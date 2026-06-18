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Hoa hậu Ngọc Hân đón tin vui bên chồng con

Thứ năm, 15:14 18/06/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Hoa hậu Ngọc Hân được ông xã và con trai cổ vũ, chúc mừng khi hoàn thành chương trình Thạc sĩ.

Chồng, con chúc mừng Ngọc Hân bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ - Ảnh 1.

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Ngọc Hân gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh trong buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ tại Trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Trong ngày vui này, người đẹp 8X nhận được sự chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp. Đáng chú ý, chồng và con trai cũng có mặt và tặng hoa cho cô.

Chồng, con chúc mừng Ngọc Hân bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ - Ảnh 2.

Chia sẻ trên trang cá nhân, Ngọc Hân cho hay: “Mừng một cột mốc mới của tôi”. Dưới phần bình luận, diễn viên Thanh Hương, Á hậu Thụy Vân, Hoa hậu Nông Thúy Hằng… gửi lời chúc mừng đến nàng hậu.

Chồng, con chúc mừng Ngọc Hân bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ - Ảnh 3.

Tại buổi bảo vệ tốt nghiệp, Ngọc Hân giới thiệu bộ sưu tập áo dài phát triển từ đề tài nghiên cứu của mình, lấy cảm hứng từ những hoa văn họa tiết hoa sen chạm khắc trên bia tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Một số người bạn thân của hoa hậu như hoa hậu Phí Thùy Linh, á hậu Hoàng Anh, họa sĩ Vương Linh tham gia trình diễn.

Chồng, con chúc mừng Ngọc Hân bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ - Ảnh 4.

Bên cạnh đó, Hoa hậu Ngọc Hân còn vừa hoàn thành bằng cử nhân tiếng Anh do Đại học Thái Nguyên đào tạo và cấp bằng.

Chồng, con chúc mừng Ngọc Hân bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ - Ảnh 5.

Ngọc Hân đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010, cô sinh năm 1989 tại Hà Nội.

Chồng, con chúc mừng Ngọc Hân bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ - Ảnh 6.

Cô được yêu mến nhờ sự thân thiện, lối sống giản dị, không ồn ào, tai tiếng. Bên cạnh phát triển sự nghiệp thiết kế áo dài, cô còn kinh doanh thời trang suit và giữ vị trí chuyên gia cố vấn truyền thông tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam...

Chồng, con chúc mừng Ngọc Hân bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ - Ảnh 7.

Ngọc Hân và ông xã Phú Đạt đăng ký kết hôn tại Đại sứ quán Việt Nam ở Riyadh, thủ đô Arab Saudi từ tháng 6/2019 nhưng đến tháng 12/2022 mới tổ chức đám cưới tại Hà Nội. Cặp đôi đón con trai đầu lòng chào đời cuối tháng 8/2025.

Chồng, con chúc mừng Ngọc Hân bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ - Ảnh 8.

Dù bận rộn với sự nghiệp và việc học, nàng hậu vẫn dành thời gian vun vén tổ ấm nhỏ. Cặp đôi tôn trọng sự nghiệp riêng của nhau, thường dành buổi tối để ăn cơm và trò chuyện, chia sẻ về mọi điều trong cuộc sống. Theo Ngọc Hân, chồng luôn âm thầm ủng hộ cô trong mọi hoạt động.

(Ảnh FB nhân vật)

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