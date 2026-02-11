Cấp cứu cận Tết: Người đàn ông 57 tuổi ở Hà Nội chấn thương nặng ở tay do chặt thịt gà

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Tai nạn xảy ra khi chặt thịt gà chuẩn bị Tết, dao trượt gây tổn thương nặng ngón tay, phần mềm dập nát, nguy cơ mất ngón cao.



Ảnh BVCC

Tại Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ và Hàm mặt, sau khi thăm khám và đánh giá mức độ tổn thương, các bác sĩ xác định đây là chấn thương bàn tay phức tạp. Trong những trường hợp như vậy, cắt cụt không phải là chỉ định đầu tiên.

Người bệnh được chỉ định phẫu thuật tạo hình – vi phẫu bàn tay với mục tiêu bảo tồn tối đa ngón tay bị tổn thương. Quá trình phẫu thuật tập trung vào xử lý vết thương, nối lại mạch máu, thần kinh và gân, tái tạo phần mềm nhằm phục hồi chức năng cầm nắm, vận động tinh tế và đảm bảo hình thể bàn tay.

Bàn tay là cơ quan giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong lao động và sinh hoạt hằng ngày. Việc được tiếp cận điều trị sớm tại Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ và Hàm mặt có ý nghĩa quyết định trong khả năng bảo tồn ngón tay và phục hồi chức năng lâu dài.

Ảnh BVCC

Ca bệnh là lời cảnh báo trong những ngày giáp Tết:

Chỉ một phút bất cẩn khi chặt thịt gà, chặt xương cũng có thể để lại hậu quả nặng nề cho bàn tay.

Khi tai nạn xảy ra, người bệnh cần được đưa đến sớm các cơ sở y tế có chuyên khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ và Hàm mặt để được đánh giá và can thiệp đúng chuyên môn.