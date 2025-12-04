Mới nhất
Tâm sự

Chàng trai căng thẳng trước đám cưới vì bất đồng với nhà gái

Thứ năm, 08:16 04/12/2025
Muốn đám cưới của mình thật gọn gàng, thân mật nên tôi dự định chỉ mời những người thật sự gần gũi, thân thiết. Thế nhưng ý tưởng của tôi bị cả gia đình cô dâu phản đối.

Ngày cưới sắp đến, lẽ ra tôi phải háo hức, vui mừng, nhưng lòng lại nặng trĩu. Chuyện tưởng nhỏ - chỉ là lên danh sách khách mời - lại khiến tôi và vợ sắp cưới bất đồng.

Tôi luôn nghĩ đám cưới nên gọn gàng, thân mật, chỉ mời những người thật sự gần gũi. Vì vậy, khi bàn danh sách khách mời, tôi đề xuất: Với họ hàng hai bên, chỉ mời những người ở gần, những người ở xa chỉ thông báo, không gửi thiệp, tránh trường hợp cả nể mà đến dự; với bạn bè, chỉ mời những người thật sự thân thiết, gần gũi; đồng nghiệp cũng tương tự, chỉ mời những người làm việc lâu, còn những người vào dưới 1 năm thì bỏ qua.

Tôi không muốn biến ngày vui của hai đứa thành gánh nặng cho người khác. Thời buổi này, ai đi đám cưới cũng phải nghĩ đến tiền mừng, thậm chí vàng. Trong khi đó, vàng đang đắt đỏ, kinh tế khó khăn.

- Ảnh 1.

Ảnh minh họa. P.X

Nhưng vợ sắp cưới thì không nghĩ như thế. Cô ấy bảo phải mời càng đông càng tốt và còn đòi mời cả công ty, bà con xa và cả những người trước đây chúng tôi từng dự đám cưới của họ - dù họ đã đi làm ăn nơi khác.

Cô ấy khăng khăng quan điểm “người ta đã mời mình giờ mình phải mời lại”, rồi nói rằng đám cưới đông người mới vui, mới “ra thể diện”. Cô ấy còn tính toán nếu khách đông, tiền mừng sẽ giúp chúng tôi trả được phần nào khoản nợ mua nhà.

Tôi hiểu, phụ nữ thường muốn thật rạng rỡ trong ngày cưới, được nhiều người chúc phúc. Nhưng tôi chỉ thấy lo.

Thêm một bàn tiệc là thêm một khoản tiền, mỗi tấm thiệp gửi đi là thêm một món nợ tình cảm. Tôi nói nhiều lần rằng không muốn đám cưới trở thành một “phi vụ đầu tư”. Nhưng cô ấy lại nghĩ tôi thiếu thực tế.

Càng gần ngày cưới, chúng tôi càng tranh cãi và bất đồng. Không chấp nhận quan điểm của tôi, cô ấy đem chuyện kể với gia đình.

Biết chuyện, bố mẹ cô ấy cũng đồng tình với suy nghĩ của con gái. Bố cô ấy bảo đám cưới phải đông, càng đông càng có lộc.

Mẹ cô ấy càng gay gắt hơn. Bà nói nếu mời ít khách, hàng xóm sẽ cho rằng nhà gái bị nhà trai “ép cưới”, “cưới qua loa”, “cưới như chống chế” khiến con gái bà mang tiếng.

Tôi nghe mà chỉ biết im lặng. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ cảm thấy lạc lõng đến vậy. Mỗi lần bàn chuyện đám cưới, tôi chỉ muốn lảng đi, sợ nói thêm một câu lại thành cãi nhau.

Nhiều đêm, tôi nằm nghĩ, không biết đám cưới này là để đánh dấu tình yêu, hay là một cuộc thi thể hiện ai hoành tráng hơn.

Đám cưới vẫn đang được chuẩn bị theo ý cô ấy, khách mời đã lên tới hơn 200 người. Nhưng mỗi khi nhìn danh sách đó, tôi chỉ thấy trong lòng mình trống rỗng.

Càng gần ngày cưới, tôi càng mệt mỏi. Tôi không biết mình có quá cứng nhắc hay không. Tôi có nên làm trái lòng mình để làm hài lòng người mình yêu hay không? Và nếu cả hai đã không cùng trí hướng, liệu hôn nhân sau này có bình yên không?

Tôi không biết phải sao cho đúng. Tôi nên làm gì đây?

Độc giả giấu tên

