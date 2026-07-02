Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Đăng nhập
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Tâm sự

Mẹ chồng vừa xem nhà mới đã muốn nhập hộ khẩu cho cháu ngoại, tôi chỉ nói một câu rồi mời bà về

Thứ năm, 20:31 02/07/2026 | Tâm sự

GĐXH - Sau hơn chục năm vợ chồng dành dụm mới mua được căn nhà đầu tiên, tôi từng nghĩ niềm vui ấy sẽ được cả gia đình chia sẻ. Nhưng chỉ một câu nói của mẹ chồng trong ngày đến thăm nhà mới đã khiến tôi nhận ra rằng, nếu không biết bảo vệ giới hạn của mình, sự nhẫn nhịn rất dễ trở thành cái cớ để người khác mặc nhiên đòi hỏi nhiều hơn.

Năm nay tôi 39 tuổi.

Mười ba năm kết hôn là chừng ấy năm hai vợ chồng tôi chịu khó làm lụng, sống rất tiết kiệm để  có một căn nhà của riêng mình.

Chúng tôi từng ở nhà thuê, từng chật vật với tiền trả góp, từng từ bỏ nhiều sở thích chỉ để gom từng khoản nhỏ cho tiền mua nhà. Đến mùa hè năm nay, cuối cùng cả gia đình tôi cũng chuyển về căn hộ mới.

Điều khiến chúng tôi vui nhất không phải căn nhà rộng hơn, mà là nó nằm trong khu vực có trường học tốt. Tôi luôn nghĩ đó sẽ là món quà dành cho con sau nhiều năm chúng tôi nố lực, cố gắng.

Tôi cũng nói thêm là căn nhà này hoàn toàn do hai vợ chồng tự tích cóp. Hai bên nội ngoại đều không hỗ trợ về tài chính.

Tôi vốn là người sống khá mềm mỏng và tự cho rằng mình là người biết điều, hiểu biết. Với bố mẹ chồng, tôi luôn cố gắng chu toàn, từ những dịp lễ tết đến lúc ông bà đau ốm. Tôi vẫn tin rằng chỉ cần mình chân thành thì gia đình sẽ ngày càng gần gũi hơn.

Cho đến ngày mẹ chồng đến xem nhà.

Ảnh minh họa

Tôi cứ nghĩ mẹ đến chúc mừng nhà mới, không ngờ lại mở đầu cho một yêu cầu khiến tôi sững sờ

Hôm ấy tôi chuẩn bị rất chu đáo.

Tôi dọn dẹp nhà cửa, mua hoa quả, pha trà, háo hức đưa mẹ chồng tôi đi xem từng căn phòng. Khi giới thiệu về khu vực trường học gần nhà, tôi chỉ vô tình nói đây là một trong những lý do khiến hai vợ chồng quyết tâm mua bằng được căn hộ này.

Không ngờ chính chi tiết ấy lại mở đầu cho một câu chuyện hoàn toàn khác.

Ngồi xuống ghế, mẹ chồng tôi nói: "Hay là chuyển hộ khẩu của cháu ngoại sang đây để năm tới nó được học trường này".

Tôi tưởng mình nghe nhầm. Tôi giải thích rằng căn nhà được mua chủ yếu vì việc học sau này của con tôi. Việc cho người khác nhập hộ khẩu có thể ảnh hưởng đến quyền lợi giáo dục của chính con mình nên tôi không thể đồng ý.

Tôi nghĩ chỉ cần nói rõ lý do thì mọi người sẽ hiểu. Nhưng không, mẹ chồng tôi cho rằng người trong nhà thì nên giúp nhau, rằng cháu ngoại (con của chị chồng tôi) cũng là cháu của gia đình, nhường một chút đâu có mất gì.

Tôi càng giải thích, bà càng cho rằng tôi ích kỷ. Đến lúc ấy, tôi mới thấy khoảng cách giữa "giúp đỡ" và "hy sinh quyền lợi của chính gia đình mình" thực sự rất mong manh.

Đến khi chồng chọn im lặng, tôi hiểu người phải bảo vệ mái ấm này chỉ còn có mình

Điều khiến tôi buồn nhất không phải lời trách móc của mẹ chồng, mà là chồng tôi gần như không nói gì. Anh chỉ khuyên tôi "thôi thì nhường một chút cho yên chuyện, có gì anh sẽ nói lại với mẹ và chị sau". 

Có lẽ anh nghĩ mình đang dung hòa hai phía nhưng với tôi, sự im lặng ấy giống như việc để mặc vợ một mình bảo vệ mái nhà mà cả hai cùng gây dựng.

Cuối cùng tôi rất bình tĩnh nói với mẹ chồng: "Con luôn kính trọng mẹ nhưng căn nhà này là thành quả của vợ chồng con và cũng là nơi bảo đảm tương lai của con trai chúng con. Việc này con không thể đồng ý".

Thấy bà tiếp tục khăng khăng với ý định ban đầu, tôi đành nói rằng hôm nay cuộc nói chuyện nên dừng lại ở đây và mời bà về.

Đây là lần đầu tiên trong hơn mười năm làm dâu tôi từ chối một yêu cầu của mẹ chồng. Tôi biết sau đó bà sẽ nói tôi hỗn, mọi người bên nhà chồng tôi sẽ bảo tôi không khéo léo khi trao đổi với mẹ chồng, quá cứng nhắc làm sứt mẻ tình cảm...

Quả thật, không lâu sau, anh chị em bên nhà chồng gọi điện khuyên tôi nên rộng lượng hơn và cũng nghĩ thoáng hơn nhưng càng bình tĩnh nghĩ lại, tôi càng thấy mình không làm gì sai. Bởi nếu ngay cả quyền lợi chính đáng của gia đình mình, của con mình mà tôi cũng không dám lên tiếng thì sau này còn điều gì là giới hạn nữa?

Tôi nghĩ tình thân rất đáng quý nhưng tình thân không thể trở thành lý do để một người mặc nhiên quyết định thay cuộc sống của người khác.

Sau tất cả, tôi nhận ra giữ ranh giới không phải để mất tình thân, mà để giữ bình yên cho gia đình mình

Sau câu chuyện ấy, chứng kiến sự vào hùa của họ hàng, người nhà và sự cố ý muốn theo cách của mẹ mình, chồng tôi cũng dần nhìn nhận lại mọi việc. Anh thừa nhận nhiều năm qua mình luôn chọn cách im lặng để giữ hòa khí, nhưng sự im lặng ấy lại vô tình khiến tôi phải chịu áp lực một mình.

Điều khiến tôi nhẹ lòng không phải vì cuối cùng mình thắng trong cuộc tranh luận này mà vì cả hai đều hiểu rằng, một gia đình chỉ thực sự bền vững khi vợ chồng cùng đứng về một phía trước những vấn đề liên quan đến cuộc sống của mình.

Tuy nhiên, giờ nghĩ lại, tôi cũng không còn giận mẹ chồng, bởi tôi hiểu ai cũng có cách yêu thương và ưu tiên riêng cho con cháu của mình.

Bà luôn muốn dành điều tốt nhất cho con gái và cháu ngoại. Điều đó tôi có thể hiểu nhưng nó cũng không có nghĩa là chúng tôi phải chấp nhận đáp ứng và đánh đổi quyền lợi của con mình.

Tôi vẫn sẽ làm tròn bổn phận của một người con dâu, vẫn quan tâm khi ông bà cần. Chỉ khác một điều, tôi không còn đánh đổi sự bình yên của gia đình nhỏ để lấy hai chữ "hòa khí" như trước. Việc này cũng nhận được sự đồng thuận của chồng tôi. 

Cả hai chúng tôi đều nhận ra và thống nhất một điều: Ttrong mọi mối quan hệ, kể cả giữa những người thân ruột thịt, yêu thương chỉ có thể bền lâu khi mỗi người đều biết tôn trọng cuộc sống và quyền lợi của mỗi người. 

Lan Anh

Mẹ chồng vừa xem nhà mới đã muốn nhập hộ khẩu cháu ngoại, tôi từ chối vì một lý do - Ảnh 1.Về già mới thấm: Đừng bao giờ thể hiện 3 điều này trước mặt con cái nếu không muốn tình thân nhạt dần

GĐXH - Nhiều người cho rằng khoảng cách giữa cha mẹ và con cái khi về già xuất phát từ cuộc sống bận rộn hay điều kiện kinh tế. Nhưng trên thực tế, không ít rạn nứt lại bắt nguồn từ những cách ứng xử rất đời thường. Biết giữ chừng mực và tôn trọng ranh giới của nhau sẽ giúp tình thân bền chặt hơn theo năm tháng.

Mẹ chồng vừa xem nhà mới đã muốn nhập hộ khẩu cháu ngoại, tôi từ chối vì một lý do - Ảnh 2.Nghỉ hưu 5 năm, tôi mới thấm: Thà đi bộ, đi du lịch một mình còn hơn làm 2 việc khiến tuổi già thêm mệt mỏi

GĐXH - Sau 5 năm nghỉ hưu, điều khiến tôi tiếc nhất không phải là đã bỏ lỡ cơ hội kiếm thêm tiền, mà là từng dành quá nhiều thời gian cho những việc không thực sự mang lại bình yên. Đến bây giờ, tôi mới hiểu tuổi già hạnh phúc đôi khi chỉ cần biết bớt một vài điều.

 

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Sau buổi họp lớp kỷ niệm 40 năm ngày ra trường, tôi mới hiểu: Cuộc đời không phải ai cố gắng hơn thì sẽ thắng

Sau buổi họp lớp kỷ niệm 40 năm ngày ra trường, tôi mới hiểu: Cuộc đời không phải ai cố gắng hơn thì sẽ thắng

Về già đừng lui tới 4 nơi này: Nhiều người hối tiếc khi nhận ra thì đã muộn

Về già đừng lui tới 4 nơi này: Nhiều người hối tiếc khi nhận ra thì đã muộn

Về già mới nhận ra: Những cặp vợ chồng thường xuyên cãi nhau thường khó tránh khỏi 3 cái kết này

Về già mới nhận ra: Những cặp vợ chồng thường xuyên cãi nhau thường khó tránh khỏi 3 cái kết này

Về già, điều phụ nữ trân quý nhất nhiều khi không còn là chồng, mà là 2 điều này

Về già, điều phụ nữ trân quý nhất nhiều khi không còn là chồng, mà là 2 điều này

Bước sang tuổi 58, sau một đêm cấp cứu tôi mới ngộ ra: Có 3 thứ đàn ông cởi bỏ càng sớm, hậu vận càng an nhàn

Bước sang tuổi 58, sau một đêm cấp cứu tôi mới ngộ ra: Có 3 thứ đàn ông cởi bỏ càng sớm, hậu vận càng an nhàn

Cùng chuyên mục

Họp lớp tuổi 40, tôi hiểu vì sao có người ngày càng giàu, có người mãi chật vật

Họp lớp tuổi 40, tôi hiểu vì sao có người ngày càng giàu, có người mãi chật vật

Tâm sự - 4 giờ trước

GĐXH - Họp lớp sau 20 năm, tôi có cơ hội nhìn lại hành trình trưởng thành của mỗi người để hiểu điều gì thực sự tạo nên thành công và hạnh phúc.

Nghỉ hưu 5 năm, tôi mới thấm: Thà đi bộ, đi du lịch một mình còn hơn làm 2 việc khiến tuổi già thêm mệt mỏi

Nghỉ hưu 5 năm, tôi mới thấm: Thà đi bộ, đi du lịch một mình còn hơn làm 2 việc khiến tuổi già thêm mệt mỏi

Tâm sự - 23 giờ trước

GĐXH - Sau 5 năm nghỉ hưu, điều khiến tôi tiếc nhất không phải là đã bỏ lỡ cơ hội kiếm thêm tiền, mà là từng dành quá nhiều thời gian cho những việc không thực sự mang lại bình yên. Đến bây giờ, tôi mới hiểu tuổi già hạnh phúc đôi khi chỉ cần biết bớt một vài điều.

Nghỉ hưu, càng kỳ vọng vào con cái càng dễ thất vọng: Tôi mất nhiều năm mới hiểu điều này

Nghỉ hưu, càng kỳ vọng vào con cái càng dễ thất vọng: Tôi mất nhiều năm mới hiểu điều này

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau nhiều năm nghỉ hưu, tôi nhận ra tuổi già bình yên không đến từ sự chu cấp của con cái mà từ việc chủ động chuẩn bị tài chính, sức khỏe và tinh thần ngay từ sớm.

Đừng đợi con cái báo hiếu: 3 điều giúp tôi có tuổi già bình yên ở tuổi 75

Đừng đợi con cái báo hiếu: 3 điều giúp tôi có tuổi già bình yên ở tuổi 75

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi đi qua gần hết cuộc đời, tôi nhận ra điều giúp một người có tuổi già bình yên không phải là sự hy sinh của con cái, mà là sự chuẩn bị của chính mình.

Nghỉ hưu rồi mới hiểu: Không ở cùng con cái, tuổi già lại bình yên hơn

Nghỉ hưu rồi mới hiểu: Không ở cùng con cái, tuổi già lại bình yên hơn

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Với khoản lương hưu ổn định và những lựa chọn phù hợp, tôi đã tận hưởng cuộc sống tuổi già độc lập, bình yên và viên mãn theo cách riêng của mình.

Bố chồng mất, mẹ chồng nhất quyết không cho chúng tôi xây nhà ở riêng vì một lý do

Bố chồng mất, mẹ chồng nhất quyết không cho chúng tôi xây nhà ở riêng vì một lý do

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Nghe những lời mẹ chồng nói, tôi hoang mang vô cùng. Tối hôm đó, tôi nói chuyện với chồng và anh cũng ngồi suy nghĩ rất lâu.

Sự tử tế cuối cùng của một người vợ bị chồng phản bội

Sự tử tế cuối cùng của một người vợ bị chồng phản bội

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Trong câu chuyện hôm nay, người chồng đã mất đi một người vợ hết lòng vì gia đình. Người mẹ chồng cũng mang theo nỗi day dứt khi không thể giữ được người con dâu mà bà luôn xem như con gái ruột. Còn người phụ nữ ấy, chị không ra đi trong oán giận. Chị chỉ chọn khép lại một cuộc hôn nhân đã không còn nguyên vẹn, sau khi làm tròn điều mà lương tâm mình cho là đúng.

Tuổi già của tôi hạnh phúc nhờ quyết định rời khỏi nhà con trai

Tuổi già của tôi hạnh phúc nhờ quyết định rời khỏi nhà con trai

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Những năm tháng sống cùng con gái đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về giá trị của đồng tiền và hạnh phúc tuổi già.

Nhìn cuộc sống của gia đình con gái, tôi rơi nước mắt vì hối hận

Nhìn cuộc sống của gia đình con gái, tôi rơi nước mắt vì hối hận

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH – Nhiều đêm, tôi gần như thức trắng không ngủ được. Trong đầu tôi luôn thường trực câu hỏi: Nếu ngày ấy tôi không can thiệp, liệu giờ cuộc sống của con có hạnh phúc hơn không?

Sau buổi họp lớp kỷ niệm 40 năm ngày ra trường, tôi mới hiểu: Cuộc đời không phải ai cố gắng hơn thì sẽ thắng

Sau buổi họp lớp kỷ niệm 40 năm ngày ra trường, tôi mới hiểu: Cuộc đời không phải ai cố gắng hơn thì sẽ thắng

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Buổi họp lớp sau hơn 40 năm không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm mà còn giúp tôi nhìn rõ những ngã rẽ rất khác của cuộc đời mỗi người. Đến tuổi 62, tôi mới hiểu thành công không chỉ đến từ sự cố gắng, mà còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, cơ hội và cả những điều không ai có thể lường trước.

Xem nhiều

Sau buổi họp lớp kỷ niệm 40 năm ngày ra trường, tôi mới hiểu: Cuộc đời không phải ai cố gắng hơn thì sẽ thắng

Sau buổi họp lớp kỷ niệm 40 năm ngày ra trường, tôi mới hiểu: Cuộc đời không phải ai cố gắng hơn thì sẽ thắng

Tâm sự

GĐXH - Buổi họp lớp sau hơn 40 năm không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm mà còn giúp tôi nhìn rõ những ngã rẽ rất khác của cuộc đời mỗi người. Đến tuổi 62, tôi mới hiểu thành công không chỉ đến từ sự cố gắng, mà còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, cơ hội và cả những điều không ai có thể lường trước.

Nghỉ hưu 5 năm, tôi mới thấm: Thà đi bộ, đi du lịch một mình còn hơn làm 2 việc khiến tuổi già thêm mệt mỏi

Nghỉ hưu 5 năm, tôi mới thấm: Thà đi bộ, đi du lịch một mình còn hơn làm 2 việc khiến tuổi già thêm mệt mỏi

Tâm sự
Đừng đợi con cái báo hiếu: 3 điều giúp tôi có tuổi già bình yên ở tuổi 75

Đừng đợi con cái báo hiếu: 3 điều giúp tôi có tuổi già bình yên ở tuổi 75

Tâm sự
Chỉ sau một buổi họp lớp, tôi hiểu lý do nhiều người cố tình né tránh bạn cũ

Chỉ sau một buổi họp lớp, tôi hiểu lý do nhiều người cố tình né tránh bạn cũ

Tâm sự
Nhìn cuộc sống của gia đình con gái, tôi rơi nước mắt vì hối hận

Nhìn cuộc sống của gia đình con gái, tôi rơi nước mắt vì hối hận

Tâm sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.