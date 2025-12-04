Chàng trai căng thẳng trước đám cưới vì bất đồng với nhà gái
Muốn đám cưới của mình thật gọn gàng, thân mật nên tôi dự định chỉ mời những người thật sự gần gũi, thân thiết. Thế nhưng ý tưởng của tôi bị cả gia đình cô dâu phản đối.
Ngày cưới sắp đến, lẽ ra tôi phải háo hức, vui mừng, nhưng lòng lại nặng trĩu. Chuyện tưởng nhỏ - chỉ là lên danh sách khách mời - lại khiến tôi và vợ sắp cưới bất đồng.
Tôi luôn nghĩ đám cưới nên gọn gàng, thân mật, chỉ mời những người thật sự gần gũi. Vì vậy, khi bàn danh sách khách mời, tôi đề xuất: Với họ hàng hai bên, chỉ mời những người ở gần, những người ở xa chỉ thông báo, không gửi thiệp, tránh trường hợp cả nể mà đến dự; với bạn bè, chỉ mời những người thật sự thân thiết, gần gũi; đồng nghiệp cũng tương tự, chỉ mời những người làm việc lâu, còn những người vào dưới 1 năm thì bỏ qua.
Tôi không muốn biến ngày vui của hai đứa thành gánh nặng cho người khác. Thời buổi này, ai đi đám cưới cũng phải nghĩ đến tiền mừng, thậm chí vàng. Trong khi đó, vàng đang đắt đỏ, kinh tế khó khăn.
Nhưng vợ sắp cưới thì không nghĩ như thế. Cô ấy bảo phải mời càng đông càng tốt và còn đòi mời cả công ty, bà con xa và cả những người trước đây chúng tôi từng dự đám cưới của họ - dù họ đã đi làm ăn nơi khác.
Cô ấy khăng khăng quan điểm “người ta đã mời mình giờ mình phải mời lại”, rồi nói rằng đám cưới đông người mới vui, mới “ra thể diện”. Cô ấy còn tính toán nếu khách đông, tiền mừng sẽ giúp chúng tôi trả được phần nào khoản nợ mua nhà.
Tôi hiểu, phụ nữ thường muốn thật rạng rỡ trong ngày cưới, được nhiều người chúc phúc. Nhưng tôi chỉ thấy lo.
Thêm một bàn tiệc là thêm một khoản tiền, mỗi tấm thiệp gửi đi là thêm một món nợ tình cảm. Tôi nói nhiều lần rằng không muốn đám cưới trở thành một “phi vụ đầu tư”. Nhưng cô ấy lại nghĩ tôi thiếu thực tế.
Càng gần ngày cưới, chúng tôi càng tranh cãi và bất đồng. Không chấp nhận quan điểm của tôi, cô ấy đem chuyện kể với gia đình.
Biết chuyện, bố mẹ cô ấy cũng đồng tình với suy nghĩ của con gái. Bố cô ấy bảo đám cưới phải đông, càng đông càng có lộc.
Mẹ cô ấy càng gay gắt hơn. Bà nói nếu mời ít khách, hàng xóm sẽ cho rằng nhà gái bị nhà trai “ép cưới”, “cưới qua loa”, “cưới như chống chế” khiến con gái bà mang tiếng.
Tôi nghe mà chỉ biết im lặng. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ cảm thấy lạc lõng đến vậy. Mỗi lần bàn chuyện đám cưới, tôi chỉ muốn lảng đi, sợ nói thêm một câu lại thành cãi nhau.
Nhiều đêm, tôi nằm nghĩ, không biết đám cưới này là để đánh dấu tình yêu, hay là một cuộc thi thể hiện ai hoành tráng hơn.
Đám cưới vẫn đang được chuẩn bị theo ý cô ấy, khách mời đã lên tới hơn 200 người. Nhưng mỗi khi nhìn danh sách đó, tôi chỉ thấy trong lòng mình trống rỗng.
Càng gần ngày cưới, tôi càng mệt mỏi. Tôi không biết mình có quá cứng nhắc hay không. Tôi có nên làm trái lòng mình để làm hài lòng người mình yêu hay không? Và nếu cả hai đã không cùng trí hướng, liệu hôn nhân sau này có bình yên không?
Tôi không biết phải sao cho đúng. Tôi nên làm gì đây?
Độc giả giấu tên
Giúp việc vừa nghỉ 3 tháng, tôi đã muốn ly hôn chồngTâm sự - 12 giờ trước
Ba tháng trước, cuộc sống gia đình tôi vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng từ khi bác giúp việc xin nghỉ hẳn để về quê “dưỡng lão”, tôi đã hơn 1 lần nghĩ đến chuyện ly hôn.
Thông gia không dự đám tang dù hai nhà thân thiết, con dâu rơi lệ khi biết lý doTâm sự - 1 ngày trước
Hành động lạ lùng của vị thông gia giàu có khiến gia quyến ban đầu buông lời trách móc nhưng dần cảm thông, xúc động nghẹn ngào khi biết lý do.
Tôi thà 'chịu nhục' ở rể còn hơn tốn tiền thuê nhà 10 triệu đồng/thángTâm sự - 2 ngày trước
Tôi chấp nhận buông bỏ sĩ diện, đi ở rể để tiết kiệm 10 triệu đồng thuê nhà mỗi tháng, coi đây là lựa chọn đúng giúp mơ ước mua nhà riêng trở nên khả thi.
Nợ nần, hiếm muộn và cái giá của việc nuông chiều vợ thái quáTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Khi ngồi viết những lời tâm sự này thì vợ đã giận tôi được một tuần và đang đòi ly hôn.
Họp lớp 20 năm, tôi bàng hoàng nhận ra: Điểm cao không còn quyết định cuộc đờiTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Buổi họp lớp cuối năm sau 20 năm tốt nghiệp khiến tôi nhìn thấu những bài học sâu sắc về thành công và hạnh phúc.
Tôi sợ hãi trước quan điểm dạy con của nhà vợ: 'Con gái chỉ cần có ngoại hình'Tâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Quan điểm của cả nhà vợ rất lạ: "Con gái chỉ cần có ngoại hình, có 1 công việc làm cho vui còn lại chồng lo hết", "Phụ nữ quan trọng nhất là chọn chồng vừa tốt vừa giàu".
Thông gia nghèo gửi 50 triệu tiền phúng điếu, cả nhà xôn xao, làm việc ý nghĩaTâm sự - 3 ngày trước
Chiếc phong bì phúng điếu chứa số tiền lớn khiến cả gia đình chồng tôi xôn xao, bàn tán. Sau khi biết lý do, mọi người quyết định thực hiện một điều ý nghĩa bằng khoản tiền này.
Mẹ chồng đòi từ mặt vì bị 'tước quyền' xem camera, con dâu 'cầu cứu' giải phápTâm sự - 4 ngày trước
Suốt một thời gian dài, tôi và hai chị giúp việc đều ám ảnh bởi tiếng mẹ chồng văng vẳng qua camera, liên tục chỉ đạo từ cách nấu ăn sao cho hợp khẩu vị con trai bà đến việc chăm trẻ, dọn dẹp nhà cửa…
Cãi nhau với em vì mấy cân rươi, anh cả 4 năm không đến đám giỗ mẹTâm sự - 4 ngày trước
Bốn năm nay, anh cả không đến đám giỗ mẹ, khiến lòng tôi nặng trĩu. Tôi tự hỏi, phải chăng năm đó mình đã sai?
Chồng thường xuyên qua đêm nhà vợ cũ, vợ mới ‘chết đứng’ khi nghe lý doTâm sự - 5 ngày trước
Đã có những đêm anh không về nhà mà ở lại nhà vợ cũ. Khi vợ mới chất vấn, chồng đáp một câu đau lòng.
Thông gia nghèo gửi 50 triệu tiền phúng điếu, cả nhà xôn xao, làm việc ý nghĩaTâm sự
Chiếc phong bì phúng điếu chứa số tiền lớn khiến cả gia đình chồng tôi xôn xao, bàn tán. Sau khi biết lý do, mọi người quyết định thực hiện một điều ý nghĩa bằng khoản tiền này.