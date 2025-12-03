Mẹ tôi qua đời vì ung thư và gia đình mới làm lễ cúng tuần đầu cho bà chu toàn. Nhưng trong đám tang của mẹ tôi, phía thông gia không có ai xuất hiện.

Dù chồng lo lắng, đôn đáo hỗ trợ gia đình tôi tổ chức tang lễ suôn sẻ cho mẹ, nhưng sự vắng mặt của bố mẹ anh vẫn khiến mọi người không hài lòng, buông lời trách móc.

Tôi chỉ biết hôm đó, gia đình có nhờ chồng tôi làm phong bì phúng điếu. Còn lý do cả bố cả mẹ chồng đều không tới dự đám tang thì tôi không hay, dù trước đó hai nhà duy trì mối quan hệ rất thân thiết. Tôi hỏi chồng cũng chỉ bảo, ông bà bận việc quan trọng không tới dự được.

Đến lễ cúng tuần đầu của mẹ, bố tôi gác lại chuyện cũ, vẫn gọi điện mời thông gia đến dự . Có lẽ bố tôi cũng muốn "thăm dò" thái độ của gia đình thông gia.

Kỳ thực, tôi rất giận nên nghĩ, đám tang mà bố mẹ chồng chẳng đến, chẳng thông báo một lời thì lễ cúng tuần đầu cũng đâu có lý do gì mà tới.

Tôi tự nhủ, nếu nhà chồng không đến thì chờ qua 49 ngày của mẹ, tôi sẽ nói chuyện với họ cho rõ ràng.

Nhưng lần này, bố mẹ chồng tôi có đến, thắp nén nhang cho mẹ tôi và gửi lời chia buồn với gia quyến.

Tới cuối buổi lễ, bố mẹ chồng tôi mới đến chỗ bố mẹ tôi, gọi tôi lại nói chuyện với vẻ mặt rất ái ngại. Mẹ chồng tôi nói rằng, bà cảm thấy rất áy náy và có lỗi vì không đến viếng đám tang mẹ tôi.

“Tôi biết ông thông gia và con dâu có thể trách móc và khó chịu vì chúng tôi không tới chia buồn nhưng mong cả nhà thông cảm. Chúng tôi cũng có nỗi khổ riêng mà chưa thể chia sẻ với ai, ngay cả con dâu", bà trầm ngâm.

Thông gia không dự đám tang dù hai nhà thân thiết, con dâu rơi lệ khi biết lý do. Ảnh minh họa: Freepik

Im lặng vài giây, mẹ chồng tôi run run chia sẻ tiếp. Bà cũng mới phát hiện bị ung thư giai đoạn đầu, lòng còn rối bời không biết phải làm thế nào.

Khi phát hiện bệnh, bà đắn đo, suy nghĩ nhiều lắm vì đám tang thông gia mà không đến thì rất có lỗi, nhưng cũng muốn "có thờ có thiêng, có kiêng có lành".

Ở địa phương tôi, xưa nay những người mắc ung thư thường kiêng đến đám tang.

"Tôi lúc đó rất suy sụp. Chồng tôi vì lo lắng, bận rộn chăm sóc vợ những ngày trong viện nên không thể thu xếp về chia buồn cùng ông thông gia.

Tôi cũng sợ con dâu lo lắng nên chưa kịp thông báo với các con chuyện đó. Hôm nay ở đây, tôi thành thật xin lỗi ông và các con. Tôi cũng xin được thắp nén nhang tiễn biệt và 'cáo lỗi' với bà thông gia vì chuyện ngoài ý muốn”, mẹ chồng tôi nói.

Nghe xong những lời đó, tôi òa lên khóc. Bố tôi cũng ngấn lệ nhưng cố kìm nén, phần vì thương vợ vừa ra đi, phần vì xót xa cho thông gia.

Tôi ôm chầm lấy mẹ chồng, không nghĩ mẹ cũng rơi vào tình cảnh trớ trêu như thế.

Tôi thương mẹ quá, bảo sao mấy tháng nay mẹ thỉnh thoảng kêu đau người, ăn không ngon. Thì ra mẹ biết bệnh nhưng vì muốn tôi tập trung chăm sóc mẹ đẻ những ngày cuối đời nên không nói ra chuyện đau lòng này.

Sau khi hiểu đầu đuôi câu chuyện, bố tôi cũng gửi lời xin lỗi vì đã hiểu lầm tấm lòng của nhà chồng tôi. Ông hiểu thông gia cũng có nỗi khổ riêng nên mới làm vậy.

“Tôi và gia đình cảm ơn ông bà đã thắp nén nhang chia buồn cùng gia quyến. Giờ chỉ mong bà thông gia giữ gìn sức khỏe, cố gắng vượt qua bệnh tật để hưởng niềm vui tuổi già, sống lâu bên con cháu”, bố tôi nghẹn ngào.

Độc giả giấu tên