Họp lớp tuổi 40, tôi hiểu vì sao có người ngày càng giàu, có người mãi chật vật

Sau buổi họp lớp với những người bạn học cấp ba, tôi mang về cho mình nhiều suy ngẫm. Có những người từng đứng đầu lớp nhưng cuộc sống hiện tại khá bình thường.

Ngược lại, cũng có những bạn ngày xưa không nổi bật về học lực lại đang sở hữu sự nghiệp ổn định và gia đình viên mãn.

Những khác biệt ấy giúp tôi nhận ra bốn bài học đáng giá về thành bại của đời người.

Họp lớp sau 20 năm giúp tôi nhận ra điểm số không quyết định tương lai

Lớp tôi có hơn 40 học sinh, trong đó khoảng 30 người thi đỗ đại học. Có người vào trường danh tiếng, có người học ở những trường bình thường hơn. Thời điểm mới tốt nghiệp, khoảng cách giữa mọi người khá rõ rệt vì xuất phát điểm khác nhau.

Tuy nhiên, sau hai thập kỷ bươn chải với cuộc sống, bước sang tuổi trung niên, sự chênh lệch ấy gần như không còn quá lớn. Điều thú vị là thành tích học tập năm xưa không phản ánh chính xác mức sống hay thành công hiện tại.

Điều này giống như việc nuôi dạy một đứa trẻ. Khi còn nhỏ, cha mẹ luôn quan tâm từng centimet chiều cao hay từng kilogram cân nặng của con và thường đem so sánh với những đứa trẻ khác. Nhưng khi các con lớn lên, những con số ấy dần trở nên không còn quan trọng.

Điểm số trên ghế nhà trường cũng vậy. Nó có thể giúp bạn có lợi thế trong giai đoạn đầu, nhưng không đủ để quyết định cả cuộc đời.

Những gì diễn ra sau khi bước vào xã hội mới là yếu tố tạo nên sự khác biệt lâu dài.

Sau buổi họp lớp, điều tôi nhớ nhất không phải ai giàu hơn, ai thành đạt hơn hay ai sở hữu vị trí cao hơn. Điều đọng lại là mỗi người đều có một hành trình riêng, với những lựa chọn và bài học khác nhau. Ảnh minh họa

Người hạnh phúc nhất là người tập trung sống tốt cuộc đời của mình

Sau nhiều năm gặp lại bạn bè, tôi nhận ra những người từng khiến mình ngưỡng mộ hay ghen tị hóa ra cũng có những khó khăn, áp lực và trăn trở giống như bất kỳ ai khác.

Không có cuộc sống nào hoàn hảo tuyệt đối. Cũng không có ai sở hữu tất cả những điều tốt đẹp mà không phải đánh đổi.

Nếu cứ dành thời gian nhìn sang người khác, chúng ta rất dễ bỏ lỡ những giá trị mình đang có. Ngược lại, khi tập trung vun đắp cuộc sống của chính mình, mỗi người đều có thể xây dựng một cuộc đời đủ đầy theo cách riêng.

Suy cho cùng, thành công không phải là chiến thắng ai đó. Thành công là kiên trì tiến về phía trước trên con đường mình đã chọn.

Người đi xa nhất không phải vì họ luôn muốn hơn người khác, mà bởi họ chưa từng từ bỏ việc hoàn thiện chính mình.

Một gia đình hạnh phúc là nền tảng vững chắc cho tương lai của con cái

Qua quan sát bạn bè, tôi nhận thấy nhiều người gặp khó khăn trong cuộc sống đều có một điểm chung là lớn lên trong môi trường gia đình thiếu sự gắn kết.

Những mâu thuẫn kéo dài giữa cha mẹ không chỉ khiến trẻ em chịu tổn thương về tinh thần mà còn ảnh hưởng đến cách chúng xây dựng các mối quan hệ khi trưởng thành.

Có người sợ kết hôn, có người luôn thiếu cảm giác an toàn trong hôn nhân hoặc lặp lại chính mô hình gia đình mà mình từng trải qua.

Khi gia đình liên tục xảy ra xung đột, các thành viên phải dành quá nhiều năng lượng để giải quyết những rối ren trong đời sống cá nhân. Điều đó khiến họ khó toàn tâm phát triển sự nghiệp và tận hưởng cuộc sống.

Bởi vậy, điều quý giá nhất cha mẹ có thể dành cho con không chỉ là điều kiện học tập tốt hay một ngôi trường danh tiếng, mà còn là một mái ấm bình yên, nơi con được lớn lên trong sự yêu thương, tôn trọng và thấu hiểu.

Một gia đình hạnh phúc chính là khoản đầu tư dài hạn mang lại giá trị lớn nhất cho tương lai của con trẻ.

Nội lực mới là yếu tố quyết định bạn đi được bao xa

Nhìn lại chặng đường 20 năm trưởng thành, tôi nhận ra đối thủ lớn nhất của mỗi người chưa bao giờ là người khác, mà chính là bản thân mình.

Những giới hạn về sự tự tin, nỗi sợ thất bại, tâm lý so sánh hay sự lo lắng quá mức mới là rào cản khiến chúng ta chậm bước.

Muốn chinh phục những mục tiêu lớn, điều cần rèn luyện trước tiên là nội lực. Khi nội tâm đủ vững vàng, con người sẽ bình tĩnh trước biến động và kiên trì theo đuổi điều mình mong muốn.

Cuộc sống cũng giống như chờ một chuyến xe buýt. Nếu cứ mang theo trên vai gánh nặng của những lo âu, chiếc xe cũng không đến sớm hơn. Nhưng khi biết đặt bớt những nỗi lo xuống, quãng thời gian chờ đợi sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Có lẽ, bí quyết để sống hạnh phúc không phải là cố giữ tất cả, mà là biết điều gì nên mang theo và điều gì nên mạnh dạn buông bỏ.

Sau buổi họp lớp, điều tôi nhớ nhất không phải ai giàu hơn, ai thành đạt hơn hay ai sở hữu vị trí cao hơn. Điều đọng lại là mỗi người đều có một hành trình riêng, với những lựa chọn và bài học khác nhau.

Hai mươi năm đủ dài để chứng minh rằng thành công không chỉ được quyết định bởi điểm số, xuất phát điểm hay hoàn cảnh ban đầu.

Cuối cùng, chính cách mỗi người sống, cách xây dựng gia đình và rèn luyện nội lực mới là những yếu tố định hình tương lai của cả một đời người.

* Bài viết là chia sẻ về buổi họp lớp của người cô Lý (Trung Quốc) thu hút sự chú ý trên nền tảng Toutiao.