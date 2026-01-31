Tôi hứa cho con giữ tiền lì xì nếu chịu dọn dẹp ngày Tết
Nhiều phụ huynh cho con tiền tiêu vặt định kỳ, đưa con tiền lì xì để tiêu ngày Tết, vậy sao không để con làm việc nhà rồi nhận thưởng như công sức lao động?
Trong buổi họp mặt cuối năm, khi nhắc đến chuyện dọn dẹp nhà cửa đón Tết, tôi nghe mấy người bạn than thở rằng: "Con cái bây giờ lười quá" , "Hơi tí là dán mắt vào điện thoại", hay " Càng lớn bảo làm việc nhà càng khó"... Nhân đó, tôi tiết lộ độc chiêu trị bệnh lười của cậu con trai 12 tuổi. Tôi bảo thằng bé: "Con sẽ được bố cho giữ tiền lì xì xứng đáng nếu dọn dẹp phòng ngủ, bàn ghế phòng khách và tủ lạnh".
Những người bạn của tôi tỏ ra ngạc nhiên và hầu như đều phản đối. Họ cho rằng tôi lôi tiền ra dạy con như vậy là không nên, cần phải dạy chúng hiểu rõ trách nhiệm với gia đình. Tôi lại nghĩ khác. Việc cho con tiền để làm việc nhà không hề xấu, nếu nhìn nhận đó là một bài học về giá trị lao động.
Thay vì để tiền lì xì, tiền tiêu vặt là khoản thu nhập thụ động, bố mẹ cần phải cho con, tôi chọn cách biến nó thành phần thưởng cho việc lao động. Khi hứa cho con tiền cầm lì xì nếu chịu dọn dẹp, tôi đang dạy con quy luật cơ bản của cuộc sống là muốn có tiền, phải lao động.
Nhiều người lo ngại việc trả tiền cho con làm việc nhà sẽ khiến trẻ mất đi sự tự nguyện và lòng hiếu thảo. Tuy nhiên, chúng ta cần thực tế rằng dù có làm việc nhà hay không, phụ huynh vẫn sẽ phải cho con tiền tiêu vặt, vẫn sẽ đưa tiền lì xì.
Vậy thì, thay vì đưa thẳng tiền cho con một cách dễ dàng, tại sao không chia nhỏ khoản đó ra thành các mục tiêu lao động? Ví dụ: Dọn dẹp giá sách: 10.000 đồng; phụ bố mẹ lau cửa kính: 20.000 đồng; tự giặt và phơi quần áo, chăn màn của mình: 30.000 đồng.
Về bản chất, tôi tính toán tổng số tiền con nhận được vẫn vậy. Thế nhưng về mặt tâm lý, cảm giác của đứa trẻ khi cầm tờ tiền do chính mồ hôi mình đổ ra rất khác. Đó không còn là khoản tiền tự nhiên có, con sẽ biết trân trọng giá trị của đồng tiền hơn vì hiểu rằng để có được nó, lưng mình mỏi và tay mình bẩn.
Nhiều bậc cha mẹ than phiền con cái tiêu xài hoang phí. Thế nhưng làm sao trẻ có thể tiết kiệm khi chúng chưa bao giờ hiểu được sự vất vả để kiếm được tiền?
Nếu bạn nói với con rằng: "Món đồ chơi này 50.000 đồng là đất lắm". Chắc chắn, con bạn sẽ không hiểu đắt là thế nào. Trẻ con không thể định lượng đắt hay rẻ nếu chưa từng hiểu giá trị đồng tiền. Thế nhưng, nếu 50.000 bằng cả một buổi chiều phải tự giặt đồ, phơi quần áo, chăn màn xong phải đi lau cửa kính thì con sẽ phải cân nhắc.
Con trai tôi từng phải mất 3 tiếng đồng hồ để lau sạch mọi cửa kính trong nhà dưới sự giám sát của bố. Sau đó, tôi đưa tiền cho con và hỏi rằng: "Con có muốn mua đồ chơi nữa không?" . Cháu đã thốt lên rằng: "Hóa ra kiếm được 20.000 đồng mệt vậy. Thôi con không mùa đồ chơi nữa đâu ạ". Đó chính là lúc con hiểu về tiền.
Một số ý kiến cho rằng cách làm này sẽ khiến đứa trẻ sau này không có tiền thì không làm. Đây là nỗi lo có cơ sở nhưng có thể điều chỉnh được bằng cách trò chuyện. Tôi luôn nói với con: "Quét nhà là trách nhiệm của mọi thành viên trong nhà. Bố trân trọng công sức lao động của con nên khoản tiền như là phần thưởng, vừa là tiền tiêu vặt luôn".
Chúng ta không dạy con trở nên thực dụng, chúng ta dạy con trở nên hữu dụng. Một đứa trẻ biết lao động để kiếm tiền sẽ có lòng tự trọng cao hơn một đứa trẻ chỉ biết chờ đợi bố mẹ cho tiền.
Bên cạnh đó, con cũng sớm hiểu rằng bố mẹ sẽ không cho con tiền. Mọi thứ con muốn trong cuộc đời phải tự lập, tự mình dùng sức lao động mà kiếm lấy. Đây cũng là một bài học để sau này con đi học Đại học, đi làm thì không còn ỉ lại bố mẹ, không dám về nhà ngửa tay xin tiền.
Đừng sợ con mình vất vả, cũng đừng sợ đồng tiền làm vẩn đục tâm hồn trẻ thơ. Nếu được định hướng đúng, những đồng tiền đi đôi với sức lao động sẽ là hành trang quý giá để con bước vào đời. Năm nay, thay vì chỉ hỏi "Con được bao nhiêu tiền lì xì?", tôi tự hào nói rằng: "Con đã tự tay kiếm được những đồng tiền cho mình trong dịp Tết này".
