Tôi xúi chồng sa thải người yêu cũ, giờ 3 năm không có con và ân hận khi biết tin về anh
GĐXH - Tôi lấy chồng được 3 năm rồi mà mãi chưa có con. Dạo gần đây, mỗi lần nằm một mình trong phòng, tôi lại nghĩ không biết có phải đây là cái nghiệp mà mình đang phải trả hay không?
Năm đó tôi quen một bạn nam bằng tuổi. Nhà bạn nghèo, bố mất sớm, mẹ lại hay đau ốm. Tôi vẫn nhớ, có những hôm đang đi chơi, bạn nhận được cuộc gọi của bệnh viện, rồi vội vàng chạy về vì mẹ khó thở. Tôi thì trẻ người non dạ, cái gì cũng đòi hỏi: quà đắt tiền, điện thoại mới, son hàng hiệu… Bạn chỉ cười trừ, rồi nói "để tháng sau nhé". Tôi thì dỗi, chê bai, trách móc, nghĩ rằng yêu mà không mua được quà thì chẳng còn nghĩa lý gì.
Yêu được hơn hai năm thì tôi quen chồng bây giờ do bác mình giới thiệu. Anh là chủ một công ty trên Hà Nội, có nhà riêng, có ô tô, ăn mặc bảnh bao, nói năng chín chắn. Điều khiến tôi sốc nhất là… người yêu lúc đó đang làm nhân viên trong công ty của anh. Tôi còn nhớ rõ cảm giác ngày ấy: háo thắng, tự mãn, và một phần nào đó muốn "trả đũa". Tôi chia tay bạn để chọn chồng mình. Lúc đó, tôi nghĩ đơn giản: "Yêu người có điều kiện thì cuộc sống mới sung sướng." Chỉ 5 tháng sau, tôi kết hôn.
Và điều khiến tôi day dứt nhất đến giờ là chuyện mình đã làm sau đó. Vì ghét người yêu cũ, tôi xúi chồng gây áp lực để bạn nghỉ việc, nói rằng công ty cắt giảm nhân sự sau dịch. Thời điểm đó, người ta thất nghiệp hàng loạt, ai cũng chật vật kiếm việc. Tôi còn thấy hả hê. Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình thật tệ.
Tuần trước, nhóm bạn đại học hẹn nhau đi ăn. Trong lúc ngồi tám chuyện, đứa bạn thân buột miệng nhắc đến người yêu cũ của tôi. Nó kể giọng buồn buồn: "Thằng ấy khổ lắm… Sau đợt dịch thì mẹ nó bệnh nặng. Nó đi làm chắt chiu từng đồng mà bị cho nghỉ việc giữa chừng. Không đủ tiền thuốc men, nó phải chạy xe ôm, ship hàng từ sáng đến đêm. Cuối cùng vẫn không cứu được mẹ. Mẹ mất xong, nó về quê hẳn. Giờ không ai biết nó sống ra sao…".
Nghe đến đó, tim tôi thắt lại. Bỗng dưng những chuyện năm xưa ùa về như một cái tát. Suốt mấy ngày liền, tôi mất ngủ, hay gặp ác mộng. Có đêm mơ thấy bạn ngồi ôm mẹ trong bệnh viện, còn mình đứng nhìn, tay cầm đơn xin nghỉ việc do chính mình gây ra… Tôi biết giờ tôi là người có gia đình, còn bạn và tôi đã là hai người xa lạ. Nhưng cái cảm giác cắn rứt ấy nó khiến tôi không chịu được.
Tôi tự hỏi: Liệu mình có nên về quê tìm bạn để xin lỗi? Có nên bù đắp phần nào cho những gì năm xưa mình đã gây ra? Hay mình nên coi như duyên đã hết, không nên làm xáo trộn cuộc sống của nhau nữa?
Tôi thật sự không biết phải làm sao. Tôi chỉ biết rằng nhiều đêm, tôi băn khoăn không biết đang gặp vấn đề vì sức khỏe hay vì nghiệp mình gieo ngày trước đang quay lại tìm mình?
Hãy chia sẻ những câu chuyện thầm kín, nỗi băn khoăn, những khó khăn, trở ngại và cả những điều tích cực trong cuộc sống với chúng tôi, qua HỘP THƯ TÂM SỰ, email: tamsugdxh@gmail.com.
Thông tin và danh tính của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật và tôn trọng theo tiêu chuẩn đạo đức của cộng đồng.
Vì 5 chiếc phong bì phúng viếng nhà thông gia, anh em khẩu chiến ở lễ 49 ngày mẹTâm sự - 9 giờ trước
Năm chiếc phong bì phúng viếng trở thành nguồn cơn khiến 4 anh em tôi xích mích, rạn nứt tình cảm.
Chồng bất ngờ thay đổi khi tôi tự chủ về kinh tế và muốn ly hônTâm sự - 21 giờ trước
GĐXH - Rồi tôi nhận ra, chính sự bao bọc ấy khiến anh ỉ lại. Anh không trách nhiệm, không đóng góp, cũng chẳng quan tâm hay trân trọng tôi.
Thầy bói khuyên rước dâu nửa đêm, thông gia nghèo nói khiến nhà trai bừng tỉnhTâm sự - 1 ngày trước
Trước chia sẻ chân tình của thông gia nghèo, nhà trai quyết định không làm theo những lời thầy bói phán, nhờ đó tiết kiệm được một khoản chi phí sính lễ và tránh được cảnh rước dâu lúc nửa đêm…
Đám cưới làm 15 mâm cỗ, cô dâu sợ bị chê cười không ngờ được khen nức nởTâm sự - 2 ngày trước
Mặc dù đám cưới chỉ tổ chức đơn giản với mâm cỗ vỏn vẹn 7 món nhưng cả quan khách và người thân đều khen gia chủ vì sự chu đáo, tận tình.
Cặp đôi tiết kiệm 'điên cuồng' để nghỉ hưu sớm: Cuộc sống nghẹt thở và cái kết phũ phàngTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Cặp đôi sớm nhận ra lối sống siêu khắt khe khiến cuộc sống mất cân bằng. Bài học đắt giá cho những người đang theo đuổi mục tiêu nghỉ hưu sớm.
Vì 23 triệu tiền trợ cấp mai táng, 2 anh em khẩu chiến trong lễ 100 ngày mẹTâm sự - 3 ngày trước
Khoản tiền trợ cấp mai táng "nói lớn cũng lớn mà nói nhỏ cũng nhỏ" nhưng không đến mức để anh em phải bất hòa. Vậy mà, gia đình tôi lại xích mích vì chuyện đó.
Thông gia nghèo đi chăm con gái đẻ, nhận cái kết ê chề vì một câu ‘lỡ miệng’Tâm sự - 3 ngày trước
Nhìn mẹ đội chiếc nón mê ra về giữa trời trưa nắng gắt, tôi đau thắt lòng. Kể từ ngày đó, tôi không thể lấy lại sự thân thiết với bố mẹ chồng như lúc xưa.
Cứ tưởng nghỉ hưu sớm là sung sướng, 2 năm sau tôi mới nhận ra mình đã quá ngây thơTâm sự - 3 ngày trước
GĐXH - Nghỉ hưu sớm không phải lúc nào cũng an nhàn. Hai năm khủng hoảng sau nghỉ hưu đã giúp tôi hiểu ra điều quan trọng nhất của tuổi già.
10 cái 'bẫy' người nghỉ hưu nhất định phải tránhTâm sự - 4 ngày trước
GĐXH - Nếu bạn đang đứng trước ngưỡng cửa nghỉ hưu, tôi muốn nói: Vội gì chứ? Buổi diễn thực sự mới chỉ bắt đầu.
'Đơn ly hôn này, ba viết như vậy được chưa?'Tâm sự - 4 ngày trước
GĐXH - "Mày có ăn có học mày xem thử tờ đơn ly hôn này tao viết như vậy được chưa?" Đó là câu nói của ba tôi khi cầm tờ đơn ly hôn của ba mẹ đưa cho tôi xem vào một chiều nắng hè của năm cuối cấp 3.
Cứ tưởng nghỉ hưu sớm là sung sướng, 2 năm sau tôi mới nhận ra mình đã quá ngây thơTâm sự
GĐXH - Nghỉ hưu sớm không phải lúc nào cũng an nhàn. Hai năm khủng hoảng sau nghỉ hưu đã giúp tôi hiểu ra điều quan trọng nhất của tuổi già.