TP.HCM: Triển khai thành công kỹ thuật xóa cận thế hệ mới cho những bệnh nhân đầu tiên

Ngay trong những ngày đầu năm 2026, Trung tâm Mắt Kỹ thuật cao VISI (Thủ Đức, TP.HCM) ghi nhận sự hồi phục tích cực của hai bệnh nhân đầu tiên được tiếp cận công nghệ SILK. Đây là bước tiến mới trong việc ứng dụng công nghệ nhãn khoa hiện đại tại khu vực phía Nam, mang lại thêm lựa chọn điều trị an toàn cho người bị cận, loạn thị.

Trường hợp đầu tiên là anh Võ T.H.N (35 tuổi, TP.HCM). Với đặc thù công việc văn phòng và thường xuyên phải giao tiếp, việc phụ thuộc vào cặp kính cận 2 độ kèm loạn thị suốt nhiều năm khiến anh gặp không ít bất tiện. Dù độ cận không quá cao, nhưng cảm giác vướng víu và hạn chế tầm nhìn ngoại vi là lý do anh quyết định tìm đến giải pháp phẫu thuật.

Sau khi thăm khám chuyên sâu, anh N. được chỉ định thực hiện phương pháp SILK. Đây là kỹ thuật vi xâm lấn, không tạo vạt giác mạc nên bảo tồn tối đa cấu trúc tự nhiên của mắt. Kết quả sau phẫu thuật, thị lực của anh đạt 10/10. “Mắt nhìn sáng rõ và ổn định ngay sau đó giúp tôi tự tin hơn rất nhiều khi quay lại với công việc,” anh N. chia sẻ.

Khác với anh N., bệnh nhân T.V.K (18 tuổi, Lâm Đồng) bước vào ca phẫu thuật với tình trạng cận nặng 4,75 độ kèm loạn thị. Là sinh viên năm nhất, thị lực kém trở thành rào cản lớn trong việc học tập và sinh hoạt tại môi trường đại học mới.

Gia đình V.K ưu tiên lựa chọn phương pháp SILK vì tính an toàn và khả năng hồi phục nhanh, phù hợp với lịch học dày đặc của sinh viên. Sau quá trình can thiệp, thị lực của K. đã đạt mức kỳ vọng, giúp em rũ bỏ hoàn toàn sự lệ thuộc vào kính gọng.

BS.CKI Trần Bá Kiền (Giám đốc chuyên môn tập đoàn y khoa VISI) trực tiếp thăm khám và phẫu thuật xóa cận phương pháp SILK cho người bệnh. Ảnh TTCC

Trực tiếp thực hiện cho cả hai ca bệnh, BS. CKII Trần Bá Kiền – Giám đốc Chuyên môn Tập đoàn Y khoa VISI, nhận định: “SILK là một trong những kỹ thuật điều trị tật khúc xạ thế hệ mới nhất hiện nay. Điểm khác biệt lớn nhất là đường mổ rất nhỏ, giảm xâm lấn tối đa và không tạo vạt giác mạc như các phương pháp truyền thống. Điều này giúp giảm thiểu tình trạng khô mắt sau mổ, bệnh nhân ít cảm thấy khó chịu và thị lực ổn định rất nhanh”.

P.V