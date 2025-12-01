Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi ở phần bình luận phía cuối bài. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.
Thông gia nghèo gửi 50 triệu tiền phúng điếu, cả nhà xôn xao, làm việc ý nghĩa
Chiếc phong bì phúng điếu chứa số tiền lớn khiến cả gia đình chồng tôi xôn xao, bàn tán. Sau khi biết lý do, mọi người quyết định thực hiện một điều ý nghĩa bằng khoản tiền này.
Vợ chồng tôi kết hôn được 5 năm, gia cảnh hai bên chênh lệch khá lớn. Tuy nhiên, bố mẹ chồng giàu có đối xử với tôi và gia đình rất tốt, không hề có khoảng cách hay sự phân biệt nào.
Đặc biệt, mẹ chồng rất thân thiết với mẹ đẻ tôi. Hai bà có cùng sở thích làm việc thiện.
Mẹ chồng tôi tâm niệm rằng, cho đi không phải để nhận lại và “con người sinh ra với hai bàn tay trắng thì khi mất đi cũng sẽ chẳng mang theo thứ gì”. Bởi thế, bà luôn cố gắng giúp đỡ người khác.
Nhà tôi chỉ còn 3 mẹ con, bố mất sớm nên cuộc sống cũng khốn khó.
Tôi lấy chồng trước, còn anh trai vì thương mẹ nên vẫn chưa kết hôn. Mẹ tôi lo ngại cảnh nhà như vậy khiến anh khó lấy vợ nên cố gắng dành dụm rồi vay mượn thêm để sửa lại nhà cho khang trang.
Biết chuyện, mẹ chồng tôi lập tức gọi điện cho thông gia để được hỗ trợ. Bà ngỏ ý cho mẹ tôi vay 200 triệu đồng. Số tiền này với mẹ tôi là rất lớn, bằng thu nhập 2-3 năm nên mẹ từ chối. Nhưng mẹ chồng tôi không chịu, nói rằng giúp người ngoài nhiều rồi mà đến giờ không giúp được thông gia thì rất áy náy.
Mẹ chồng tôi động viên mãi, mẹ tôi mới đồng ý nhưng chỉ vay 100 triệu đồng. Số còn lại, vợ chồng tôi chung tay phụ giúp.
Khi mẹ chồng cho mẹ tôi vay 100 triệu, nghe lời mẹ, chúng tôi không tiết lộ chuyện này với các anh chị em khác trong nhà. Bởi mẹ không muốn có sự so đo, tị nạnh lẫn nhau.
Nhưng, đau xót thay khi người tốt như mẹ chồng tôi lại phải rời xa cõi tạm sớm. Chỉ sau 2 tháng phát hiện bị ung thư, mẹ chồng qua đời với nhiều dự định còn dở dang.
Khi biết mẹ bệnh, cả nhà tôi dồn tiền, tìm mọi cách để chữa trị, kéo dài sự sống cho mẹ. Mẹ đẻ tôi cũng vậy, cố gắng gom góp được 50 triệu để trả cho thông gia đi điều trị.
Còn 50 triệu, mẹ sắp xếp trả nốt nhưng chưa kịp đưa thì mẹ chồng tôi đã từ giã cõi đời.
Hôm đám tang, ngoài 1 triệu phúng viếng, mẹ tôi để thêm 50 triệu còn nợ vào phong bì, đứng thắp hương hồi lâu rồi bật khóc. Tôi biết mẹ rất đau xót trước sự ra đi của thông gia bởi hai người thân thiết như tri kỷ.
Buổi tối, sau khi lo đám cho mẹ xong xuôi, anh em nhà chồng tôi tụ họp bóc phong bì phúng viếng để chi trả tiền tang lễ. Khi mở đến phong bì của mẹ tôi, mọi người xôn xao vì số tiền lớn bên trong.
Anh cả kinh ngạc quay sang hỏi vợ chồng tôi: “Sao bà thông gia phúng viếng nhiều tiền thế? Liệu có nhầm lẫn gì không?”.
Lúc đó, chồng tôi mới giải thích chuyện mẹ chồng từng cho thông gia mượn một khoản để sửa nhà.
“Khi cho vay, mẹ nói với em là sẽ không lấy lại khoản tiền này vì muốn giúp đỡ thông gia.
Nhưng nay mẹ ra đi, mẹ vợ em muốn làm tròn trách nhiệm và bày tỏ sự biết ơn nên phúng viếng cả số tiền nợ còn lại, chia buồn cùng gia đình mình”, chồng tôi nói.
Các anh chị em nghe xong bảo, nếu mẹ tôi còn khó khăn, vợ chồng tôi cứ gửi lại mẹ tiền phúng điếu. Gia đình chỉ xin nhận tấm lòng.
Tôi rất xúc động vì điều đó nhưng vợ chồng tôi có thể lo cho mẹ nên gợi ý mang số tiền này đi ủng hộ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giống như điều mẹ chồng vẫn từng làm trước đây.
Trao đổi một hồi lâu, các anh chị chồng tôi thống nhất sẽ dùng toàn bộ tiền phúng viếng mẹ chồng để giúp đỡ người nghèo khó.
Riêng 50 triệu tiền phúng viếng của mẹ tôi, mọi người “chốt” sẽ dùng để hỗ trợ một người hàng xóm bằng việc xây nhà tình thương. Mọi người mong muốn thực hiện nguyện ước của mẹ, để tấm lòng và tiếng thơm về mẹ sẽ còn hiện hữu mãi nơi đây.
Tôi nghe mà nghẹn ngào trong lòng, nước mắt tuôn rơi. Thật tiếc vì mẹ chồng ra đi quá sớm!
Độc giả giấu tên
Mẹ chồng đòi từ mặt vì bị 'tước quyền' xem camera, con dâu 'cầu cứu' giải phápTâm sự - 1 ngày trước
Suốt một thời gian dài, tôi và hai chị giúp việc đều ám ảnh bởi tiếng mẹ chồng văng vẳng qua camera, liên tục chỉ đạo từ cách nấu ăn sao cho hợp khẩu vị con trai bà đến việc chăm trẻ, dọn dẹp nhà cửa…
Cãi nhau với em vì mấy cân rươi, anh cả 4 năm không đến đám giỗ mẹTâm sự - 1 ngày trước
Bốn năm nay, anh cả không đến đám giỗ mẹ, khiến lòng tôi nặng trĩu. Tôi tự hỏi, phải chăng năm đó mình đã sai?
Chồng thường xuyên qua đêm nhà vợ cũ, vợ mới ‘chết đứng’ khi nghe lý doTâm sự - 2 ngày trước
Đã có những đêm anh không về nhà mà ở lại nhà vợ cũ. Khi vợ mới chất vấn, chồng đáp một câu đau lòng.
Nhà của tôi nhưng mẹ chồng cầm chìa khóa, thích là đến không bao giờ báo trướcTâm sự - 2 ngày trước
Sống trong nhà do mình bỏ tiền mua mà tôi chẳng có chút quyền riêng tư nào, mẹ chồng cứ bất thỉnh lình xuất hiện, săm soi phán xét đủ thứ, tự ý cho đồ đạc của tôi.
Con gái phát hiện bố ngoại tình, vợ sốc với những gì chồng làm sau đóTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Con bé nghe được những lời không hay anh nói về tôi, xem được những tin nhắn không dành cho một người phụ nữ khác.
Tôi ở rể, lỡ đồng ý nộp hết thu nhập cho mẹ vợ, giờ hối không kịpTâm sự - 3 ngày trước
Tôi ở rể, trước đây đưa hết lương cho vợ, nhưng khi có con, mẹ vợ là người lo hết việc trong nhà nên bảo tôi chuyển thẳng toàn bộ thu nhập cho bà.
Vợ giữ 60 triệu đồng/tháng, cả năm chỉ dư 70 triệu, tuyệt vọng chuyện mua nhàTâm sự - 3 ngày trước
Tôi sốc khi vợ nói cả nhà cả cửa còn 70 triệu đồng, trong khi thu nhập hai đứa 60 triệu/tháng cô ấy giữ hết, giấc mơ mua căn hộ chung cư mini trả góp tan thành khói.
Tôi có thêm nhà riêng và hơn 1 tỷ đồng tiết kiệm sau 6 năm nghỉ hưu nhờ làm 3 việcTâm sự - 3 ngày trước
GĐXH - Nhiều người cho rằng nghỉ hưu là lúc buông bỏ lo toan, hưởng thụ cuộc sống. Nhưng đối với tôi nghỉ hưu lại trở thành điểm khởi đầu cho một cuộc đời mới.
5 năm xuất khẩu lao động nhờ mẹ giữ tiền, tôi về thì mẹ nói không còn đồng nàoTâm sự - 4 ngày trước
Hễ có lương, tôi lại gửi về nước nhờ mẹ giữ để mua nhà, sau 5 năm tôi trở về xin lại, mẹ nói không còn đồng nào, đã cho em trai và sắm sửa cho gia đình hết.
Bạn thân truy hỏi tiền phúng viếng, cô gái tá hỏa về chiếc phong bì bị rút lõiTâm sự - 4 ngày trước
Tình thế khó xử, tôi không biết phải ăn nói với bạn thân thế nào về chiếc phong bì phúng viếng bị rút lõi.
Tôi có thêm nhà riêng và hơn 1 tỷ đồng tiết kiệm sau 6 năm nghỉ hưu nhờ làm 3 việcTâm sự
GĐXH - Nhiều người cho rằng nghỉ hưu là lúc buông bỏ lo toan, hưởng thụ cuộc sống. Nhưng đối với tôi nghỉ hưu lại trở thành điểm khởi đầu cho một cuộc đời mới.