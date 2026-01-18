Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Tôi kiệt sức vì những cơn ghen mù quáng và lời lẽ tục tĩu của chồng

Chủ nhật, 07:00 18/01/2026 | Chuyện vợ chồng

Chỉ cần vô tình không nghe điện thoại, tôi bị chồng quy chụp ngoại tình, chửi mắng bằng những lời tục tĩu ngay trước mặt con.

Tôi và chồng lấy nhau đã tròn 10 năm. Nhìn từ bên ngoài, gia đình tôi đủ đầy nhà cửa ổn định, hai con ngoan ngoãn, chồng chăm chỉ làm ăn, biết lo cho vợ con. Nếu không có những cơn ghen tuông mù quáng của chồng thì có lẽ tôi đã tự hào nói rằng mình có một người chồng tốt.

Mỗi lần tôi đi công tác, quy trình báo cáo gần như bắt buộc. Tôi phải nói rõ đi với ai, nam hay nữ, bao nhiêu người, lịch trình ra sao... Điện thoại của tôi luôn để chế độ chuông to để trả lời khi có cuộc gọi của chồng. Chỉ cần chậm trả lời vài phút, tôi sẽ nhận hàng loạt cuộc gọi dồn dập, tin nhắn tra hỏi từ chồng.

- Ảnh 1.

Tôi lo sợ con ngày càng lớn mà nghe những lời như vậy từ bố chúng sẽ suy nghĩ lệch lạc. (ảnh minh họa: AI)

Mới đây, sau khi kết thúc công việc, đoàn công tác của tôi ngồi lại ăn tối tại một nhà hàng, có chương trình văn nghệ nên âm thanh khá lớn. Vì tiếng nhạc lớn nên tôi không nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Khi nhìn lại màn hình, tôi giật mình vì có hơn chục cuộc gọi nhỡ từ chồng.

Tôi gọi lại ngay cho chồng và giải thích nhưng chưa kịp nói hết câu thì anh đã mắng xối xả. Trong suy nghĩ của anh, việc tôi không nghe máy đồng nghĩa với việc đang ở phòng karaoke, bận rộn với chuyện mờ ám nào đó nên không tiện bắt máy. Mọi lời giải thích của tôi đều vô nghĩa, đồng nghiệp nhìn tôi rất ngại ngần, lúc ấy tôi xấu hổ và tủi thân vô cùng.

Tưởng rằng khi tôi về nhà, mọi chuyện sẽ lắng xuống nhưng trước mặt các con, anh chửi mắng tôi thậm tệ bằng những lời lẽ tục tĩu mà đến người lớn nghe còn thấy nhói tai. Tôi vừa tủi thân vừa lo sợ vì con ngày càng lớn mà nghe những lời như vậy từ bố chúng sẽ suy nghĩ lệch lạc.

Những chuyện như vậy không chỉ xảy ra một lần mà lặp đi lặp lại bất cứ khi nào cơn ghen của chồng tôi nổi lên. Tôi mệt mỏi vì phải luôn chứng minh sự trong sạch của bản thân bởi cứ rời khỏi nhà là chồng nghĩ tôi có quan hệ mờ ám.

Điều khiến tôi lo lắng nhất là các con đang lớn, đang hình thành nhân cách. Tôi sợ rằng sự thô tục và nghi ngờ vô căn cứ của người lớn sẽ gieo vào đầu con những suy nghĩ lệch lạc. Gần đây, ý nghĩ chia tay chồng xuất hiện nhiều hơn trong đầu tôi, không phải vì hết tình nghĩa mà tôi lo lắng cho các con đến mất ăn mất ngủ.

Thấy vợ được chủ cửa hàng bán thịt giảm giá, chồng nổi cơn ghen mù quángThấy vợ được chủ cửa hàng bán thịt giảm giá, chồng nổi cơn ghen mù quáng

Cuộc hôn nhân 30 năm sụp đổ khi người chồng ghen tuông mù quáng dùng dao tấn công vợ, nguyên do chỉ vì những miếng thịt lợn giảm giá.

Tiên Tiên/VOV.VN (ghi)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tin lời hàng xóm đồn, chồng đưa con đi xét nghiệm ADN rồi nhận cú sốc lớn nhất đời mình

Tin lời hàng xóm đồn, chồng đưa con đi xét nghiệm ADN rồi nhận cú sốc lớn nhất đời mình

Nuôi dạy con bằng bản năng, cha mẹ dễ mắc 3 lỗi nguy hiểm

Nuôi dạy con bằng bản năng, cha mẹ dễ mắc 3 lỗi nguy hiểm

Bị dị nghị vì chăm bố chồng, con dâu nhận lại điều không ngờ trong di chúc

Bị dị nghị vì chăm bố chồng, con dâu nhận lại điều không ngờ trong di chúc

Những thói quen của 12 cung hoàng đạo nữ âm thầm giết chết tình yêu

Những thói quen của 12 cung hoàng đạo nữ âm thầm giết chết tình yêu

Lý do khiến năm 2026 được gọi là 'năm số 1' và sẽ tác động đến mỗi người ra sao?

Lý do khiến năm 2026 được gọi là 'năm số 1' và sẽ tác động đến mỗi người ra sao?

Cùng chuyên mục

Bị vợ bắt quả tang ngoại tình giữa phố, đám đông 'đứng hình' trước phản ứng của người chồng

Bị vợ bắt quả tang ngoại tình giữa phố, đám đông 'đứng hình' trước phản ứng của người chồng

Chuyện vợ chồng - 2 ngày trước

GĐXH - Một cuộc ngoại tình đã bị phơi bày giữa phố khi người vợ đang chở con đi mua sắm. Điều khiến dư luận bức xúc không chỉ là sự phản bội, mà còn là thái độ thờ ơ của người chồng trước vợ con.

Muốn quan hệ thông gia luôn êm ấm, 3 nguyên tắc vàng này nhất định đừng bỏ qua

Muốn quan hệ thông gia luôn êm ấm, 3 nguyên tắc vàng này nhất định đừng bỏ qua

Gia đình - 2 ngày trước

GĐXH - Quan hệ thông gia tưởng chỉ cần giữ lễ là đủ, nhưng thực tế lại dễ nảy sinh mâu thuẫn nếu thiếu tinh tế. Áp dụng 3 nguyên tắc vàng trong ứng xử sẽ giúp quan hệ thông gia luôn hòa thuận, gia đình nhẹ lòng, con cái hạnh phúc.

Chồng cũ từng phản bội lại là ân nhân cứu mạng tôi trong suốt 20 năm

Chồng cũ từng phản bội lại là ân nhân cứu mạng tôi trong suốt 20 năm

Chuyện vợ chồng - 4 ngày trước

Ly hôn vì chồng ngoại tình, tôi từng nghĩ hai người sẽ mãi mãi là người dưng. Nhưng biến cố bệnh tật ập đến với tôi sau đó đã khiến mọi thứ thay đổi.

Nhìn hiền lành nhưng bên trong không ổn: Đây là 2 dấu hiệu người có nội tâm xấu cần cảnh giác

Nhìn hiền lành nhưng bên trong không ổn: Đây là 2 dấu hiệu người có nội tâm xấu cần cảnh giác

Gia đình - 5 ngày trước

GĐXH - Có người nói chuyện rất dễ nghe, cư xử cũng nhẹ nhàng, nhưng càng tiếp xúc lại càng thấy bất an. Tâm lý học cho rằng, người có nội tâm xấu thường để lộ 2 dấu hiệu rất tinh vi — tinh ý một chút là nhận ra ngay.

Cưới vợ hơn 10 tuổi, tôi dần sa ngã vào mối quan hệ sai trái với cô gái trẻ

Cưới vợ hơn 10 tuổi, tôi dần sa ngã vào mối quan hệ sai trái với cô gái trẻ

Chuyện vợ chồng - 5 ngày trước

Tôi biết mình đang sai. Mỗi tối về nhà, nhìn thấy bóng dáng vợ, người đã dành cả thanh xuân cho tôi, lòng tôi lại quặn thắt. Tôi cố gắng né tránh, cố gắng dặn lòng rằng đây chỉ là một phút xao lòng của kẻ yếu đuối. Nhưng cái cảm giác được "trở lại là chính mình" khi ở bên cô gái trẻ kia quá đỗi cám dỗ.

Bảo sao làm mãi vẫn nghèo: 3 thói quen này khiến bạn chăm chỉ mấy cũng khó giàu

Bảo sao làm mãi vẫn nghèo: 3 thói quen này khiến bạn chăm chỉ mấy cũng khó giàu

Gia đình - 5 ngày trước

GĐXH - Nhiều người chăm chỉ nhưng vẫn khó giàu vì những thói quen này âm thầm cản trở tài lộc mỗi ngày mà ít ai để ý.

Tin lời hàng xóm đồn, chồng đưa con đi xét nghiệm ADN rồi nhận cú sốc lớn nhất đời mình

Tin lời hàng xóm đồn, chồng đưa con đi xét nghiệm ADN rồi nhận cú sốc lớn nhất đời mình

Chuyện vợ chồng - 5 ngày trước

GĐXH - Chỉ vì những lời xì xào rằng con trai không giống mình, người đàn ông quyết định đi xét nghiệm ADN. Không ngờ, chính cuộc xét nghiệm ấy lại phơi bày bí mật động trời.

6 kiểu người nhìn thì hiền nhưng tiếp xúc lâu lại khiến bạn kiệt sức, nên giữ khoảng cách để bảo đảm bình yên

6 kiểu người nhìn thì hiền nhưng tiếp xúc lâu lại khiến bạn kiệt sức, nên giữ khoảng cách để bảo đảm bình yên

Gia đình - 5 ngày trước

GĐXH - Có người nhìn hiền lành, dễ gần nhưng càng tiếp xúc càng mệt. Tâm lý học cho biết đó có thể là kiểu người âm thầm bào mòn năng lượng.

Cưới xong mới biết chồng hói đầu, vợ kiện cả nhà chồng về tội lừa đảo

Cưới xong mới biết chồng hói đầu, vợ kiện cả nhà chồng về tội lừa đảo

Chuyện vợ chồng - 6 ngày trước

Một phụ nữ Ấn Độ kiện chồng cùng gia đình anh ta vì lừa dối cô về học vấn, tài chính và đặc biệt vì chuyện hói đầu nhưng lại nói dối là tóc dày đẹp để lừa cưới.

Bắt quả tang vợ ngoại tình và cú sốc của chồng trước câu nói của kẻ thứ ba

Bắt quả tang vợ ngoại tình và cú sốc của chồng trước câu nói của kẻ thứ ba

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

GĐXH - Vợ ngoại tình là cú sốc lớn, nhưng điều khiến người chồng trong câu chuyện dưới đây đau đớn hơn cả chính là câu nói thản nhiên của người đàn ông phá hoại gia đình mình.

Xem nhiều

Bắt quả tang vợ ngoại tình và cú sốc của chồng trước câu nói của kẻ thứ ba

Bắt quả tang vợ ngoại tình và cú sốc của chồng trước câu nói của kẻ thứ ba

Chuyện vợ chồng

GĐXH - Vợ ngoại tình là cú sốc lớn, nhưng điều khiến người chồng trong câu chuyện dưới đây đau đớn hơn cả chính là câu nói thản nhiên của người đàn ông phá hoại gia đình mình.

3 kiểu họ hàng nên giữ khoảng cách nhất định để tránh mệt mỏi không đáng có

3 kiểu họ hàng nên giữ khoảng cách nhất định để tránh mệt mỏi không đáng có

Gia đình
Muốn quan hệ thông gia luôn êm ấm, 3 nguyên tắc vàng này nhất định đừng bỏ qua

Muốn quan hệ thông gia luôn êm ấm, 3 nguyên tắc vàng này nhất định đừng bỏ qua

Gia đình
Bố mẹ ly hôn 15 năm, quyết định của mẹ khiến tôi lặng người khi bố ung thư

Bố mẹ ly hôn 15 năm, quyết định của mẹ khiến tôi lặng người khi bố ung thư

Chuyện vợ chồng
Nhìn vào 5 dấu hiệu này mới biết: Người vợ 'vượng phu' thật sự sẽ khiến gia đình ngày càng thịnh vượng

Nhìn vào 5 dấu hiệu này mới biết: Người vợ 'vượng phu' thật sự sẽ khiến gia đình ngày càng thịnh vượng

Gia đình

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top