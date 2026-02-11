Cấp cứu cận Tết: Người đàn ông 57 tuổi ở Hà Nội chấn thương nặng ở tay do chặt thịt gà
GĐXH - Bệnh viện E vừa tiếp nhận một người bệnh nam, 57 tuổi, ở Hà Nội, nhập viện trong tình trạng chảy máu nhiều, bàn tay được băng tạm.
Tai nạn xảy ra khi chặt thịt gà chuẩn bị Tết, dao trượt gây tổn thương nặng ngón tay, phần mềm dập nát, nguy cơ mất ngón cao.
Tại Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ và Hàm mặt, sau khi thăm khám và đánh giá mức độ tổn thương, các bác sĩ xác định đây là chấn thương bàn tay phức tạp. Trong những trường hợp như vậy, cắt cụt không phải là chỉ định đầu tiên.
Người bệnh được chỉ định phẫu thuật tạo hình – vi phẫu bàn tay với mục tiêu bảo tồn tối đa ngón tay bị tổn thương. Quá trình phẫu thuật tập trung vào xử lý vết thương, nối lại mạch máu, thần kinh và gân, tái tạo phần mềm nhằm phục hồi chức năng cầm nắm, vận động tinh tế và đảm bảo hình thể bàn tay.
Bàn tay là cơ quan giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong lao động và sinh hoạt hằng ngày. Việc được tiếp cận điều trị sớm tại Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ và Hàm mặt có ý nghĩa quyết định trong khả năng bảo tồn ngón tay và phục hồi chức năng lâu dài.
Ca bệnh là lời cảnh báo trong những ngày giáp Tết:
Chỉ một phút bất cẩn khi chặt thịt gà, chặt xương cũng có thể để lại hậu quả nặng nề cho bàn tay.
Khi tai nạn xảy ra, người bệnh cần được đưa đến sớm các cơ sở y tế có chuyên khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ và Hàm mặt để được đánh giá và can thiệp đúng chuyên môn.
GĐXH - Giảm cân không có nghĩa là phải nhịn ăn hay cắt bỏ hoàn toàn chất béo. Một số loại hạt quen thuộc, giàu chất xơ và chất béo lành mạnh có thể giúp no lâu, hạn chế cơn thèm ăn và hỗ trợ kiểm soát cân nặng nếu dùng đúng cách. Dưới đây là 6 loại hạt được chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên bổ sung khi muốn giảm cân an toàn.
GĐXH - Thạch tín – chất độc từng bị loại bỏ khỏi nha khoa hiện đại vẫn âm thầm xuất hiện trong một số chế phẩm điều trị răng miệng trôi nổi. Việc sử dụng các sản phẩm này không chỉ gây hoại tử lợi, xương hàm mà còn tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc mạn tính và ung thư nếu phơi nhiễm kéo dài.
GĐXH - Bác sĩ cho biết, tổn thương do súc vật cắn là tổn thương đặc biệt nguy hiểm do vết thương thường bẩn, dập nát, vi khuẩn dễ xâm nhập sâu vào mô, gân, xương và cơ.
GĐXH - Uống thuốc giảm đau nhức vùng vai gáy chơi thể thao, người bệnh phải nhập viện gấp vì uống nguyên cả lớp vỏ bọc bên ngoài.
GĐXH - Người bệnh bị thủng ruột non do dị vật tăm tre có thói quen ngậm tăm sau khi ăn và cả khi đi ngủ.
GĐXH - Dù vẫn tỉnh táo sau tai nạn giao thông, nam thanh niên 21 tuổi nhập viện muộn với biểu hiện đau đầu kéo dài, các bác sĩ phát hiện do chấn thương sọ não.
Virus Nipah có nguồn gốc động vật nhưng có thể lây sang người, chưa có thuốc đặc hiệu hoặc vaccine phòng, cần dựa vào chăm sóc sớm để cải thiện khả năng sống sót.
GĐXH - Bệnh lây truyền chủ yếu từ động vật sang người (dơi, gia súc, vật nuôi), hoặc cũng có thể truyền qua tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus và cũng có thể lây truyền từ người sang người.
GĐXH - Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa tiếp nhận, điều trị thành công một trẻ sinh non trong tình trạng nguy kịch do đẻ rơi tại nhà, bị suy hô hấp, nguy cơ nhiễm trùng huyết và uốn ván rốn sau khi người thân cắt dây rốn bằng dao lam.
GĐXH - Một sản phụ mang thai 38 tuần tại Ninh Bình rơi vào tình trạng nguy kịch do tiền sản giật nặng, biến chứng suy tim cấp và phù phổi cấp vừa được các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cấp cứu, phẫu thuật thành công, kịp thời cứu sống cả mẹ và thai nhi.
