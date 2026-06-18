Hoa hậu Ngọc Hân đón tin vui bên chồng con

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Ngọc Hân gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh trong buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ tại Trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Trong ngày vui này, người đẹp 8X nhận được sự chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp. Đáng chú ý, chồng và con trai cũng có mặt và tặng hoa cho cô.