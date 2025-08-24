Trái tim chàng trai 33 tuổi cứu bệnh nhân 60 tuổi thoát cửa tử
Người đàn ông 60 tuổi từng nhiều lần lỡ hẹn ghép tim, nay được hồi sinh sự sống nhờ trái tim hiến tặng từ bệnh nhân chết não 33 tuổi.
Chiều 20/8, Trung tâm Ghép tạng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận thông tin hiến tạng quý giá từ một nam thanh niên 33 tuổi, chẩn đoán chết não do chấn thương sọ não . Trái tim của người hiến đã giúp "hồi sinh" bệnh nhân L.V.L., 60 tuổi, đang trong giai đoạn cuối của suy tim , từng nhiều lần cận kề cái chết.
Ông L. có tiền sử đái tháo đường type 2, được chẩn đoán bệnh cơ tim thể giãn với chức năng tim chỉ còn 15% (EF 15%), suy tim giai đoạn IV và thường xuyên xuất hiện các cơn rung thất nguy hiểm, buộc phải cấy máy phá rung. Bác sĩ đánh giá ông là trường hợp có chỉ định ghép tim tuyệt đối, nguy cơ tử vong rất cao nếu không được can thiệp kịp thời.
Theo người thân, suốt thời gian dài, gia đình ông L. đã 6 lần nhận tin có người hiến tim, nhưng đều không thành vì nhiều lý do ngoài ý muốn. Dù vậy, họ vẫn nuôi hy vọng và không từ bỏ.
Chiều 20/8, phép màu cuối cùng cũng đến. Trung tâm Ghép tạng và Tiểu ban ghép tim của Bệnh viện 108 phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia khẩn trương xác minh nguyện vọng và chỉ định ghép tim cho bệnh nhân.
21h30 ngày 20/8, ca ghép hội chẩn nội viện, 13h00 ngày 21/8 kíp mổ do Đại tá, TS Ngô Vi Hải - Chủ nhiệm khoa Ngoại Lồng ngực và TS Ngô Tuấn Anh - Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật Tim mạch dẫn đầu - lên đường đến Bệnh viện Xanh Pôn để lấy tim.
16h30 cùng ngày, trái tim được lấy ra khỏi cơ thể người hiến và vận chuyển về Bệnh viện 108 trong điều kiện bảo quản nghiêm ngặt. 18h30 trái tim bắt đầu đập trong lồng ngực người nhận.
Ca phẫu thuật được thực hiện trong thời gian "vàng", với sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị y tế. Sau ghép, bệnh nhân L. được theo dõi đặc biệt 24/24 giờ.
24 giờ sau mổ, bệnh nhân tỉnh táo, tự thở, huyết động ổn định, không cần dùng thuốc trợ tim hay vận mạch. Siêu âm tim cho thấy trái tim mới hoạt động tốt, hình thái và chức năng co bóp đạt yêu cầu.
Đại tá, TS Ngô Vi Hải cho biết: "Ca ghép thành công nhờ nghĩa cử cao đẹp của người hiến tạng và sự phối hợp nhanh chóng, chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan. Đây là một trong những ca ghép tim đầy cảm xúc mà chúng tôi từng thực hiện".
