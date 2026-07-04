5 năm giúp con chăm cháu, đến lúc xin nghỉ tôi mới biết mình bị xem là điều hiển nhiên

Tôi từng có cuộc sống nghỉ hưu rất bình yên

Tôi họ Lý, năm nay tôi 62 tuổi, là một giáo viên đã nghỉ hưu. Vợ chồng tôi có tổng lương hưu khoảng 10.000 NDT mỗi tháng (tương đương khoảng 38,7 triệu đồng), cuộc sống không quá giàu sang nhưng cũng đủ đầy để an hưởng tuổi già.

Khi con trai kết hôn, vợ chồng tôi còn tặng các con một căn nhà làm quà cưới. Quan điểm của tôi từ trước đến nay là con cái lớn rồi thì nên có cuộc sống riêng, cha mẹ chỉ hỗ trợ khi cần chứ không nên can thiệp quá nhiều.

Đến khi cháu nội chào đời, tôi còn đưa tiền để các con thuê người chăm trẻ. Tôi nghĩ chỉ cần các con sống hạnh phúc thì mình cũng yên lòng.

Mọi chuyện chỉ thay đổi sau khi cháu bị ốm vì người giúp việc chăm sóc chưa chu đáo. Con trai nhiều lần tha thiết nhờ tôi lên ở cùng để chăm cháu.

Ban đầu tôi từ chối vì sợ sống chung sẽ phát sinh mâu thuẫn. Nhưng con dâu nói mẹ đẻ của con bé sức khỏe yếu, không thể lên phụ giúp, nên cuối cùng tôi cũng mềm lòng.

Tôi chợt hiểu rằng suốt 5 năm qua, những gì mình làm đã bị xem như một nghĩa vụ, chứ không còn là sự giúp đỡ xuất phát từ tình yêu thương. Ảnh minh họa

Dành trọn 5 năm chăm cháu nhưng chưa bao giờ cảm thấy mình được thấu hiểu

Lúc mới lên ở cùng, tôi chỉ nghĩ sẽ giúp các con một thời gian ngắn. Không ngờ quãng thời gian ấy kéo dài đến 5 năm.

Mỗi ngày tôi gần như xoay quanh việc chăm cháu. Từ sáng đến tối, tôi lo cho cháu từng bữa ăn, giấc ngủ, thay quần áo, đưa đi chơi... Tôi không ngại vất vả, chỉ mong con cháu được khỏe mạnh.

Điều khiến tôi mệt mỏi không phải khối lượng công việc mà là những khác biệt trong cách nuôi dạy trẻ.

Con dâu thường xuyên góp ý cách tôi bế cháu, cách cho cháu ăn, thậm chí cả việc giặt quần áo. Nếu chỉ là góp ý nhẹ nhàng thì tôi sẵn sàng tiếp thu, nhưng dần dần những chuyện nhỏ ấy lại trở thành nguyên nhân khiến hai vợ chồng chúng liên tục cãi nhau.

Nhiều lần, ngay trước mặt tôi, con trai và con dâu lớn tiếng, trách móc nhau, thậm chí còn nhắc đến chuyện ly hôn.

Tôi bị cao huyết áp nên mỗi lần nghe tiếng cãi vã là tim đập nhanh, huyết áp tăng lên. Có những đêm tôi trằn trọc không ngủ được vì lo cho gia đình của con.

Tôi từng nhiều lần khuyên nhủ cả hai bình tĩnh nói chuyện với nhau. Thế nhưng điều khiến tôi đau lòng nhất lại đến từ chính con trai mình.

Có lần, khi tôi góp ý, con trai buột miệng: "Con đứng giữa mệt lắm rồi. Mẹ với vợ con có gì thì tự giải quyết với nhau, đừng làm phiền con nữa."

Nghe câu nói ấy, tôi lặng người. Tôi chưa bao giờ nghĩ người con mình hết lòng yêu thương lại có thể nói với mẹ như vậy.

Lúc đó tôi mới hiểu, trong một gia đình, tiền bạc không phải điều quan trọng nhất. Điều khiến con người ta gắn bó với nhau chính là sự tôn trọng và thấu hiểu.

Quyết định rời đi khiến các con phản đối kịch liệt

Sau 5 năm chăm cháu, sức khỏe của tôi bắt đầu giảm sút. Cháu cũng đã lớn hơn nên tôi nghĩ đã đến lúc trở về nhà để nghỉ ngơi.

Tôi nói với con trai rằng muốn về quê một thời gian vì cảm thấy cơ thể không còn khỏe như trước. Không ngờ cả con trai lẫn con dâu đều phản đối.

Hai đứa bảo đang dự định sinh thêm em bé và muốn tôi tiếp tục ở lại chăm cháu, đồng thời chăm sóc luôn con dâu trong thời gian mang thai.

Tôi nhẹ nhàng đề nghị nếu vậy thì để bà ngoại lên thay một thời gian.

Con dâu lập tức nói rằng tôi vẫn còn khỏe, hơn nữa đã quen chăm cháu nhiều năm nên không cần đổi người.

Điều khiến tôi sốc hơn cả là lời con trai: "Đứa nào cũng là cháu nội của mẹ, mẹ phải có trách nhiệm chăm cả đứa thứ hai."

Khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu rằng suốt 5 năm qua, những gì mình làm đã bị xem như một nghĩa vụ, chứ không còn là sự giúp đỡ xuất phát từ tình yêu thương.

Tôi quyết định buông tay để bảo vệ chính mình

Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi nói hết lòng mình.

Tôi bảo các con rằng suốt 5 năm qua, tôi gần như dành toàn bộ thời gian để chăm cháu. Có những hôm ăn cơm vội vàng, đi khám bệnh cũng chẳng ai hỏi han. Tôi chưa từng than phiền vì nghĩ mình đang giúp con.

Nhưng chăm cháu là sự tự nguyện của ông bà, không phải trách nhiệm bắt buộc.

Tôi nói với các con rằng: "Mẹ giúp các con vì thương, chứ không phải vì mẹ có nghĩa vụ phải hy sinh cả tuổi già của mình. Điều mẹ mong nhận được chỉ là một chút quan tâm và sự trân trọng."

Nói xong, tôi lặng lẽ thu dọn hành lý, trở về nhà với chồng và quyết định sẽ không quay lại sống cùng các con nữa.

Tuổi già chỉ thật sự hạnh phúc khi biết yêu thương chính mình

Giờ đây, tôi đã trở lại cuộc sống mà mình từng mong muốn.

Mỗi sáng tôi cùng bạn bè tập Thái Cực Quyền, thỉnh thoảng đi hát, đi dạo. Khi có thời gian, vợ chồng tôi lại cùng nhau đi du lịch, khám phá những nơi mà thời trẻ vì bận mưu sinh nên chưa từng có dịp ghé đến.

Nhìn lại quãng thời gian đã qua, tôi không hối hận vì từng hết lòng với con cháu. Điều duy nhất tôi tiếc là mình đã không biết dừng lại sớm hơn.

Tôi nhận ra rằng ông bà yêu thương cháu là điều rất tự nhiên. Nhưng tình yêu ấy chỉ thực sự trọn vẹn khi đi cùng sự tôn trọng và biết ơn từ các con.

Ở tuổi xế chiều, chúng ta vẫn có quyền sống cho chính mình. Biết buông tay đúng lúc không phải là ích kỷ, mà là cách để bảo vệ sức khỏe, giữ gìn hạnh phúc và tận hưởng những năm tháng bình yên mà mình xứng đáng có được.

Về già chăm cháu không công, 8 năm sau tôi bị con rể 'đuổi khéo' GĐXH - Về già, tôi vẫn không được nghỉ ngơi mà dành sức lực để chăm cháu, nhưng cuối cùng tôi lại nhận ra tình thân đôi lúc cũng bị đặt lên bàn cân bởi tiền bạc và lợi ích.

Theo Sohu