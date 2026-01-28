Không làm gì sai vẫn gặp nạn: 3 con giáp dễ vướng thị phi nhất năm 2026

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Con giáp Ngọ: Năm bản mệnh nhiều biến động, càng thẳng thắn càng thị phi

Trong năm 2026, sự bộc trực của con giáp Ngọ lại vô tình trở thành "kẽ hở" để tiểu nhân lợi dụng. Ảnh minh họa



Đứng đầu danh sách những con giáp dễ gặp thị phi trong năm 2026 chính là con giáp Ngọ.

Đây là năm bản mệnh, hay còn gọi là năm Trực Thái Tuế, khiến tâm lý của người tuổi Ngọ dễ rơi vào trạng thái bất ổn, căng thẳng và khó kiểm soát cảm xúc hơn thường lệ.

Vốn là người thẳng thắn, phóng khoáng, nghĩ gì nói nấy, con giáp Ngọ thường không giỏi che giấu cảm xúc.

Tuy nhiên, trong năm 2026, sự bộc trực này lại vô tình trở thành "kẽ hở" để tiểu nhân lợi dụng.

Chỉ một câu nói thẳng thắn nơi công sở cũng có thể bị bóp méo thành thái độ kiêu ngạo, thiếu tôn trọng đồng nghiệp hoặc cấp trên.

Đáng lo ngại hơn, tiểu nhân trong năm tuổi thường không xuất hiện công khai mà âm thầm quan sát, chờ đúng lúc bạn sơ hở để tung tin đồn, nói xấu sau lưng hoặc gây tổn hại đến uy tín cá nhân.

Những thành quả bạn đã dày công xây dựng trước đó rất dễ bị ảnh hưởng chỉ vì một phút nóng nảy.

Để hạn chế thị phi trong năm 2026, người tuổi Ngọ cần học cách tiết chế cảm xúc, tránh tranh luận hơn thua và đặc biệt không tham gia vào các cuộc bàn tán vô bổ.

Trong nhiều tình huống, im lặng và làm tốt phần việc của mình lại chính là cách phản công mạnh mẽ nhất.

Con giáp Tý: Tương xung Thái Tuế, tiền bạc và công danh dễ bị người khác nhòm ngó

Con giáp Tý vốn thông minh, nhanh nhạy và giỏi tích lũy, nhưng chính sự tiến bộ hoặc dư dả về vật chất của bạn lại dễ khơi dậy sự đố kỵ từ người khác. Ảnh minh họa

Nếu tuổi Ngọ chịu áp lực vì năm bản mệnh thì tuổi Tý trong năm 2026 lại đối mặt với cục diện Tý – Ngọ tương xung.

Sự xung khắc này khiến vận trình công danh, tài lộc của người tuổi Tý dễ bị gián đoạn bởi những yếu tố bên ngoài, đặc biệt là con người.

Con giáp Tý vốn thông minh, nhanh nhạy và giỏi tích lũy, nhưng chính sự tiến bộ hoặc dư dả về vật chất của bạn lại dễ khơi dậy sự đố kỵ từ người khác.

Trong năm này, bạn có nguy cơ vướng vào tranh chấp liên quan đến tiền bạc, giấy tờ, hợp đồng hoặc các vấn đề pháp lý, mà nguyên nhân sâu xa thường không đến từ lỗi của bạn.

Đáng chú ý, những người từng được bạn tin tưởng, thậm chí coi như anh em thân thiết, có thể vì lợi ích cá nhân mà quay lưng, đẩy bạn vào thế khó.

Tiểu nhân của con giáp Tý trong năm 2026 thường "đánh" vào sự cả tin và lòng tốt, khiến bạn vừa mất tiền, vừa mang thêm bực bội.

Lời khuyên dành cho người tuổi Tý là làm gì cũng cần rõ ràng, minh bạch, hạn chế tin vào những lời hứa hẹn quá hấp dẫn.

Các vấn đề liên quan đến tài chính nên có giấy tờ đầy đủ, tránh cho vay mượn số tiền lớn để không rơi vào cảnh "tiền mất, tình cũng chẳng còn".

Con giáp Sửu: Hiền lành nhưng cả tin, dễ bị lợi dụng và vướng lời đồn không hay

Người tuổi Sửu vốn hiền lành, chăm chỉ và sống khá nguyên tắc. Tuy nhiên, sự lầm lì, ít chia sẻ đôi khi lại khiến người khác hiểu lầm hoặc dễ bị lợi dụng. Ảnh minh họa

Con giáp cuối cùng cần đặc biệt đề phòng thị phi trong năm 2026 là tuổi Sửu.

Dù đã bước qua những năm hạn nặng trước đó, nhưng cục diện Hại Thái Tuế vẫn khiến người tuổi Sửu gặp không ít rắc rối, nhất là trong các mối quan hệ thân cận.

Người tuổi Sửu vốn hiền lành, chăm chỉ và sống khá nguyên tắc. Tuy nhiên, sự lầm lì, ít chia sẻ đôi khi lại khiến người khác hiểu lầm hoặc dễ bị lợi dụng.

Tiểu nhân trong năm 2026 thường là những người quen biết, nắm rõ thói quen và điểm yếu của bạn.

Họ có thể lợi dụng sự thật thà để trục lợi cá nhân, thậm chí đẩy trách nhiệm sai lầm sang cho bạn.

Không chỉ trong công việc, ngay cả chuyện tình cảm và các mối quan hệ gia đình, con giáp Sửu cũng dễ bị vướng vào những lời đồn thổi, khiến niềm tin giữa các bên bị sứt mẻ.

Để giảm bớt năng lượng tiêu cực, người tuổi Sửu cần cởi mở hơn trong giao tiếp nhưng vẫn giữ ranh giới rõ ràng.

Trong năm 2026, bạn không nên quá bao đồng hay đứng ra bảo lãnh cho người khác, bởi sự tử tế đặt sai chỗ có thể khiến bạn phải trả giá bằng cả danh tiếng lẫn tiền bạc.

Năm 2026, 3 con giáp càng im lặng càng bình an

Dù tử vi năm 2026 dự báo nhiều biến động, nhưng "đức năng thắng số", mọi vận hạn đều có thể được hóa giải phần nào nếu mỗi người biết điều chỉnh hành vi và tâm thế sống.

Với ba con giáp Ngọ, Tý và Sửu, chìa khóa quan trọng nhất trong năm nay chính là sự bình tĩnh và tỉnh táo.

Thay vì phản ứng gay gắt trước lời đồn đoán hay sự khiêu khích, hãy tập trung hoàn thiện bản thân, làm tốt công việc và giữ lối sống minh bạch.

Việc thanh lọc các mối quan hệ, chỉ giữ lại những người thực sự chân thành, cũng là cách hiệu quả để tránh xa thị phi.

Về mặt phong thủy, có thể ưu tiên sử dụng các gam màu nhẹ như xanh lá, xanh dương trong trang phục hoặc không gian sống để giúp tinh thần dịu lại, cân bằng năng lượng trong năm Bính Ngọ.

Cuối cùng, hãy nhớ rằng thị phi chỉ là những hòn sỏi nhỏ trên hành trình cuộc đời. Nếu không cúi xuống nhặt lên, chúng sẽ không thể làm bạn tổn thương.

Một tâm thế vững vàng cùng sự tỉnh táo trong các mối quan hệ chính là "lá chắn" tốt nhất giúp bạn vượt qua sóng gió và đón nhận những điều tích cực phía trước.

