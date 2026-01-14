TP.HCM: Triển khai thành công kỹ thuật xóa cận thế hệ mới cho những bệnh nhân đầu tiên
GĐXH - Vừa qua, những ca phẫu thuật điều trị tật khúc xạ bằng phương pháp SILK đầu tiên tại khu vực phía Nam đã được thực hiện thành công. Đây là kỹ thuật mới không tạo vạt giác mạc, giúp bệnh nhân phục hồi thị lực nhanh và hạn chế tối đa xâm lấn.
Ngay trong những ngày đầu năm 2026, Trung tâm Mắt Kỹ thuật cao VISI (Thủ Đức, TP.HCM) ghi nhận sự hồi phục tích cực của hai bệnh nhân đầu tiên được tiếp cận công nghệ SILK. Đây là bước tiến mới trong việc ứng dụng công nghệ nhãn khoa hiện đại tại khu vực phía Nam, mang lại thêm lựa chọn điều trị an toàn cho người bị cận, loạn thị.
Trường hợp đầu tiên là anh Võ T.H.N (35 tuổi, TP.HCM). Với đặc thù công việc văn phòng và thường xuyên phải giao tiếp, việc phụ thuộc vào cặp kính cận 2 độ kèm loạn thị suốt nhiều năm khiến anh gặp không ít bất tiện. Dù độ cận không quá cao, nhưng cảm giác vướng víu và hạn chế tầm nhìn ngoại vi là lý do anh quyết định tìm đến giải pháp phẫu thuật.
Sau khi thăm khám chuyên sâu, anh N. được chỉ định thực hiện phương pháp SILK. Đây là kỹ thuật vi xâm lấn, không tạo vạt giác mạc nên bảo tồn tối đa cấu trúc tự nhiên của mắt. Kết quả sau phẫu thuật, thị lực của anh đạt 10/10. “Mắt nhìn sáng rõ và ổn định ngay sau đó giúp tôi tự tin hơn rất nhiều khi quay lại với công việc,” anh N. chia sẻ.
Khác với anh N., bệnh nhân T.V.K (18 tuổi, Lâm Đồng) bước vào ca phẫu thuật với tình trạng cận nặng 4,75 độ kèm loạn thị. Là sinh viên năm nhất, thị lực kém trở thành rào cản lớn trong việc học tập và sinh hoạt tại môi trường đại học mới.
Gia đình V.K ưu tiên lựa chọn phương pháp SILK vì tính an toàn và khả năng hồi phục nhanh, phù hợp với lịch học dày đặc của sinh viên. Sau quá trình can thiệp, thị lực của K. đã đạt mức kỳ vọng, giúp em rũ bỏ hoàn toàn sự lệ thuộc vào kính gọng.
Trực tiếp thực hiện cho cả hai ca bệnh, BS. CKII Trần Bá Kiền – Giám đốc Chuyên môn Tập đoàn Y khoa VISI, nhận định: “SILK là một trong những kỹ thuật điều trị tật khúc xạ thế hệ mới nhất hiện nay. Điểm khác biệt lớn nhất là đường mổ rất nhỏ, giảm xâm lấn tối đa và không tạo vạt giác mạc như các phương pháp truyền thống. Điều này giúp giảm thiểu tình trạng khô mắt sau mổ, bệnh nhân ít cảm thấy khó chịu và thị lực ổn định rất nhanh”.
P.V
Muốn đón Tết 2026 với làn da căng mịn, chị em nhất định phải tránh xa 5 loại đồ uống nàySống khỏe - 1 giờ trước
GĐXH - Nhiều người vẫn giữ thói quen uống nước ngọt mỗi ngày mà không hề hay biết rằng đồ uống này có thể thúc đẩy quá trình lão hóa, làm tăng nguy cơ tim mạch và rối loạn chuyển hóa. Đặc biệt, có 5 loại nước ngọt quen thuộc càng uống nhiều càng gây hại cho sức khỏe về lâu dài.
Bệnh viện 19-8 tái khởi động kỹ thuật ghép tủy: Bước tiến chiến lược trong điều trị ung thư máuY tế - 20 giờ trước
GĐXH - 13/01/2026, BV 19-8 phối hợp Viện Huyết học thảo luận tái khởi động ghép tủy, mở hy vọng mới sau 13 năm gián đoạn.
10 giờ phẫu thuật giải cứu người đàn ông 'cong như con tôm' , 7 năm cúi mặt xuống đấtSống khỏe - 3 ngày trước
Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai mới đây đã phẫu thuật và điều trị thành công cho trường hợp nam bệnh nhân bị viêm cột sống dính khớp, khiến cơ thể "cong như con tôm" trong nhiều năm.
Cập nhật sức khỏe 3 bệnh nhân ở Ninh Bình ngộ độc sau khi ăn hạt củ đậuSống khỏe - 3 ngày trước
Sau khi ăn hạt cây củ đậu, 6 người trong cùng một gia đình ở xã Xuân Trường (Ninh Bình) phải nhập viện cấp cứu, trong đó 3 trường hợp diễn biến nặng được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai.
Bệnh viện Sản - Nhi Lào Cai thông tin về ca bệnh nhi 20 tháng tuổi tử vong sau khi dùng thuốcSống khỏe - 4 ngày trước
Ngày 10/1, Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Lào Cai đã thông tin chính thức về trường hợp một bệnh nhi 20 tháng tuổi tử vong tại bệnh viện vào tối cùng ngày.
Thanh niên khỏe mạnh bất ngờ sốc tim, bác sĩ bệnh viện miền núi cứu sống bằng kỹ thuật VA-ECMOSống khỏe - 4 ngày trước
Trước khi nhập viện, bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh. Tuy nhiên chỉ trong thời gian ngắn, viêm cơ tim cấp khiến người này rơi vào sốc tim nguy kịch. Lần đầu tiên, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi Bắc Quảng Nam đã ứng dụng VA-ECMO, kịp thời giành lại sự sống cho người bệnh.
Chị em đua nhau ăn thứ này để đẹp da đón Tết 2026, chuyên gia ngăn vội vì coi chừng 'hại thân'Sống khỏe - 5 ngày trước
GĐXH - Những ngày chuẩn bị đón Tết 2026, nhiều chị em truyền tai nhau mua nước xương hầm ăn để bổ sung collagen, đẹp da 'cấp tốc'. Nhưng chuyên gia cảnh báo: coi chừng tiền mất, tật mang.
Bước tiến mới của y tế số: Bệnh viện 19-8 triển khai trí tuệ nhân tạo 'bắt mạch' bệnh lý tim mạchY tế - 5 ngày trước
GĐXH - Nằm trong chiến lược chuyển đổi số y tế, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) đã chính thức triển khai công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ đọc kết quả điện tim. Đây là giải pháp đột phá giúp nâng cao năng lực chẩn đoán lâm sàng, đồng thời hiện thực hóa mục tiêu xây dựng "bệnh viện không giấy tờ".
Món cháo 'vạn người mê' ngày lạnh: Chuyên gia chỉ rõ 5 nhóm người 'né gấp' nếu không muốn nhập việnSống khỏe - 5 ngày trước
GĐXH - Cháo lòng là món ăn có sức hấp dẫn đặc biệt đối với ẩm thực Việt, nhất là trong những ngày thời tiết chuyển lạnh. Tuy nhiên, đằng sau hương vị đậm đà ấy là những khuyến cáo y tế về hàm lượng dinh dưỡng và các nhóm nguy cơ mà người tiêu dùng cần nắm vững.
7 động tác sơ cứu giúp người đột quỵ có cơ hội được cứu sốngY tế - 6 ngày trước
GĐXH - Bên cạnh việc nhận biết sớm các dấu hiệu đột quỵ, kỹ năng sơ cứu đúng cách của người nhà giữ vai trò then chốt trong giai đoạn chờ nhân viên y tế tiếp cận.
Món cháo 'vạn người mê' ngày lạnh: Chuyên gia chỉ rõ 5 nhóm người 'né gấp' nếu không muốn nhập việnSống khỏe
GĐXH - Cháo lòng là món ăn có sức hấp dẫn đặc biệt đối với ẩm thực Việt, nhất là trong những ngày thời tiết chuyển lạnh. Tuy nhiên, đằng sau hương vị đậm đà ấy là những khuyến cáo y tế về hàm lượng dinh dưỡng và các nhóm nguy cơ mà người tiêu dùng cần nắm vững.