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Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2006 giờ ra sao sau 2 thập kỷ đăng quang?

Thứ tư, 06:23 24/06/2026 | Câu chuyện văn hóa

Sau 20 năm đăng quang, cuộc sống của 3 người đẹp xuất sắc nhất Hoa hậu Việt Nam 2006 vẫn khiến nhiều khán giả tò mò.

Năm 2006, Hoa hậu Việt Nam được tổ chức tại Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa). Vượt qua gần 40 thí sinh, Mai Phương Thúy (Hà Nội) giành ngôi vị cao nhất. Á hậu 1 thuộc về Lưu Bảo Anh (Cần Thơ) và Lương Thị Ngọc Lan (TP.HCM) giành ngôi Á hậu 2.

Sau 20 năm đăng quang, cuộc sống của cả ba người đẹp này đều có nhiều sự thay đổi.

Hoa hậu Mai Phương Thúy độc thân, giàu có ở tuổi 38

Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006, Mai Phương Thúy nhanh chóng trở thành cái tên được công chúng săn đón. Người đẹp được đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss World và lọt top 17.

Với chiều cao 1m79, nàng hậu trở thành tâm điểm chú ý của công chúng vì vẻ đẹp khỏe khoắn và cá tính. Từ đó đến nay, Mai Phương Thúy luôn là tên tuổi hạng A của showbiz Việt, bất chấp ít hoạt động nghệ thuật.

Mai Phương Thúy đăng quang "Hoa hậu Việt Nam 2006".

Những năm qua, Mai Phương Thúy hầu như không có nhiều hoạt động trong showbiz Việt. Thỉnh thoảng, cô vẫn xuất hiện ở vài sự kiện nghệ thuật của bạn bè thân quen. Thậm chí, người đẹp từng chia sẻ không muốn được gọi là nghệ sĩ vì đã từ lâu ít tham gia nghệ thuật.

Sau 20 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Mai Phương Thúy vẫn được xem là đỉnh cao nhan sắc. Khi đứng chung khung hình với các mỹ nhân khác, cô vẫn nổi bật, thu hút. Người đẹp sinh năm 1988 được nhận xét ngày càng xinh đẹp, quyến rũ.

Bên cạnh nhan sắc, Mai Phương Thúy còn sở hữu khối tài sản lớn nhờ thành công trong công việc kinh doanh.

Giàu có, xinh đẹp nhưng Mai Phương Thúy rất kín tiếng chuyện đời tư. Hiện tại, nàng hậu vẫn chọn cuộc sống độc thân.

Mai Phương Thúy vẫn giữ được sức hút suốt 2 thập kỷ.

Á hậu Lưu Bảo Anh sống kín tiếng

Lưu Bảo Anh sinh năm 1982 tại Cần Thơ, từng được biết đến là Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long 2003 trước khi đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006.

Tại cuộc thi, Lưu Bảo Anh gây ấn tượng bởi gương mặt khả ái, duyên dáng cùng hình thể nóng bỏng. Cô từng được nhiều người dự đoán sẽ đăng quang nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận thất bại trước Mai Phương Thúy.

Sau khi giành Á hậu 1, Lưu Bảo Anh đã tham gia vào bộ phim truyền hình Ghen (2007). Tuy nhiên sau bộ phim này, người đẹp nhanh chóng quay trở lại với công việc thường ngày và dần dần "mất tích" khỏi showbiz.

Thỉnh thoảng, Lưu Bảo Anh đứng ra tổ chức các hoạt động thiện nguyện nhưng thông tin, hình ảnh không xuất hiện trên truyền thông.

Á hậu Bảo Anh chọn cuộc sống kín tiếng bên gia đình.

Năm 2014, nàng hậu âm thầm lên xe hoa. Sau đó, cô nhanh chóng sinh con gái đầu lòng và lựa chọn cuộc sống êm đềm, kín tiếng để chăm sóc cho gia đình nhỏ.

Nhiều năm qua, Á hậu Bảo Anh ít xuất hiện trên truyền thông và mạng xã hội.

Á hậu Ngọc Lan "mất hút" khỏi showbiz

Sinh năm 1985 tại TP.HCM, Ngọc Lan từng là cựu sinh viên trường Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM. Trước khi trở thành Á hậu, cô lọt top 10 cùng giải phụ "Làn da đẹp nhất" tại cuộc thi Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2005. Ngoài ra, cô còn tham gia cuộc thi Phụ nữ thế kỷ 21 và đạt thành tích top 7.

Mặc dù đạt danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2006, Lương Thị Ngọc Lan lại chọn trở về cuộc sống đời thường, bỏ qua ánh đèn hào quang của showbiz. Cô từng nhận được lời mời đi thi nhan sắc quốc tế cũng như tham gia casting cho 3 bộ phim nhưng đều từ chối.

Á hậu Ngọc Lan hoàn toàn "mất tích" khỏi showbiz.

Đầu năm 2018, Ngọc Lan bí mật kết hôn, giữ kín hoàn toàn thông tin về người bạn đời. Phải 8 tháng sau đó, Ngọc Lan mới xác nhận chuyện đã lập gia đình và cho biết hài lòng với lựa chọn của mình bởi ông xã luôn là chỗ dựa vững chắc trong cuộc sống.

Song cũng kể từ đó đến nay, không có thêm thông tin của nàng hậu.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2006 giờ ra sao sau 2 thập kỷ đăng quang? - Ảnh 5.Hoa hậu Ngọc Hân đón tin vui bên chồng con

GĐXH - Hoa hậu Ngọc Hân được ông xã và con trai cổ vũ, chúc mừng khi hoàn thành chương trình Thạc sĩ.

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