Trả lại hơn 2,2 tỷ đồng cho người chuyển nhầm tài khoản

Ngày 23/8, Công an xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh nhận được tin báo của anh Trần Văn T. (SN 1982), trú tại thôn Kiều Văn, xã Đan Hải về việc tài khoản ngân hàng của người này bất ngờ có số tiền 250 triệu từ tài khoản lạ chuyển vào. Nghi ngờ có người chuyển nhầm, anh T. đã trình báo nhờ lực lượng Công an xác minh, kết nối để trao trả lại cho chủ nhân.

Ngay sau đó, Công an xã Đan Hải đã xác minh được người chuyển nhầm là chị Trần Thị H. (SN 1984), trú tại thôn Thượng Đức, xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. Trong quá trình chuyển tiền cho người thân, chị H. đã sơ suất nhập thừa một chữ số 2, dẫn đến việc gửi nhầm số tiền lớn trên vào tài khoản của anh T. Công an xã Đan Hải đã liên hệ với chủ nhân và chị H. đã nhận lại đầy đủ số tiền nói trên.

Công an xã Đan Hải hỗ trợ công dân nhận lại 250 triệu đồng chuyển khoản nhầm.

Trước đó, vào ngày 20/8, Công an xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh nhận được thông tin từ chị Lê Thị Hoài T. (SN 2006), là công dân trú trên địa bàn xã trình báo về việc tài khoản ngân hàng của chị nhận được số tiền chuyển khoản 2 tỷ đồng từ tài khoản lạ chuyển đến.

Thậm chí, sau khi nhận được tiền, có nhiều cuộc gọi đến điện thoại của chị xưng là nhân viên Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB) đề nghị chị chuyển trả lại số tiền trên. Do đã đọc và nghe các bài viết tuyên truyền từ Công an xã, chị T. nghĩ rằng đây là thủ đoạn của đối tượng lừa đảo nên đã gọi điện trình báo vụ việc với Công an xã Cẩm Bình.

Công dân chuyển nhầm 2 tỷ đồng được nhận lại đầy đủ.

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Cẩm Bình đã xác minh nội dung vụ việc, xác định được chị Đặng Thị H V., trú tại xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh là người đã chuyển khoản nhầm số tiền 2 tỷ đồng vào tài khoản chị T.

Sau khi làm rõ lý do chị V. chuyển nhầm tiền và cung cấp đủ hồ sơ, tài liệu, giấy tờ có liên quan, Công an xã đã hướng dẫn chị T. chuyển trả lại số tiền trên cho chị V. dưới sự chứng kiến của cơ quan chức năng vào sáng ngày 21/8.