Đến tuổi 60 mới hiểu: Có 3 việc cha mẹ càng làm nhiều, tuổi già càng dễ cô quạnh

Có người hỏi tôi, bước qua tuổi 60 rồi, điều gì khiến tôi tiếc nuối nhất?

Tôi nghĩ rất lâu. Không phải là những năm tháng vất vả mưu sinh. Cũng không phải những điều mình chưa kịp làm.

Điều khiến tôi trăn trở nhất là có một thời gian dài, tôi cứ nghĩ yêu con là phải lo thay con mọi việc. Tôi dành gần như cả cuộc đời cho gia đình, đến khi nghỉ hưu vẫn sống như thể mình chưa bao giờ được phép nghỉ.

Mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên tôi nghĩ đến không phải sức khỏe của mình, mà là hôm nay con có gặp khó khăn gì không, cháu có ăn uống đầy đủ không, gia đình các con có chuyện gì cần mình can thiệp không.

Tôi từng tin đó là tình yêu thương, nhưng càng sống lâu, tôi càng hiểu, có những yêu thương nếu vượt quá giới hạn lại trở thành gánh nặng cho cả cha mẹ lẫn con cái.

Đến tuổi này, tôi tự nhắc mình phải dừng ba việc. Không phải vì hết thương con mà vì muốn những năm tháng còn lại được bình yên hơn.

Ảnh minh họa

Sau tuổi 60, tôi tự nhắc mình dừng 3 việc này để con cái muốn gần cha mẹ hơn

Yêu con không phải là can thiệp vào mọi quyết định của con

Ngày con còn nhỏ, tôi quen quyết định mọi thứ. Từ chuyện ăn gì, học ở đâu đến việc nên chơi với ai.

Thói quen ấy theo tôi suốt nhiều năm, đến mức khi con lập gia đình, tôi vẫn nghĩ mình có quyền góp ý mọi chuyện.

Có lần thấy con dâu dạy cháu khác với cách mình từng nuôi con, tôi không nhịn được mà góp ý. Có lần hai vợ chồng con cãi nhau, tôi lại đứng ra phân tích đúng sai.

Tôi cứ nghĩ mình đang giúp nhưng sau này tôi mới nhận ra, càng can thiệp nhiều, khoảng cách giữa các thế hệ càng lớn.

Con không cần một người luôn quyết định thay cuộc sống của chúng. Điều con cần là cha mẹ biết lắng nghe khi chúng muốn chia sẻ, sẵn sàng chìa tay khi chúng thực sự cần.

Tôi nhận ra rằng, có những bài học, con phải tự đi qua mới trưởng thành. Cha mẹ không thể đi thay cả cuộc đời của con.

Người xưa nói "Con cháu tự có phúc của con cháu". Đến tuổi này, tôi mới hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy.

Có lẽ, yêu con không phải là nắm thật chặt. Đôi khi, yêu con là biết lùi lại một bước.

Giữ lại tiền dưỡng già không phải ích kỷ, mà là cách giảm gánh nặng cho con

Có một thời gian, chỉ cần con nói khó khăn, tôi sẵn sàng mở sổ tiết kiệm.

Tôi nghĩ tiền để làm gì nếu không giúp con. Cho đến khi một người bạn cùng tuổi phải vay tiền chữa bệnh vì đã đưa hết tiền dưỡng già cho các con.

Hôm ấy tôi về nhà rất lâu mà không ngủ được. Tôi chợt hiểu, tuổi già không chỉ cần tình cảm.

Tuổi già còn cần một cảm giác an tâm. Khoản tiền tiết kiệm không đơn thuần là tiền mà nó chính là sự chủ động của vợ chồng tuổi già nếu chẳng may đau ốm.

Tiền dưỡng già cũng giúp tôi có quyền được lựa chọn mà không phải ngại ngần mở lời với con cháu.

Tôi vẫn giúp con khi thật sự cần nhưng tôi không còn coi việc rút hết tiền dưỡng già là biểu hiện của tình yêu thương.

Tôi hiểu rằng, nếu cha mẹ tự làm mình yếu đi, đến một lúc nào đó chính con cái lại phải gánh thêm áp lực.

Chính vì vậy, giữ lại một khoản cho tuổi già không phải ích kỷ, đó cũng là một cách yêu con.

Buông chuyện cũ để những bữa cơm gia đình nhiều tiếng cười hơn

Có một thời gian, mỗi lần con làm điều gì khiến tôi không hài lòng, tôi lại nhắc: "Ngày xưa bố mẹ đã hy sinh biết bao", "những điều bố mẹ làm tất cả đều vì các con"...

Lúc nói, tôi chỉ muốn con hiểu lòng mình nhưng sau nhiều lần như vậy, tôi nhận ra ánh mắt con dần trở nên im lặng.

Không phải vì con vô tâm mà vì những câu chuyện cũ cứ lặp đi lặp lại khiến cuộc trò chuyện lúc nào cũng nặng nề.

Thực ra, cha mẹ nào cũng từng hy sinh, nhưng nếu biến sự hy sinh ấy thành món nợ để con phải ghi nhớ cả đời thì cả hai phía đều mệt mỏi.

Quá khứ đáng để trân trọng nhưng không nên trở thành chiếc bóng phủ lên hiện tại.

Từ ngày thôi kể công, thôi nhắc chuyện cũ, mỗi lần con về nhà, tiếng cười nhiều hơn. Bữa cơm cũng ấm áp hơn.

Có lẽ điều con tôi mong nhất không phải là nghe cha mẹ nhắc lại những gì đã qua mà là được ngồi bên cha mẹ trong một không khí nhẹ nhàng.

Đến tuổi này, tôi chỉ mong sống nhẹ hơn

Sau tuổi 60, tôi không còn cố gắng làm một người cha, người mẹ hoàn hảo. Tôi chỉ mong mình trở thành một người già khiến con cái muốn về thăm, chứ không phải vì nghĩa vụ.

Tôi dành thời gian đi bộ mỗi sáng, trồng vài chậu cây, đọc những cuốn sách mình từng bỏ lỡ, rồi thỉnh thoảng gặp bạn cũ uống chén trà.

Tôi nhận ra, khi cuộc sống của mình đủ đầy hơn, tôi cũng bớt đặt kỳ vọng vào con cái.

Có lẽ hạnh phúc của tuổi già không nằm ở việc con báo hiếu bao nhiêu, hay mình còn giúp được con đến mức nào. Mà nằm ở chỗ mỗi người đều có cuộc sống riêng nhưng vẫn luôn nghĩ về nhau bằng sự yêu thương và tôn trọng.

Lê Lan

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