Phản bội vợ con, 70 tuổi tôi phải trả giá sống cô độc giữa con cháu đề huề

Tôi năm nay tròn 70 tuổi, cái tuổi mà người ta thường nói là được hưởng phúc an nhàn, sống vui vầy cùng con cháu nhưng tôi lại phải đơn độc trong căn nhà lạnh lẽo.

Tôi có vợ và ba người con cùng một đàn cháu nội, ngoại đủ cả. Trên giấy tờ, tôi là một người đàn ông có gia đình đủ đầy, nhưng trong thực tế, nhiều năm nay tôi sống một mình, không ai hỏi tôi ăn cơm chưa và không ai gọi điện mỗi tối. Những ngày ốm nằm bẹp trên giường, tôi tự pha thuốc, tự dậy nấu cháo, tự ra đầu ngõ mua đồ.

Giờ tôi mới thấm thía về những lỗi lầm mình đã gây ra khi còn trẻ. Tôi từng là người đàn ông khỏe mạnh, có công việc ổn định, có gia đình yên ấm. Vợ tôi hiền lành, chịu thương chịu khó, một mình gánh vác nhà cửa để tôi yên tâm làm ăn, các con ngoan ngoãn, lễ phép.

Giờ tôi mới thấm thía về những lỗi lầm mình đã gây ra khi còn trẻ (ảnh minh họa: AI)

Tính tôi ham vui và nghĩ gia đình như thế đã ổn, không có gì phải chăm chút. Tôi thích cảm giác được ngưỡng mộ, được chiều chuộng bên ngoài nên lao vào những cuộc tình vụng trộm, hết người này đến người khác.

Vợ tôi biết và bất lực sau nhiều lần xin lỗi của tôi, vợ tôi đòi ly hôn nhưng tôi không đồng ý. Không phải vì tôi còn yêu vợ mà tôi sợ mất danh tiếng, sợ người ngoài dị nghị, sợ phải chia tài sản. Các con tôi lớn lên trong cảnh cha mẹ lạnh nhạt, cãi vã và cảnh cha mình liên tục phản bội mẹ, chúng thất vọng rồi coi thường bố.

Khi tiền bạc dần cạn, tuổi tác ngày một cao và sức khỏe không còn như trước, những người phụ nữ hứa sống trọn đời với tôi cũng lần lượt rời đi. Tôi muốn trở về nhà nhưng ngôi nhà ấy đã không còn là tổ ấm. Vợ tôi và các con đối xử với tôi như người dưng, cuối cùng tôi lại phải cô đơn một mình.

Giờ đây, tôi thực sự hối hận, muốn chuộc lỗi với vợ con. Tôi thèm được ngồi ăn bữa cơm với đầy đủ con cháu, được nghe chúng gọi là ông nhưng lại biết phải bắt đầu từ đâu và làm như thế nào.