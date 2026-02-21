Thực hiện gần 3.000 ca phẫu thuật trong 1 ngày Tết

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Khám, kiểm tra hơn 3.600 ca trong ngày mùng 4

Về công tác khám, chữa bệnh, theo số liệu tổng hợp từ báo cáo của các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, 34 Sở Y tế các tỉnh, thành phố và Y tế ngành trên toàn quốc, tình hình khám, chữa bệnh cấp cứu trong 24 giờ (từ 7 giờ ngày 19/2 - 7 giờ ngày 20/2), các cơ sở y tế đã khám, cấp cứu 67.008 lượt người bệnh; 32.227 người bệnh nhập viện điều trị nội trú; thực hiện 2.814 ca phẫu thuật, trong đó 432 ca phẫu thuật cấp cứu; có 2.690 ca đẻ, trong đó 1.317 ca mổ đẻ.

Đến ngày 20/2, hiện có 125.061 người bệnh đang điều trị, chăm sóc sức khoẻ tại các cơ sở y tế trên cả nước.

Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, các cơ sở y tế đã khám, chữa bệnh đã khám, cấp cứu 425.407 lượt người bệnh.

Lũy kế từ 7 giờ ngày 14/2 - 7 giờ ngày 20/2, các cơ sở khám, chữa bệnh đã khám, cấp cứu 425.407 lượt người bệnh; 148.996 người bệnh nhập viện điều trị nội trú; thực hiện 16.969 ca phẫu thuật, trong đó 2.927 ca phẫu thuật cấp cứu; 13.719 ca đẻ, trong đó 6.563 ca mổ đẻ.

Về tai nạn giao thông, trong 24 giờ ghi nhận 3.606 lượt khám, kiểm tra nghi do tai nạn giao thông; 1.702 trường hợp phải nhập viện điều trị hoặc theo dõi; 28 trường hợp tử vong nghi do tai nạn giao thông.

Đối với tai nạn do pháo nổ, ghi nhận 21 trường hợp khám, cấp cứu; không có trường hợp tử vong.

Từ ngày 14-20/2 ghi nhận 316 trường hợp khám, cấp cứu; 12 trường hợp tử vong do pháo nổ, pháo hoa.

Về ngộ độc thực phẩm, từ ngày 14 - 20/2, trên toàn quốc chưa ghi nhận trường hợp tử vong do ngộ độc thực phẩm.

Chiều 19/2, tại Thanh Hóa ghi nhận một vụ ngộ độc thực phẩm với 13 trường hợp đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Ngọc Lặc. Bộ Y tế đã chỉ đạo Cục An toàn thực phẩm có văn bản chỉ đạo xử lý vụ việc, điều tra nguyên nhân và tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm.

Đồng thời, đề nghị Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa khẩn trương chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thanh Hóa phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Đa khoa Ngọc Lặc tổ chức điều trị tích cực cho các bệnh nhân bị mắc ngộ độc thực phẩm, bảo đảm không để xảy ra tình trạng nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân;

Tiếp tục theo dõi sức khoẻ của các bệnh nhân, trong trường hợp cần thiết, cần kết nối hội chẩn liên viện, bệnh viện tuyến trên để nhận được sự hỗ trợ kịp thời; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cộng đồng về kiến thức kỹ năng an toàn thực phẩm trong chế biến, tiêu thụ các loài động vật, hải sản lạ; tăng cường giám sát các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố

Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo các đơn vị theo dõi, nắm thông tin và xử lý kịp thời trong trường hợp có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra.

Ca mắc sốt xuất huyết tăng, các dịch bệnh khác giảm

Về dịch bệnh, theo tổng hợp báo cáo từ các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố và Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế, trong 24 giờ qua ghi nhận 339 trường hợp sốt xuất huyết, không có ca tử vong, tăng 142 trường hợp so với ngày trước đó.

Cả nước ghi nhận 166 trường hợp tay chân miệng, không có ca tử vong, giảm 29 trường hợp; 23 trường hợp sởi, không có ca tử vong, giảm 4 trường hợp.

Như vậy từ 11 giờ 30 ngày 14/2 đến 11 giờ 30 ngày 20/2, cả nước ghi nhận 1.139 trường hợp sốt xuất huyết; 735 trường hợp tay chân miệng; 75 trường hợp sởi; không ghi nhận trường hợp mắc bạch hầu và liên cầu lợn.

Bạch hầu và liên cầu lợn không ghi nhận trường hợp mắc. Các bệnh khác ổn định, không ghi nhận ổ dịch tập trung.

Bộ Y tế cho biết, các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh/thành phố, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế đã tổ chức trực dịch đầy đủ và báo cáo theo quy định.

Về cung ứng thuốc và vật tư y tế dịp Tết, Bộ Y tế cho biết, đến 9 giờ ngày 20/2 (Mùng 4 Tết), không ghi nhận phản ánh thiếu thuốc, vật tư y tế phục vụ phòng bệnh và điều trị trên cả nước.