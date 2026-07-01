Nghỉ hưu, càng kỳ vọng vào con cái càng dễ thất vọng: Tôi mất nhiều năm mới hiểu điều này

Nghỉ hưu là cột mốc đánh dấu một giai đoạn hoàn toàn mới của cuộc đời. Sau nhiều năm làm việc, ai cũng mong có thể tận hưởng những ngày tháng bình yên, không còn áp lực cơm áo gạo tiền.

Thế nhưng, thực tế cho thấy không ít người lại đặt toàn bộ hy vọng vào con cái, từ tài chính đến việc chăm sóc khi về già. Chính sự phụ thuộc ấy khiến cuộc sống sau nghỉ hưu dễ bị chi phối bởi hoàn cảnh và cảm xúc của người khác.

Bản thân tôi cũng từng suy nghĩ rất nhiều về tuổi già. Dù mức lương hưu chỉ khoảng 1.500 NDT/tháng (tương đương 5,8 triệu đồng), tôi vẫn có cuộc sống ổn định và hài lòng mà không cần sống cùng các con. Điều đó đến từ những bài học tôi rút ra trước và sau khi nghỉ hưu.

Tôi tin rằng, nếu có sự chuẩn bị chu đáo từ trước khi nghỉ hưu, cuộc sống sau này sẽ bớt áp lực và ổn định hơn rất nhiều. Ảnh minh họa

Nghỉ hưu muốn an tâm phải chuẩn bị tài chính từ sớm

Theo tôi, sự chuẩn bị trước nghỉ hưu quan trọng hơn rất nhiều so với việc sau này nhận được mức lương hưu cao hay thấp.

Khoảng 3-5 năm trước khi rời công việc, vợ chồng tôi đã cùng nhau tính toán kỹ các khoản chi trong tương lai, từ sinh hoạt hằng ngày, khám sức khỏe định kỳ, quỹ dự phòng khi đau ốm cho đến khoản dành cho những chuyến đi nghỉ nếu điều kiện cho phép.

Chúng tôi không đưa sự hỗ trợ của con cái vào kế hoạch tài chính vì hiểu rằng đó không phải điều mình có thể chủ động.

Một nguyên tắc khác mà tôi luôn coi trọng là cố gắng thanh toán hết các khoản nợ trước khi nghỉ hưu. Khi nguồn thu giảm xuống, bất kỳ khoản vay nào cũng có thể trở thành áp lực lớn.

Dù đã nghỉ việc, hai vợ chồng vẫn tranh thủ làm thêm những công việc bán thời gian phù hợp với sức khỏe để tăng thu nhập và bổ sung tiền tiết kiệm.

Đồng thời, chúng tôi tận dụng khoảng sân nhỏ để trồng rau, tự cung cấp một phần thực phẩm hằng ngày. Những khoản tiết kiệm nhỏ nhưng đều đặn ấy giúp cuộc sống nhẹ gánh hơn rất nhiều.

Nhiều người coi nghỉ hưu là thời điểm phải đi du lịch thật nhiều để bù đắp những năm tháng làm việc vất vả.

Tôi không phản đối điều đó, nhưng mọi kế hoạch đều cần phù hợp với khả năng tài chính. Vợ chồng tôi chỉ sắp xếp khoảng một hoặc hai chuyến đi mỗi năm, thường kết hợp cùng các con để vừa tiết kiệm chi phí vừa có thêm thời gian đoàn tụ.

Tôi tin rằng, nếu có sự chuẩn bị chu đáo từ trước khi nghỉ hưu, cuộc sống sau này sẽ bớt áp lực và ổn định hơn rất nhiều.

Nghỉ hưu càng cần giữ gìn tình làng nghĩa xóm

Khi còn trẻ, công việc khiến chúng ta ít có thời gian giao lưu với hàng xóm. Nhưng sau nghỉ hưu, tôi nhận ra những người sống gần mình đôi khi lại là chỗ dựa thiết thực nhất.

Con cái đều có cuộc sống và công việc riêng, nếu xảy ra việc khẩn cấp thì không phải lúc nào chúng cũng có thể xuất hiện ngay. Trong khi đó, những người hàng xóm lại ở rất gần và sẵn sàng giúp đỡ khi cần.

Tôi vẫn nhớ lần vợ bất ngờ đổ bệnh giữa đêm. Chính những người hàng xóm đã nhanh chóng đưa bà đến bệnh viện trước khi các con kịp về.

Những dịp lễ Tết, nếu con cháu chưa thể về đoàn tụ, chúng tôi vẫn quây quần cùng hàng xóm, chia sẻ bữa cơm, cùng ngắm pháo hoa hay chúc nhau năm mới.

Tuổi già vì thế cũng bớt cô đơn hơn rất nhiều. Những mối quan hệ chân thành trong khu phố mang lại cảm giác an toàn và ấm áp mà tiền bạc không thể mua được.

Nghỉ hưu không đồng nghĩa với việc chỉ sống để nghỉ ngơi

Điều khiến nhiều người lo lắng sau nghỉ hưu không phải là thiếu tiền mà là thiếu mục tiêu sống.

Thời gian đầu, tôi cũng từng cảm thấy trống trải vì không còn guồng quay công việc quen thuộc. Sau đó, tôi quyết định quay lại với những sở thích từng gác lại nhiều năm và mạnh dạn thử thêm những điều mới.

Hai vợ chồng cùng chăm sóc vườn rau nhỏ, đọc sách lịch sử, chơi bóng bàn hay dành thời gian tìm hiểu thêm những lĩnh vực mình yêu thích.

Tôi cũng tham gia câu lạc bộ dành cho người cao tuổi, giao lưu với những người có chung niềm đam mê đọc sách, ngâm thơ và tập Thái cực quyền.

Nhờ vậy, mỗi ngày sau nghỉ hưu đều trở nên ý nghĩa hơn. Tôi nhận ra rằng tuổi già vẫn có thể là khoảng thời gian để học hỏi, trải nghiệm và tận hưởng cuộc sống theo một cách khác.

Đừng đặt quá nhiều kỳ vọng vào con cái sau khi nghỉ hưu

Có lẽ bài học lớn nhất mà tôi rút ra là không nên xem con cái là chỗ dựa duy nhất khi về già.

Theo tôi, chỉ cần các con trưởng thành, có công việc ổn định, biết chăm lo cho gia đình riêng và thỉnh thoảng hỏi han, về thăm cha mẹ là đã đủ khiến tôi mãn nguyện.

Các con sống ở thành phố nên chỉ có thể về quê vào những dịp lễ hoặc Tết. Những ngày sum họp luôn rất vui, nhưng khi chúng trở lại với cuộc sống riêng, vợ chồng tôi vẫn biết cách tự tạo niềm vui cho mình.

Nếu cha mẹ quá kỳ vọng con cái phải chu cấp nhiều tiền hoặc luôn túc trực chăm sóc, cả hai bên đều dễ cảm thấy áp lực. Về lâu dài, điều đó không chỉ làm con cái mệt mỏi mà còn khiến tình cảm gia đình bị ảnh hưởng.

Tôi cho rằng, nghỉ hưu hạnh phúc không nằm ở việc con cái có ở cạnh hay không, mà nằm ở khả năng tự chủ về tài chính, giữ tinh thần lạc quan, duy trì các mối quan hệ tốt đẹp và biết tận hưởng cuộc sống theo cách phù hợp với mình.

Khi không phụ thuộc quá nhiều vào người khác, tuổi già sẽ nhẹ nhàng, bình yên và đáng sống hơn.

* Bài viết của tác giả họ Lưu, 63 tuổi trên nền tảng Toutiao (Trung Quốc).

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