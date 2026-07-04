Tôi phát hiện chồng nợ nửa tỷ đồng vì lối sống ham hưởng thụ

Tôi 29 tuổi, chồng hơn ba tuổi. Chúng tôi yêu nhau gần ba năm rồi mới cưới. Hai năm hôn nhân, chúng tôi chưa có con vì muốn tận hưởng cuộc sống thêm một thời gian.

Chồng tôi làm nhân sự cho một công ty tư nhân. Gia đình anh cũng kinh doanh buôn bán nên kinh tế nhìn bên ngoài khá ổn. Sau cưới, chúng tôi sống chung với bố mẹ chồng, không phải thuê nhà, cũng không phải lo nhiều khoản sinh hoạt lớn. Từ ngày lấy nhau, tôi gần như không phải bận tâm chuyện tiền bạc. Lương của tôi chủ yếu để chi tiêu cá nhân. Còn thu nhập của chồng, anh tự quản lý.

Anh rất chiều vợ, năm nào cũng đưa tôi đi du lịch khoảng 4-5 nơi. Tháng 3 vừa rồi, chúng tôi vừa có chuyến đi châu Âu gần hai tuần, tổng chi phí khoảng 200 triệu đồng.

Ngoài du lịch, anh thường đưa tôi đi ăn ở các nhà hàng đắt tiền. Có lần, anh đặt bàn omakase vài triệu đồng một người chỉ vì tôi nói muốn thử. Sinh nhật năm ngoái, anh còn tặng tôi một chiếc túi hàng hiệu hơn 20 triệu đồng.

Bạn bè nhìn vào cũng nói tôi sướng. Tôi không phủ nhận, có lúc tôi cũng tự hào vì sau khi cưới, cuộc sống vẫn thoải mái như lúc yêu.

Cho đến tuần trước, một người lạ nhắn tin cho tôi, hỏi bao giờ chồng tôi trả khoản tiền đã vay gần một năm. Ban đầu, tôi tưởng họ nhắn nhầm. Nhưng sau đó, thêm hai người nữa liên hệ. Họ đều là bạn bè hoặc người quen của chồng. Tôi mang chuyện hỏi chồng, anh im lặng rất lâu rồi thú nhận đã vay tiền nhiều nơi. Không phải vài chục triệu như tôi nghĩ, tổng cộng gần 500 triệu đồng.

Anh vay của bạn bè, họ hàng, đồng nghiệp, thậm chí cả người quen cũ. Có khoản vay để trả khoản khác. Có khoản dùng cho du lịch, mua quà tặng vợ, ăn uống, tiếp khách và duy trì hình ảnh một người đàn ông thành đạt.

Tôi hỏi tại sao không nói thật để hai vợ chồng cùng tính toán. Anh nói sợ tôi thất vọng, sợ mất hình ảnh trong mắt vợ. Nhưng giờ thì hình ảnh ấy cũng đã mất.

Gia đình chồng biết chuyện cũng rất sốc. Bố mẹ anh nói không hề hay biết con trai vay nợ nhiều như vậy. Ông bà có thể hỗ trợ một phần nhưng không đủ để giải quyết hết. Chồng xin tôi cùng anh trả nợ. Anh hứa sẽ cắt toàn bộ chi tiêu không cần thiết, đưa lương cho vợ giữ, nhận thêm việc nếu có thể và không bao giờ vay mượn sau lưng tôi nữa.

Tôi thương chồng vì ngoài chuyện tiền bạc, anh vẫn là người tử tế, chưa từng đánh chửi hay phản bội vợ. Nhưng tôi cũng sợ. Nếu mới cưới hai năm mà anh đã giấu tôi khoản nợ gần nửa tỷ đồng, sau này còn điều gì anh có thể giấu nữa? Bây giờ tôi cùng anh trả nợ, đó có phải là cách cứu hôn nhân hay chỉ khiến anh nghĩ sai lầm nào cũng có người gánh giúp?

May mắn là chúng tôi chưa có con. Vì vậy, tôi càng phân vân liệu có nên dừng lại trước khi quá muộn. Xin độc giả cho tôi lời khuyên trong hoàn cảnh này.



