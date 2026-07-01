Đừng đợi con cái báo hiếu: 3 điều giúp tôi có tuổi già bình yên ở tuổi 75
GĐXH - Sau khi đi qua gần hết cuộc đời, tôi nhận ra điều giúp một người có tuổi già bình yên không phải là sự hy sinh của con cái, mà là sự chuẩn bị của chính mình.
Năm nay tôi đã 75 tuổi và sống một mình hơn 10 năm, kể từ ngày chồng qua đời. Không ít người khuyên tôi nên dọn đến ở cùng các con hoặc tìm một người bầu bạn để đỡ cô đơn. Nhưng tôi đều từ chối.
Quyết định ấy từng khiến nhiều người khó hiểu, song đến hôm nay tôi tin mình đã lựa chọn đúng.
Cuộc sống hiện tại của tôi vẫn đủ đầy. Tôi có nơi để ở, có khoản tiền để chi tiêu, có sức khỏe để tự chăm sóc bản thân và có những niềm vui riêng mỗi ngày. Điều quan trọng nhất là tôi không phải phụ thuộc vào bất kỳ ai.
Để có được cuộc sống như hôm nay, tôi đã chuẩn bị từ sớm ba điều quan trọng.
Không ngừng học hỏi để không bị bỏ lại phía sau
Sau khi nghỉ hưu, tôi từng có khoảng thời gian chỉ quanh quẩn ở nhà. Chính lúc đó tôi nhận ra nếu người già tự tách mình khỏi xã hội thì cuộc sống sẽ ngày càng thu hẹp, đầu óc cũng trở nên chậm chạp hơn.
Từ đó, tôi quyết định học những điều mới thay vì để bản thân già đi trong sự trì trệ. Tôi tham gia các lớp học dành cho người cao tuổi, duy trì thói quen đọc báo giấy và cập nhật tin tức trên báo điện tử mỗi ngày.
Bên cạnh đó, tôi còn tập sử dụng máy tính, điện thoại thông minh để học nấu ăn, đan móc và tìm hiểu cách sử dụng các thiết bị gia dụng hiện đại. Dù tiếp thu chậm hơn người trẻ nhưng chỉ cần kiên trì, tôi vẫn có thể bắt kịp nhịp sống hiện đại.
Nhờ vậy, khi cần tôi có thể tự đặt đồ ăn, mua sắm trực tuyến, thanh toán hóa đơn hay tìm kiếm thông tin mà không cần làm phiền con cháu.
Việc liên tục rèn luyện trí não cũng giúp tôi giữ được sự minh mẫn và hạn chế nguy cơ suy giảm trí nhớ khi tuổi ngày một cao.
Chuẩn bị quỹ hưu trí để chủ động về tài chính
Theo tôi, muốn có tuổi già an yên thì điều kiện quan trọng nhất là độc lập về tài chính. Khi còn sức lao động, vợ chồng tôi luôn dành một phần thu nhập để tích lũy cho những năm tháng nghỉ hưu.
Sau khi các con lập gia đình, chúng tôi càng quyết tâm xây dựng quỹ hưu trí. Thời điểm còn đi làm, mỗi tháng hai vợ chồng đều tiết kiệm khoảng 10.000 NDT. Khi nghỉ hưu, thu nhập giảm xuống, tôi vẫn duy trì thói quen dành ra khoảng 5.000 NDT mỗi tháng.
Đến nay, khoản tích lũy của tôi đã đạt khoảng 200.000 NDT, tương đương hơn 670 triệu đồng. Đó không phải số tiền quá lớn nhưng đủ để tôi yên tâm trước những tình huống bất ngờ như đau ốm hay cần sửa chữa nhà cửa.
Có tiền trong tay, tôi không phải ngại ngần khi đi khám bệnh, cũng không cần mở lời nhờ con cái hỗ trợ mỗi khi phát sinh chi phí. Sự chủ động về tài chính giúp tôi cảm thấy tự tin và giữ được sự tự trọng khi bước vào tuổi già.
Luôn giữ tinh thần lạc quan để tận hưởng cuộc sống
Sau khi chồng mất, tôi từng trải qua những ngày rất buồn. Nhưng rồi tôi hiểu rằng nếu cứ mãi chìm trong cô đơn thì những năm tháng còn lại sẽ trở nên vô nghĩa.
Tôi bắt đầu tự tạo niềm vui cho mình bằng những việc nhỏ mỗi ngày. Tôi học nấu thêm các món ăn mới qua video hướng dẫn, dù nhiều lần thất bại nhưng vẫn thấy vui vì bản thân có việc để làm.
Ngoài thời gian ở nhà, tôi thường gặp gỡ bạn bè cùng tuổi để chơi mạt chược, tập Thái Cực Quyền, hát karaoke hoặc cùng nhau trò chuyện.
Những hoạt động ấy giúp cuộc sống trở nên sôi động hơn và tinh thần cũng thoải mái hơn rất nhiều.
Vào các dịp lễ, tôi không còn quá mong chờ việc con cái nhất định phải về sum họp. Nếu các con bận, tôi vẫn có thể tự chuẩn bị một bữa ăn ngon hoặc gặp gỡ bạn bè.
Tôi hiểu rằng mỗi người đều có cuộc sống riêng và không nên đặt hạnh phúc của mình vào sự quan tâm của người khác.
Tuổi già hạnh phúc bắt đầu từ sự chuẩn bị của chính mình
Qua những trải nghiệm của bản thân, tôi nhận ra rằng tuổi già không đáng sợ nếu mỗi người biết chuẩn bị từ sớm.
Học hỏi không ngừng để theo kịp cuộc sống, xây dựng nền tảng tài chính vững vàng và giữ thái độ sống tích cực chính là ba "tấm vé bảo hiểm" quý giá nhất.
Đừng quá kỳ vọng con cái sẽ trở thành chỗ dựa duy nhất khi về già. Thay vào đó, hãy tự xây dựng cho mình một cuộc sống độc lập, chủ động và giàu niềm vui.
Khi làm được điều đó, dù sống một mình, bạn vẫn hoàn toàn có thể tận hưởng một tuổi già bình yên, tự do và hạnh phúc.
* Bài viết là chia sẻ của bà Lương (75 tuổi, Trung Quốc) trên nền tảng Toutiao.
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