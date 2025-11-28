Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Tâm sự

Con gái phát hiện bố ngoại tình, vợ sốc với những gì chồng làm sau đó

Thứ sáu, 10:50 28/11/2025 | Tâm sự
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Con bé nghe được những lời không hay anh nói về tôi, xem được những tin nhắn không dành cho một người phụ nữ khác.

Con gái phát hiện bố ngoại tình, tôi sốc với những gì anh làm sau đó - Ảnh 1.Ly hôn rồi, anh ta vẫn dùng 'kế bẩn' để mua chuộc con và đẩy tôi vào cảnh túng quẫn

GĐXH - Đến bây giờ tôi vẫn không thể ngờ được mình lại cưới một người ích kỷ và máu lạnh đến vậy.

Tôi là một người vợ, một người mẹ của ba cô con gái. Suốt 15 năm chung sống, tôi luôn cố gắng giữ gìn gia đình, nhẫn nhịn và chịu đựng để con cái có một mái ấm đầy đủ. Nhưng càng sống, tôi càng thấy trái tim mình mỏi mệt.

Chồng tôi, xét về tình cảm thì anh thương vợ con, nhưng cách cư xử lại trẻ con và đầy ích kỷ. Mỗi lần vợ chồng cãi nhau, anh nhất định phải hơn thua, chưa từng cúi đầu nói xin lỗi dù chỉ một lần. Và nếu mâu thuẫn xảy ra, anh im lặng - một cách lạnh lùng đến tàn nhẫn. Anh có thể bỏ mặc tôi 1 tháng, 2 tháng, thậm chí 3 tháng, coi như tôi không tồn tại. Và rồi khi anh thấy chán, tôi lại là người phải mở lời trước, như thể tất cả đều là lỗi của tôi.

Tôi đã quen với việc không được trân trọng, nhưng tôi chưa từng nghĩ mình sẽ bị tổn thương như những gì xảy ra gần đây.

Con gái phát hiện bố ngoại tình, tôi sốc với những gì anh làm sau đó - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Tôi phát hiện anh giấu giếm nhắn tin yêu đương với một cô gái trên mạng. Anh quan tâm mẹ con họ, tặng quà cho họ - điều mà 15 năm qua tôi và các con chưa từng có được.

Đến sinh nhật cô ấy, anh tặng hai con gấu bông, một con cho người mẹ, một con cho con gái họ. Món quà trị giá khoảng một triệu đồng.

Và tôi chợt nhận ra:

Trong 15 năm làm vợ anh, tôi chưa từng nhận nổi một bông hoa trong ngày sinh nhật.

Con gái tôi cũng chưa từng được anh mua tặng một món quà nào trong lễ, Tết, hay sinh nhật.

Vậy mà một người phụ nữ xa lạ, và đứa bé không phải máu mủ, lại nhận được điều mà tôi và các con chưa từng có.

Tôi đau, nhưng cái đau lớn hơn là biết rằng anh rung động với người khác - một người anh mới quen qua mạng. Hằng ngày hai người trao nhau sự quan tâm, nhắn nhau những lời lẽ yêu thương, là động lực, là niềm tin cho nhau làm việc. Anh còn nghe theo lời họ đầu tư rồi bị lừa mất hơn 130 triệu đồng. Khi họ biến mất, anh đau đớn, nhớ nhung, tìm kiếm khắp mọi hội nhóm cộng đồng, nơi cô gái cho anh địa chỉ… như thể họ mới là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Tôi hiểu, tôi biết chính là anh đã bị lừa đảo, nhưng khi tôi nói anh một mực tin tưởng bảo vệ họ bằng mọi lý lẽ, còn trách tôi không tin tưởng anh còn chửi, nổi nóng với tôi.

Trớ trêu hơn, chính con gái tôi là người phát hiện ra chuyện ngoại tình. Con bé nghe được những lời không hay anh nói về tôi, xem được những tin nhắn không dành cho vợ anh - mà dành cho một người phụ nữ khác. Tim tôi như vỡ ra khi nghĩ đến cảm xúc của con.

Và rồi, ngay cả chuyện giỗ bố tôi - người từng xem anh như con trai - anh cũng chẳng buồn về. Những điều này chồng chất khiến tôi cảm giác mình như một cái bóng vô hình trong chính ngôi nhà của mình.

Tôi nhìn lại cả chặng đường 15 năm: những hy sinh, nước mắt, sự chịu đựng đến nghẹn lòng… và tự hỏi:

Tôi còn phải sống như thế này bao lâu nữa?

Tôi còn đủ sức để tiếp tục không?

Hay tôi nên dừng lại để cứu lấy cuộc đời của tôi và ba đứa con gái?

Tôi thật sự rất mệt mỏi. Tôi không biết mình phải làm gì tiếp theo. Nhưng tôi biết chắc một điều: Tôi cũng xứng đáng được yêu thương, được tôn trọng, được nhận một món quà nhỏ hay một lời xin lỗi chân thành - những thứ tưởng chừng đơn giản nhưng suốt 15 năm vẫn chưa bao giờ có.


M.Lê
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Vợ giữ 60 triệu đồng/tháng, cả năm chỉ dư 70 triệu, tuyệt vọng chuyện mua nhà

Vợ giữ 60 triệu đồng/tháng, cả năm chỉ dư 70 triệu, tuyệt vọng chuyện mua nhà

Tôi có thêm nhà riêng và hơn 1 tỷ đồng tiết kiệm sau 6 năm nghỉ hưu nhờ làm 3 việc

Tôi có thêm nhà riêng và hơn 1 tỷ đồng tiết kiệm sau 6 năm nghỉ hưu nhờ làm 3 việc

5 năm xuất khẩu lao động nhờ mẹ giữ tiền, tôi về thì mẹ nói không còn đồng nào

5 năm xuất khẩu lao động nhờ mẹ giữ tiền, tôi về thì mẹ nói không còn đồng nào

Bạn thân truy hỏi tiền phúng viếng, cô gái tá hỏa về chiếc phong bì bị rút lõi

Bạn thân truy hỏi tiền phúng viếng, cô gái tá hỏa về chiếc phong bì bị rút lõi

'Trót dại’ với chồng cũ sau 1 đêm say, người phụ nữ lâm vào ngõ cụt

'Trót dại’ với chồng cũ sau 1 đêm say, người phụ nữ lâm vào ngõ cụt

Cùng chuyên mục

Tôi ở rể, lỡ đồng ý nộp hết thu nhập cho mẹ vợ, giờ hối không kịp

Tôi ở rể, lỡ đồng ý nộp hết thu nhập cho mẹ vợ, giờ hối không kịp

Tâm sự - 4 giờ trước

Tôi ở rể, trước đây đưa hết lương cho vợ, nhưng khi có con, mẹ vợ là người lo hết việc trong nhà nên bảo tôi chuyển thẳng toàn bộ thu nhập cho bà.

Vợ giữ 60 triệu đồng/tháng, cả năm chỉ dư 70 triệu, tuyệt vọng chuyện mua nhà

Vợ giữ 60 triệu đồng/tháng, cả năm chỉ dư 70 triệu, tuyệt vọng chuyện mua nhà

Tâm sự - 14 giờ trước

Tôi sốc khi vợ nói cả nhà cả cửa còn 70 triệu đồng, trong khi thu nhập hai đứa 60 triệu/tháng cô ấy giữ hết, giấc mơ mua căn hộ chung cư mini trả góp tan thành khói.

Tôi có thêm nhà riêng và hơn 1 tỷ đồng tiết kiệm sau 6 năm nghỉ hưu nhờ làm 3 việc

Tôi có thêm nhà riêng và hơn 1 tỷ đồng tiết kiệm sau 6 năm nghỉ hưu nhờ làm 3 việc

Tâm sự - 15 giờ trước

GĐXH - Nhiều người cho rằng nghỉ hưu là lúc buông bỏ lo toan, hưởng thụ cuộc sống. Nhưng đối với tôi nghỉ hưu lại trở thành điểm khởi đầu cho một cuộc đời mới.

5 năm xuất khẩu lao động nhờ mẹ giữ tiền, tôi về thì mẹ nói không còn đồng nào

5 năm xuất khẩu lao động nhờ mẹ giữ tiền, tôi về thì mẹ nói không còn đồng nào

Tâm sự - 1 ngày trước

Hễ có lương, tôi lại gửi về nước nhờ mẹ giữ để mua nhà, sau 5 năm tôi trở về xin lại, mẹ nói không còn đồng nào, đã cho em trai và sắm sửa cho gia đình hết.

Bạn thân truy hỏi tiền phúng viếng, cô gái tá hỏa về chiếc phong bì bị rút lõi

Bạn thân truy hỏi tiền phúng viếng, cô gái tá hỏa về chiếc phong bì bị rút lõi

Tâm sự - 1 ngày trước

Tình thế khó xử, tôi không biết phải ăn nói với bạn thân thế nào về chiếc phong bì phúng viếng bị rút lõi.

'Trót dại’ với chồng cũ sau 1 đêm say, người phụ nữ lâm vào ngõ cụt

'Trót dại’ với chồng cũ sau 1 đêm say, người phụ nữ lâm vào ngõ cụt

Tâm sự - 1 ngày trước

Sau đêm mặn nồng, tôi tỉnh dậy với dòng tin nhắn dài của chồng cũ. Dòng tin nhắn ấy khiến tôi cười trong nước mắt.

Đi 300km dự lễ mừng thọ mẹ của thông gia tương lai, nhà gái 'quay xe' trong đêm

Đi 300km dự lễ mừng thọ mẹ của thông gia tương lai, nhà gái 'quay xe' trong đêm

Tâm sự - 2 ngày trước

Sau khi tham dự lễ mừng thọ bà nội của bạn trai tôi, bố mẹ rất bức xúc, khuyên tôi suy nghĩ lại việc kết hôn. Chính tôi cũng bị sốc khi chứng kiến sự việc diễn ra tại nhà anh.

Gặp lại người yêu cũ, tôi đau thắt lòng khi biết những điều anh đã trải qua

Gặp lại người yêu cũ, tôi đau thắt lòng khi biết những điều anh đã trải qua

Tâm sự - 2 ngày trước

Lén nhìn người yêu cũ từ xa, tôi không giữ được bình tĩnh, nước mắt chảy tràn. Tôi hối hận vì năm xưa chia tay anh để rồi cả hai phải gặp nhiều đau khổ.

Chia tay vì những câu nói vô lễ của người yêu với bố mẹ

Chia tay vì những câu nói vô lễ của người yêu với bố mẹ

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Mẹ nói ít thôi, đang bận!" - Đấy là một trong những câu nói vô lễ của bạn trai tôi với bố mẹ anh ta.

Đám tang mẹ chồng, nàng dâu nhận cái tát trời giáng, cả nhà họp gấp

Đám tang mẹ chồng, nàng dâu nhận cái tát trời giáng, cả nhà họp gấp

Tâm sự - 3 ngày trước

Sau cái tát của chồng, em dâu ôm mặt khóc, chạy vào phòng khóa trái cửa, bỏ lại phía sau không gian tĩnh lặng với nỗi khổ tâm khôn tả của cả nhà trong đám tang mẹ.

Xem nhiều

Tôi có thêm nhà riêng và hơn 1 tỷ đồng tiết kiệm sau 6 năm nghỉ hưu nhờ làm 3 việc

Tôi có thêm nhà riêng và hơn 1 tỷ đồng tiết kiệm sau 6 năm nghỉ hưu nhờ làm 3 việc

Tâm sự

GĐXH - Nhiều người cho rằng nghỉ hưu là lúc buông bỏ lo toan, hưởng thụ cuộc sống. Nhưng đối với tôi nghỉ hưu lại trở thành điểm khởi đầu cho một cuộc đời mới.

Chăm thông gia ốm suốt 2 năm, mẹ chồng ngỡ ngàng khi nhận món quà đặc biệt

Chăm thông gia ốm suốt 2 năm, mẹ chồng ngỡ ngàng khi nhận món quà đặc biệt

Tâm sự
Đám tang mẹ chồng, nàng dâu nhận cái tát trời giáng, cả nhà họp gấp

Đám tang mẹ chồng, nàng dâu nhận cái tát trời giáng, cả nhà họp gấp

Tâm sự
5 năm xuất khẩu lao động nhờ mẹ giữ tiền, tôi về thì mẹ nói không còn đồng nào

5 năm xuất khẩu lao động nhờ mẹ giữ tiền, tôi về thì mẹ nói không còn đồng nào

Tâm sự
Ly hôn rồi, anh ta vẫn dùng 'kế bẩn' để mua chuộc con và đẩy tôi vào cảnh túng quẫn

Ly hôn rồi, anh ta vẫn dùng 'kế bẩn' để mua chuộc con và đẩy tôi vào cảnh túng quẫn

Tâm sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top