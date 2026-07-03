Về hưu, tôi quyết 'cắt đứt' 3 việc, tuổi già an nhàn ngoài mong đợi
GĐXH - Về hưu, tôi chọn "bớt đi" 3 điều quen thuộc. Chính những quyết định ấy giúp vợ chồng tôi tận hưởng cuộc sống an nhàn, ít áp lực và nhiều niềm vui hơn.
Về hưu với khoản tích lũy đủ đầy, không còn chạy theo những điều phù phiếm
Năm nay tôi 63 tuổi, còn chồng đã 67. Trước khi về hưu, tôi là giáo viên tiểu học, còn ông xã làm kỹ sư.
Sau nhiều năm lao động chăm chỉ, hai vợ chồng tích lũy được khoảng 1,2 triệu NDT (khoảng 4,6 tỷ đồng) để dành cho những tình huống bất ngờ về sức khỏe khi tuổi cao.
Chi phí sinh hoạt hàng ngày được trang trải bằng khoản lương hưu khoảng 6.000 NDT mỗi tháng của cả hai. Với lối sống giản dị tại một thành phố cấp hai, chúng tôi không phải lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc.
Nhìn lại quãng đời đã qua, tôi nhận ra khi còn trẻ, ai cũng nỗ lực kiếm tiền, mở rộng các mối quan hệ và cố gắng tạo dựng vị thế.
Nhưng đến khi về hưu, tôi hiểu rằng không phải điều gì từng quan trọng cũng còn cần thiết. Muốn sống thanh thản, đôi khi phải biết từ chối những điều không còn mang lại giá trị.
Về hưu, tôi không còn mặn mà với những buổi họp lớp
Ngày trước, mỗi lần có thông báo họp lớp, tôi đều háo hức tham gia. Sau hàng chục năm mỗi người một ngả, ai cũng mong được gặp lại bạn bè để ôn chuyện cũ.
Thế nhưng, buổi họp lớp năm ngoái đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ. Trong số 58 bạn học năm xưa, chưa đến 20 người có mặt. Có người đã qua đời, có người sức khỏe yếu, cũng có người đang tận hưởng cuộc sống sung túc.
Điều khiến tôi trăn trở nhất không phải sự thay đổi của thời gian mà là bầu không khí của buổi gặp mặt.
Những câu chuyện dần xoay quanh việc khoe lương hưu, tài sản, biệt thự, xe hơi hay thành công của con cái. Không ít người vô tình biến cuộc hội ngộ thành nơi so sánh cuộc sống.
Tôi nhận ra, hạnh phúc vốn không có một thước đo chung. Mỗi gia đình đều có hoàn cảnh riêng và điều quan trọng nhất là cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình.
Vì thế, từ đó tôi không còn cố gắng tham gia những buổi họp lớp chỉ để rồi mang về cảm giác nặng nề.
Về hưu nhưng không chọn sống phụ thuộc vào con cái
Vợ chồng tôi có một trai, một gái. Con gái hiện sinh sống ở nước ngoài, còn con trai đã lập gia đình và ở riêng.
Các con đều rất hiếu thảo. Thấy bố mẹ lớn tuổi, con trai nhiều lần ngỏ ý đón chúng tôi về sống chung để tiện chăm sóc. Dù rất cảm động, tôi vẫn nhẹ nhàng từ chối.
Theo tôi, người già cần được quan tâm nhưng không nhất thiết phải trở thành gánh nặng trong cuộc sống của con cái.
Người trẻ hiện nay chịu rất nhiều áp lực về công việc, tài chính và việc nuôi dạy con. Nếu bố mẹ vẫn còn khỏe mạnh, tự chăm sóc được bản thân thì nên giữ sự độc lập càng lâu càng tốt.
May mắn là hai vợ chồng vẫn có lương hưu ổn định nên cuộc sống khá chủ động. Mỗi ngày, chúng tôi dành thời gian chăm cây cảnh, nuôi cá, đọc sách báo, cập nhật tin tức và tham gia các hoạt động của câu lạc bộ người cao tuổi trong khu phố.
Nhờ vậy, tuổi già trôi qua nhẹ nhàng và vui vẻ. Các con cũng yên tâm tập trung cho công việc, nhưng vẫn thường xuyên gọi điện hỏi han và về thăm bố mẹ mỗi khi có dịp.
Tôi luôn tin rằng tình yêu thương không phụ thuộc vào việc sống chung hay sống riêng. Khi thật sự yêu thương cha mẹ, con cái vẫn sẽ quan tâm dù khoảng cách địa lý có xa đến đâu.
Về hưu là lúc mạnh dạn buông bỏ những mối quan hệ không còn giá trị
Khi còn trẻ, tôi từng nghĩ càng quen biết nhiều người thì càng có lợi cho công việc và cuộc sống. Vì vậy, tôi thường xuyên tham dự các buổi tiệc tùng, gặp gỡ hay giao lưu.
Theo thời gian, tôi nhận ra không phải mối quan hệ nào cũng đáng để duy trì.
Có những người mang đến năng lượng tích cực, truyền cảm hứng và giúp mình sống tốt hơn. Nhưng cũng có không ít mối quan hệ chỉ xoay quanh chuyện nhậu nhẹt, than phiền hoặc tạo thêm áp lực.
Sau khi về hưu, tôi chủ động thu hẹp vòng tròn giao tiếp, chỉ giữ liên lạc với những người chân thành, tích cực và khiến mình cảm thấy thoải mái khi gặp gỡ.
Việc "thanh lọc" các mối quan hệ giúp tôi có nhiều thời gian hơn để chăm sóc sức khỏe, tận hưởng cuộc sống và tránh được không ít phiền toái không đáng có.
Biết từ chối đúng lúc giúp tuổi về hưu nhẹ nhàng hơn
Nhiều người nghĩ rằng càng lớn tuổi càng phải giao lưu nhiều, sống gần con cái và tham gia mọi cuộc gặp gỡ. Nhưng với tôi, điều quan trọng nhất sau khi về hưu là biết điều gì thực sự cần cho cuộc sống của mình.
Từ chối những buổi họp lớp mang tính phô trương, không phụ thuộc vào con cái khi vẫn còn đủ khả năng tự chăm sóc bản thân và mạnh dạn buông bỏ những mối quan hệ tiêu cực đã giúp hai vợ chồng có một tuổi già bình yên.
Tôi tin rằng, khi biết sống đơn giản, trân trọng hiện tại và dành thời gian cho những điều ý nghĩa, quãng đời sau khi về hưu sẽ trở thành khoảng thời gian đáng tận hưởng nhất của mỗi người.
* Bài viết là chia sẻ của tác giả Ngô Tú Quyên, được đăng trên trang Toutiao (Trung Quốc).
Theo Toutiao
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