Tôi sợ hãi trước quan điểm dạy con của nhà vợ: 'Con gái chỉ cần có ngoại hình'
GĐXH - Quan điểm của cả nhà vợ rất lạ: "Con gái chỉ cần có ngoại hình, có 1 công việc làm cho vui còn lại chồng lo hết", "Phụ nữ quan trọng nhất là chọn chồng vừa tốt vừa giàu".
Tôi và vợ kết hôn được 4 năm, tôi sinh năm 94 còn vợ sinh năm 95, cả hai đã có với nhau 1 bé gái. Vợ tôi làm văn phòng, mỗi tháng kiếm được khoảng 10-12 triệu, còn tôi cũng không phải tài giỏi như mọi người mà kiếm được hàng trăm triệu, tôi làm 2 việc đôi khi 3 việc, mỗi tháng chăm chỉ thì cũng được khoảng 30 - 35 triệu/1 tháng. Trước khi tôi kết hôn, bố mẹ tôi bán đất cho thêm để mua 1 căn nhà nhỏ. Ăn uống hầu như bố mẹ tôi cũng gửi lên nên hằng tháng hai vợ chồng cũng dư được một khoản.
Gia đình vợ kinh tế không tốt nhưng vô cùng chiều con gái. Ngoài vợ tôi ra thì còn có 2 em gái và 1 anh trai. Vợ tôi tính tình tiểu thư, hay chê này chê kia. Làm cá thì chê tanh, làm gà thì chê bẩn, rau gửi lên lỡ có sâu cũng chê không ăn, tôi ăn mắm tép thì cô ấy chê hôi... mà đã không ăn thì không bao giờ làm. Nhiều hôm tôi làm tăng ca về muộn, lúc ấy có nhờ vợ đang lướt Facebook tranh thủ dọn cơm giúp mình, nhưng cô ấy nhất quyết không với lý do "Em có ăn đâu mà phải dọn". Câu nói này khiến chúng tôi "chiến tranh lạnh" suốt cả tuần, cô ấy nhất quyết không nhận sai.
Nhà vợ còn 1 em gái sinh năm 2002 và 1 em gái học cấp 3, tôi hay gọi lần lượt là dì hai và dì ba. Dì hai tuy đã 23 tuổi nhưng không có công việc, nợ tiếng Anh không ra nổi trường. Hiện dì ấy không còn phải học trên trường nên tôi giới thiệu cho một công việc văn phòng chỉ làm về giấy tờ. Vậy mà vợ tôi chê việc lương thấp, lại không đúng chuyên môn nên khuyên nó không đi. Thế là gần 1 năm nay, vợ tôi chu cấp cho dì ấy tiền nhà, tiền sinh hoạt. Nhà tôi còn phòng trống, bảo dì sang ở cùng thì dì không ở, chỉ muốn ở một mình. Bảo dì ở ngoài thì nấu cơm mà ăn cho tiết kiệm, dì cũng kêu không biết nấu. Thỉnh thoảng sang nhà tôi ăn nhờ, còn lấy hết hoa quả, lấy cả sữa của cháu mang về, nhiều lần như thế khiến tôi cực khó chịu dù chẳng đáng bao nhiêu. Nếu chúng tôi giàu và dì ốm yếu không đi làm được thì không nói, mà hoàn cảnh chúng tôi chỉ ở mức đủ, dì không đi học, không đi làm mà chọn cuộc sống "trải nghiệm". "Trải nghiệm" ở đây là đi tình nguyện, đi từ thiện, rồi đi phượt, đi tập gym... để đăng ảnh lên Facebook cho đẹp.
Tôi có trao đổi thẳng thắn với vợ nhiều lần, còn trao đổi với cả bố mẹ vợ nhưng quan điểm của cả nhà vợ rất lạ: "Con gái chỉ cần có ngoại hình, có 1 công việc làm cho vui còn lại chồng lo hết", "Phụ nữ quan trọng nhất là chọn chồng vừa tốt vừa giàu". Tôi cũng không hiểu ở đâu cái quan điểm đó, trong khi sống dựa dẫm, "con nhà lính tính nhà quan" mà đòi lấy chồng giàu. Vợ nói tôi là người xét nét, tính toán. Tôi không phủ nhận, nhiều lúc tôi ốm không dám nghỉ làm, làm đến khuya mới xong việc để có tiền. Nuôi vợ con đã mệt lại còn gánh thêm em vợ.
Đợt trước, dì xin vợ tiền để đi học tiếng Anh gia sư, cũng tầm 15 triệu, tôi không cho, bắt viết giấy vay nếu mỗi lần lấy tiền. Tôi và vợ cãi nhau 1 trận đã đời, còn dì đứng đó khóc lóc. Tôi tức quá nói luôn cả hai và giờ tôi không đưa tiền cho vợ, thêm nữa là lấy lại tiền tiết kiệm suốt 4 năm qua. Tiền cô ấy tự cô ấy tiêu. Đợt đó, vợ có ôm con về ngoại, tôi không hỏi han, cũng không xuống nước về đón, 1 tuần sau thấy tự động về. Vợ tôi không nhận sai, thay vào đó là mỗi ngày vừa chia sẻ vừa đăng nhiều bài trạng thái trên Facebook, cái gì cũng lỗi của đàn ông.
Hôm vừa rồi, vợ dẫn con về nhà nội chơi đúng buổi sáng rồi về ngoại luôn trong ngày, tôi cũng kệ luôn... Đến giờ, khi đã lên Hà Nội nhưng chúng tôi vẫn cái kiểu "không bằng lòng". Thật sự, ở đây tôi sai cái gì nhỉ, chứ giờ tôi cũng chả thiết tha gì mà xuống nước làm lành...
Thông gia nghèo gửi 50 triệu tiền phúng điếu, cả nhà xôn xao, làm việc ý nghĩaTâm sự - 9 giờ trước
Chiếc phong bì phúng điếu chứa số tiền lớn khiến cả gia đình chồng tôi xôn xao, bàn tán. Sau khi biết lý do, mọi người quyết định thực hiện một điều ý nghĩa bằng khoản tiền này.
Mẹ chồng đòi từ mặt vì bị 'tước quyền' xem camera, con dâu 'cầu cứu' giải phápTâm sự - 1 ngày trước
Suốt một thời gian dài, tôi và hai chị giúp việc đều ám ảnh bởi tiếng mẹ chồng văng vẳng qua camera, liên tục chỉ đạo từ cách nấu ăn sao cho hợp khẩu vị con trai bà đến việc chăm trẻ, dọn dẹp nhà cửa…
Cãi nhau với em vì mấy cân rươi, anh cả 4 năm không đến đám giỗ mẹTâm sự - 1 ngày trước
Bốn năm nay, anh cả không đến đám giỗ mẹ, khiến lòng tôi nặng trĩu. Tôi tự hỏi, phải chăng năm đó mình đã sai?
Chồng thường xuyên qua đêm nhà vợ cũ, vợ mới ‘chết đứng’ khi nghe lý doTâm sự - 2 ngày trước
Đã có những đêm anh không về nhà mà ở lại nhà vợ cũ. Khi vợ mới chất vấn, chồng đáp một câu đau lòng.
Nhà của tôi nhưng mẹ chồng cầm chìa khóa, thích là đến không bao giờ báo trướcTâm sự - 2 ngày trước
Sống trong nhà do mình bỏ tiền mua mà tôi chẳng có chút quyền riêng tư nào, mẹ chồng cứ bất thỉnh lình xuất hiện, săm soi phán xét đủ thứ, tự ý cho đồ đạc của tôi.
Con gái phát hiện bố ngoại tình, vợ sốc với những gì chồng làm sau đóTâm sự - 3 ngày trước
GĐXH - Con bé nghe được những lời không hay anh nói về tôi, xem được những tin nhắn không dành cho một người phụ nữ khác.
Tôi ở rể, lỡ đồng ý nộp hết thu nhập cho mẹ vợ, giờ hối không kịpTâm sự - 3 ngày trước
Tôi ở rể, trước đây đưa hết lương cho vợ, nhưng khi có con, mẹ vợ là người lo hết việc trong nhà nên bảo tôi chuyển thẳng toàn bộ thu nhập cho bà.
Vợ giữ 60 triệu đồng/tháng, cả năm chỉ dư 70 triệu, tuyệt vọng chuyện mua nhàTâm sự - 3 ngày trước
Tôi sốc khi vợ nói cả nhà cả cửa còn 70 triệu đồng, trong khi thu nhập hai đứa 60 triệu/tháng cô ấy giữ hết, giấc mơ mua căn hộ chung cư mini trả góp tan thành khói.
Tôi có thêm nhà riêng và hơn 1 tỷ đồng tiết kiệm sau 6 năm nghỉ hưu nhờ làm 3 việcTâm sự - 3 ngày trước
GĐXH - Nhiều người cho rằng nghỉ hưu là lúc buông bỏ lo toan, hưởng thụ cuộc sống. Nhưng đối với tôi nghỉ hưu lại trở thành điểm khởi đầu cho một cuộc đời mới.
5 năm xuất khẩu lao động nhờ mẹ giữ tiền, tôi về thì mẹ nói không còn đồng nàoTâm sự - 4 ngày trước
Hễ có lương, tôi lại gửi về nước nhờ mẹ giữ để mua nhà, sau 5 năm tôi trở về xin lại, mẹ nói không còn đồng nào, đã cho em trai và sắm sửa cho gia đình hết.
Tôi có thêm nhà riêng và hơn 1 tỷ đồng tiết kiệm sau 6 năm nghỉ hưu nhờ làm 3 việcTâm sự
GĐXH - Nhiều người cho rằng nghỉ hưu là lúc buông bỏ lo toan, hưởng thụ cuộc sống. Nhưng đối với tôi nghỉ hưu lại trở thành điểm khởi đầu cho một cuộc đời mới.