn anh được nữa.

Nhưng sau một năm đi làm, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Làm trong môi trường mới, tôi tiếp xúc với nhiều đồng nghiệp. Các bạn nữ trong phòng đa phần đều quen người có điều kiện: người thì được đón bằng ô tô, người thì được mua cho điện thoại mới, người thì cuối tuần được dẫn đi ăn uống sang chảnh. Còn tôi… nhìn lại anh người yêu thì anh vẫn chạy chiếc xe máy cũ, vẫn thuê trọ, vẫn vất vả từng ngày để kiếm sống. Ngoài tình cảm ra đúng là anh chẳng có gì hơn. Mỗi lần đồng nghiệp hỏi tôi có người yêu chưa, tôi đều ngại và chỉ cười trừ bảo “chưa có”. Tôi thấy mình thật tệ, nhiều lần giấu đi mối quan hệ của mình chỉ vì sợ bị đánh giá.

Một tháng gần đây, có anh đồng nghiệp hơn tôi 5 tuổi xin số làm quen. Anh ấy đẹp trai, chín chắn, đi làm bằng ô tô riêng và nghe nói đang ở chung cư. Anh cũng thường xuyên quan tâm tôi. Tôi không phủ nhận rằng mình có chút rung động và rất phân vân. Một bên là người yêu - người đã hy sinh, đã nâng đỡ mình từ những ngày mình chẳng có gì. Một bên là cơ hội mới, người có điều kiện tốt hơn, có thể mang lại cho mình cuộc sống mà bạn bè mình đang có.

Tôi không biết phải quyết định như thế nào. Tôi có nên chia tay người yêu hiện tại để bắt đầu một cơ hội khác không? Nếu chia tay, tôi dự định sẽ dành dụm tiền để trả lại anh khoản anh đã mua xe và giúp đỡ mình, để thấy lòng thanh thản hơn.

Tôi thực sự sợ phải lựa chọn… và sợ phải làm tổn thương người đã hết lòng vì mình.