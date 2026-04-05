Những con giáp dễ buông lời cay nghiệt khi tức giận
GĐXH - Một số con giáp dễ rơi vào trạng thái "giận quá mất khôn", để rồi khi bình tĩnh lại mới nhận ra mình đã đi quá giới hạn.
Con giáp Tý: Tức giận là phản bác mọi thứ
Con giáp Tý vốn nhanh nhạy, nhưng khi nổi nóng lại khó giữ được sự bình tĩnh. Họ gần như không muốn lắng nghe bất kỳ lời giải thích nào từ đối phương.
Càng bị thuyết phục, họ càng có xu hướng phản kháng mạnh mẽ hơn.
Trong cơn tức giận, con giáp Tý chỉ muốn đứng ở thế đối lập, phản bác mọi quan điểm trước mặt mà không suy nghĩ kỹ.
Mục tiêu lúc này không còn là tìm tiếng nói chung mà là "giành phần thắng". Vì thế, họ dễ dùng những lời lẽ gay gắt, thậm chí thô lỗ, khiến người khác tổn thương sâu sắc.
Khi mọi chuyện qua đi, con giáp Tý thường cảm thấy áy náy nhưng lời nói đã thốt ra thì rất khó thu lại.
Con giáp Dậu: Giữ thể diện nên nói quá lời
Con giáp Dậu rất coi trọng hình ảnh cá nhân và lòng tự trọng. Họ không muốn bị mất mặt trước đám đông, cũng không thích bị ai áp đặt.
Khi cảm thấy bị thách thức, cảm xúc của con giáp Dậu dễ bùng phát.
Trong trạng thái mất bình tĩnh, họ có thể nói ra những lời khó nghe chỉ để bảo vệ quan điểm của mình.
Điều đáng nói là dù sau đó nhận ra mình đã quá lời, con giáp Dậu vẫn khó chủ động sửa sai vì họ sợ bị xem là yếu thế.
Chính sự cứng rắn quá mức này khiến họ nhiều lần rơi vào tình huống "nói rồi mới hối hận", nhưng vẫn lặp lại sai lầm.
Con giáp Tuất: Càng cãi càng dễ làm tổn thương
Con giáp Tuất vốn thẳng thắn, nhưng khi tức giận lại trở nên cực đoan hơn. Trong lúc tranh cãi, họ dễ nói liên tiếp những lời mang tính công kích chỉ để áp đảo đối phương.
Cảm xúc mạnh khiến họ không cân nhắc hậu quả của từng câu nói.
Sau khi bình tĩnh lại, con giáp Tuất thường cảm thấy vô cùng hối hận. Họ nhận ra rằng những lời nói trong lúc nóng giận có thể làm tổn thương người thân, bạn bè và gây rạn nứt mối quan hệ.
Tuy nhiên, "nước đổ khó hốt", không phải lời nào nói ra cũng có thể thu lại, và việc hàn gắn đôi khi cần rất nhiều thời gian.
Giữ bình tĩnh trong lúc nóng giận là kỹ năng quan trọng với bất kỳ ai, đặc biệt là những con giáp dễ bốc đồng.
Chỉ cần chậm lại vài giây, suy nghĩ trước khi nói, họ có thể tránh được nhiều hiểu lầm không đáng có và giữ gìn những mối quan hệ quý giá.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
7 trường hợp bị thu hồi, hủy giá trị hộ chiếu (passport) từ 1/7/2026Đời sống - 41 phút trước
GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự bắt đầu có hiệu lực, các quy định về việc thu hồi và hủy giá trị sử dụng hộ chiếu của công dân Việt Nam sẽ có những thay đổi quan trọng. Dưới đây là 7 trường hợp bị thu hồi, hủy giá trị hộ chiếu.
Tết Thanh minh: Nhiều gia đình mang âm nhạc lên mộ phần tưởng nhớ người đã khuấtĐời sống - 13 giờ trước
GĐXH - Trước thềm Tết Thanh minh, bên cạnh những mâm lễ, nén hương được mang lên khuôn viên mộ phần, không ít gia đình có cách tưởng nhớ riêng là hát lại những ca khúc quen thuộc hay đàn những giai điệu người đã khuất yêu thích để gửi về "thế giới bên kia".
Hà Nội: Băng qua đường ray khi tàu đang tới, người đàn ông thoát chết trong gang tấcĐời sống - 16 giờ trước
GĐXH - Một tình huống giao thông kinh hoàng vừa xảy ra chiều qua (4/4) tại xã Ngọc Hồi, Hà Nội. Chỉ vì một phút bất cẩn vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại, một người đàn ông đã suýt phải đánh đổi bằng cả mạng sống khi cố tình băng qua đường ray ngay trước mũi tàu hỏa đang lao tới.
Người dân có thể dùng loại giấy tờ này để hưởng quyền lợi đặc biệt khi xuất nhập cảnhĐời sống - 21 giờ trước
GĐXH - Thẻ APEC (thẻ ABTC) là một loại "giấy thông hành đặc biệt" dành cho doanh nhân và cán bộ để phục vụ các mục đích liên quan đến công việc. Để sở hữu loại giấy tờ đặc biệt này cần đáp ứng điều kiện gì?
4 tháng sinh Âm lịch mang số mệnh bình an: Càng sống càng hưởng phúcĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo tử vi phương Đông, có những tháng sinh Âm lịch được xem là "thuận thiên thời", giúp con người gặp nhiều may mắn, ít sóng gió và dễ đạt được sự an yên.
Từ 2026, đối tượng này nhận tin vui khi được TP Hà Nội hỗ trợ tới 1,6 triệu đồngĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo Nghị quyết 63/2025/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội, từ 2026, nhiều đối tượng trẻ em được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng.
Nghi vấn thực phẩm tại trường mầm non ở Thái Nguyên: Xác định trách nhiệm pháp lý dựa trên căn cứ nào?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Những nghi vấn về an toàn thực phẩm tại Trường Mầm non Hòa Bình, xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên đang khiến nhiều phụ huynh lo lắng, thậm chí phải tự bỏ tiền đi xét nghiệm mẫu thực phẩm. Dưới góc độ pháp lý, các chuyên gia cho rằng cần sớm làm rõ trách nhiệm các bên và có kết luận chính thức để tránh gây hoang mang trong dư luận.
Số cuối ngày sinh Âm lịch mang mệnh 'hút tiền': Thần Tài theo sát, sự nghiệp vững vàngĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo quan niệm tử vi phương Đông, ngày sinh Âm lịch không chỉ mang ý nghĩa thời gian mà còn được cho là có ảnh hưởng nhất định đến vận mệnh của mỗi người.
Hộ chiếu (passport) nào có “quyền lực” nhất tại Việt Nam?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Xét về đặc quyền và khả năng miễn thị thực khi đi nước ngoài, hộ chiếu ngoại giao là loại hộ chiếu có “quyền lực” nhất tại Việt Nam. Đây là loại hộ chiếu có tính chất đặc biệt, những người mang hộ chiếu ngoại giao được hưởng nhiều quyền lợi mà hộ chiếu thông thường không có.
4 kiểu đồng nghiệp tưởng bình thường nhưng lại là 'quý nhân' giúp bạn thăng tiến: Kiểu số 2 gặp được là may mắn cả đờiĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Trong môi trường công sở, không phải ai cũng là đối thủ như bạn nghĩ. Có những đồng nghiệp âm thầm xuất hiện, không phô trương nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp của bạn. Nhận ra sớm 4 kiểu người này có thể giúp bạn đi nhanh hơn, xa hơn mà không cần đánh đổi quá nhiều.
4 tháng sinh Âm lịch mang số mệnh bình an: Càng sống càng hưởng phúcĐời sống
GĐXH - Theo tử vi phương Đông, có những tháng sinh Âm lịch được xem là "thuận thiên thời", giúp con người gặp nhiều may mắn, ít sóng gió và dễ đạt được sự an yên.