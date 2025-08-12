Trấn Thành đã bắt đầu làm phim Tết 2026
GĐXH - Trấn Thành không chỉ là MC, anh còn là đạo diễn của nhiều phim Tết ăn khách. Mới đây, nam nghệ sĩ tiếp tục khai máy, quay phim phục vụ mùa Tết 2026.
"Phim Trấn Thành" đã trở thành món ăn tinh thần quen thuộc của khán giả yêu điện ảnh vào mỗi mùa Tết. Sở trường thấu hiểu cảm xúc của người khác đã giúp đạo diễn đem đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc đa dạng, từ hài hước, châm biếm đến sâu lắng và xúc động về gia đình và tình yêu.
Tác phẩm sẽ nối tiếp chuỗi cảm xúc đa chiều của đạo diễn Trấn Thành là "Thỏ ơi!!" thuộc thể loại drama - tâm lý. Sau những tràng cười thả ga và những màn quậy tung trời của "Bộ tứ báo thủ", Trấn Thành sẽ đem đến cho khán giả dịp Tết 2026 một hương vị mới.
Chia sẻ về dự án tâm huyết cho mùa Tết Bính Ngọ, đạo diễn Trấn Thành cho hay: "Tôi hy vọng rằng 'Thỏ ơi!!' sẽ là một phim điện ảnh mang màu sắc trẻ trung, năng động với dàn diễn viên trẻ, mới, đầy nhiệt huyết và có phong cách sống thời thượng. Chúng ta sẽ cùng đón một mùa Tết với nhiều cảm xúc thông qua một câu chuyện gần gũi nhưng không kém phần thú vị".
Trong buổi khai máy, nam đạo diễn đã giới thiệu về những gương mặt điện ảnh sẽ tham gia vào dự án. Anh cũng bật mí rằng những cái tên này hứa hẹn sẽ gây bất ngờ cho khán giả và sẽ được tiết lộ trong thời gian tới.
Bộ phim tiếp tục là sự hợp tác của của đạo diễn Trấn Thành và nhà phát hành Galaxy Studio, bộ đôi đã tạo nên thành công của "Bố Già" và "Bộ Tứ Báo Thủ", những cột mốc hết sức ấn tượng trong chuỗi thành công của anh. Vẫn còn nhiều gương mặt "ẩn số" trong dự án sẽ tiếp tục được giới thiệu đến khán giả trong thời gian sớm nhất.
