Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Bằng buông súng không tự sát sau câu nói của vợ, Chủ tịch xã Thứ xin từ chức

Thứ bảy, 12:25 18/10/2025 | Xem - nghe - đọc
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong tập 47 "Có anh, nơi ấy bình yên", Bằng định tự tử vì bị khởi tố, Vân đã nhẹ nhàng khuyên nhủ chồng buông súng, chọn đối mặt với sai lầm.

Tập 47 "Có anh, nơi ấy bình yên" đã được phát sóng với nhiều tình tiết hấp dẫn, để lại ấn tượng với khán giả. Mở đầu tập phim, bà Phúc nóng ruột gọi cho Thiếu tá Huy, dặn con trai sang xem chị gái Vân thế nào. 

Thiếu tá Huy trấn an mẹ: "Chắc chị ấy không sao đâu, lát con sẽ qua". Ở nhà, Bằng đưa cho vợ tập giấy tờ nhà đất và dặn Vân phần nào không bị tịch thu thì toàn quyền giải quyết. Bên cạnh đó, Bằng cũng đã chuẩn bị sẵn đơn ly hôn. Bằng nói với Vân: "Em là người phụ nữ anh muốn chăm sóc cả đời, anh muốn em tự hào về anh, nhưng anh không thể ích kỷ được".

Bằng từ bỏ tự sát sau câu nói của vợ trong có anh nơi ấy bình yên - Ảnh 1.

Bằng đã đưa toàn bộ giấy tờ tài sản sở hữu và đơn ly hôn cho Vân. Ảnh VTV

"Nhưng em là vợ anh, em sẽ luôn ở cạnh anh. Nghe em, ra đầu thú nhé" - Vân nghẹn ngào thuyết phục. Đúng lúc đó, Phó giám đốc công an tỉnh - chú Tuệ gọi cho Bằng, yêu cầu anh mở cửa để nói chuyện. Bằng đáp lại rằng anh không giữ vợ, Vân có thể ra ngoài bất cứ lúc nào. Bằng yêu cầu vợ ra ngoài trước, nhưng Vân nhất quyết không rời. 

Bất ngờ, Bằng lấy súng từ trong két định tự tử. Vân bật khóc, cầu xin chồng: "Anh Bằng, anh đã nói dám làm dám chịu. Nếu anh chết đi, ai sẽ là người chịu đựng đây?". Bằng tự dí súng vào cổ. Vân vẫn đứng chắn trước mặt chồng, nức nở van xin: "Chỉ cần anh bóp cò thôi, anh sẽ ra đi nhẹ nhàng. Nhưng anh ra đi rồi, còn em, còn mẹ thì sao? Em xin anh, ra ngoài kia với em nhé". 

"Ngoài kia là thất bại, là sự khinh miệt, là bản án không biết bao giờ thi hành xong" - Bằng nghẹn ngào. "Vậy anh bóp cò đi, và viên đạn sau sẽ dành cho em. Dù anh có thế nào, em vẫn ở cạnh anh!" - Vân đáp lại. Nghe những lời ấy, Bằng buông súng, ôm vợ khóc và cuối cùng đồng ý ra đầu hàng.

Bằng buông súng sau câu nói của vợ. Ảnh VTV

Trong khi đó, Chủ tịch xã Thứ viết đơn xin từ chức khiến bà Nga bàng hoàng. Ông cho rằng, khi phó chủ tịch xã bị bắt thì chủ tịch xã không thể không liên quan.

Tại UBND xã, Thiếu tá Huy đến gặp ông Thứ thì biết đêm qua ông chưa về. Ông Thứ hỏi: "Bao giờ thì đến lượt tôi?". Thiếu tá Huy đáp: "Cơ quan điều tra sẽ làm rõ sai phạm của Tiên Phong, nhất là những người có liên quan".

Chủ tịch xã Thứ thừa nhận từng nhờ người đưa tiền cho anh Long ở văn phòng UBND tỉnh để giữ ghế. Thiếu tá Huy khuyên ông nếu được triệu tập thì nên thẳng thắn trình bày để được giảm nhẹ. "Cảm ơn cậu, tôi đã có quyết định cho mình" - ông Thứ nói.

Bằng từ bỏ tự sát sau câu nói của vợ trong có anh nơi ấy bình yên - Ảnh 2.

Chủ tịch xã Thứ đã nhận ra sai lầm và viết đơn xin từ chức. Ảnh VTV

Trong cuộc họp Đảng bộ xã, Chủ tịch xã Thứ thẳng thắn nhận lỗi và xin chịu mọi hình thức kỷ luật trước Đảng. Bà Tuyết - Bí thư Đảng bộ xã nhìn nhận: "Đồng chí đã dám nhìn thẳng vào sự thật thì đồng chí cũng sẽ phối hợp tốt với cơ quan chức năng để sớm giải quyết dứt điểm việc này. Chúng ta cần phải làm trong sạch bộ máy tạo năng lượng tích cực trước khi bước vào thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp".

Bằng từ bỏ tự sát sau câu nói của vợ trong có anh nơi ấy bình yên - Ảnh 3.Tăng Duy Tân, Đinh Tiến Đạt bất ngờ gia nhập 'Chiến sĩ quả cảm'

GĐXH - Chặng cuối của "Chiến sĩ quả cảm" khiến khán giả bất ngờ khi có sự tham gia của 2 nghệ sĩ mới là Tăng Duy Tân và Đinh Tiến Đạt.

Bằng từ bỏ tự sát sau câu nói của vợ trong có anh nơi ấy bình yên - Ảnh 4.Tối nay, Trọng Lân và Hoàng Long cùng xuất hiện trong vai trò mới

GĐXH - Sau những năm tháng mong mỏi, cuối cùng Tú cũng đã gặp lại 3 người đàn ông của "Đại bản doanh" ở làng Mây.

T.Hằng (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tối nay, Trọng Lân và Hoàng Long cùng xuất hiện trong vai trò mới

Tối nay, Trọng Lân và Hoàng Long cùng xuất hiện trong vai trò mới

Tăng Duy Tân, Đinh Tiến Đạt bất ngờ gia nhập 'Chiến sĩ quả cảm'

Tăng Duy Tân, Đinh Tiến Đạt bất ngờ gia nhập 'Chiến sĩ quả cảm'

Tự Long, SOOBIN và Tóc Tiên cùng dàn 'Anh trai', 'Chị đẹp' biểu diễn tại Y-Concert

Tự Long, SOOBIN và Tóc Tiên cùng dàn 'Anh trai', 'Chị đẹp' biểu diễn tại Y-Concert

Cùng chuyên mục

Gần 700 triệu đồng được quyên góp trong đêm nhạc thiện nguyện ‘Thắp lửa trái tim' để ủng hộ đồng bào vùng cao

Gần 700 triệu đồng được quyên góp trong đêm nhạc thiện nguyện ‘Thắp lửa trái tim' để ủng hộ đồng bào vùng cao

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Đêm nhạc thiện nguyện “Thắp lửa trái tim” là hành trình âm nhạc mang thông điệp sẻ chia, hướng về những đồng bào đang oằn mình gượng dậy sau hoàn lưu bão số 10 và 11 tại Hà Giang - Tuyên Quang.

Đức cố tình né tránh gặp Tú, Biên là thuộc hạ băng đảng giang hồ

Đức cố tình né tránh gặp Tú, Biên là thuộc hạ băng đảng giang hồ

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Tập 14 "Cách em 1 milimet" hé lộ sự trở về lần lượt của Biên, Đức và Bách mang đến hy vọng rằng đám bạn của "Đại bản doanh" ở làng Mây ngày nào sắp hội tụ.

Huyền thoại Secret Garden mong khán giả tìm thấy sự bình an trong tâm hồn từ âm nhạc

Huyền thoại Secret Garden mong khán giả tìm thấy sự bình an trong tâm hồn từ âm nhạc

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - Bội đôi huyền thoại Secret Garden đã có cuộc gặp mặt với truyền thông Việt Nam và trong cuộc gặp gỡ này, họ đã nhắn gửi thông điệp ý nghĩa đến khán giả.

Tối nay, Trọng Lân và Hoàng Long cùng xuất hiện trong vai trò mới

Tối nay, Trọng Lân và Hoàng Long cùng xuất hiện trong vai trò mới

Xem - nghe - đọc - 23 giờ trước

GĐXH - Sau những năm tháng mong mỏi, cuối cùng Tú cũng đã gặp lại 3 người đàn ông của "Đại bản doanh" ở làng Mây.

Tăng Duy Tân, Đinh Tiến Đạt bất ngờ gia nhập 'Chiến sĩ quả cảm'

Tăng Duy Tân, Đinh Tiến Đạt bất ngờ gia nhập 'Chiến sĩ quả cảm'

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Chặng cuối của "Chiến sĩ quả cảm" khiến khán giả bất ngờ khi có sự tham gia của 2 nghệ sĩ mới là Tăng Duy Tân và Đinh Tiến Đạt.

Tự Long, SOOBIN và Tóc Tiên cùng dàn 'Anh trai', 'Chị đẹp' biểu diễn tại Y-Concert

Tự Long, SOOBIN và Tóc Tiên cùng dàn 'Anh trai', 'Chị đẹp' biểu diễn tại Y-Concert

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Chương trình Y-Concert kéo dài thời gian biểu diễn lên tới 10 tiếng, quy tụ 55 nghệ sĩ đình đám trong showbiz Việt trong đó có dàn "Anh trai", "Chị đẹp"...

Hương Giang - Kỳ Duyên 'đối đầu'

Hương Giang - Kỳ Duyên 'đối đầu'

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Hương Giang và Kỳ Duyên có màn đối đầu kịch tính trong "Sao nhập ngũ 2025". Cả 2 người đẹp đều cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ.

Tú bật khóc khi muốn sống lại thời thơ ấu, Ngân bị chồng dằn vặt vì Viễn

Tú bật khóc khi muốn sống lại thời thơ ấu, Ngân bị chồng dằn vặt vì Viễn

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Trong tập 13 "Cách em 1 milimet", Tú vẫn mắc kẹt lại trong quá khứ xưa cũ, còn Ngân xem ra không thực sự hạnh phúc khi bị chồng dằn vặt vì liên quan đến Viễn.

Qua đêm với nữ đối tác, Đăng (Doãn Quốc Đam) rơi nước mắt vì có lỗi với Mỹ Anh (Phương Oanh)

Qua đêm với nữ đối tác, Đăng (Doãn Quốc Đam) rơi nước mắt vì có lỗi với Mỹ Anh (Phương Oanh)

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Trong tập 30 "Gió ngang khoảng trời xanh", không qua được ải mỹ nhân sau khi đã say, Đăng cảm thấy ân hận rơi nước mắt có lỗi với vợ con.

'Lằn ranh' phim nối sóng 'Có anh, nơi ấy bình yên' trên VTV1 có gì hấp dẫn?

'Lằn ranh' phim nối sóng 'Có anh, nơi ấy bình yên' trên VTV1 có gì hấp dẫn?

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Sau thành công của "Sinh tử", "Đấu trí", Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC) tiếp tục cho ra mắt bộ phim chính luận mới mang tên "Lằn ranh" lên sóng trong tháng 10.

Xem nhiều

Tự Long, SOOBIN và Tóc Tiên cùng dàn 'Anh trai', 'Chị đẹp' biểu diễn tại Y-Concert

Tự Long, SOOBIN và Tóc Tiên cùng dàn 'Anh trai', 'Chị đẹp' biểu diễn tại Y-Concert

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Chương trình Y-Concert kéo dài thời gian biểu diễn lên tới 10 tiếng, quy tụ 55 nghệ sĩ đình đám trong showbiz Việt trong đó có dàn "Anh trai", "Chị đẹp"...

Qua đêm với nữ đối tác, Đăng (Doãn Quốc Đam) rơi nước mắt vì có lỗi với Mỹ Anh (Phương Oanh)

Qua đêm với nữ đối tác, Đăng (Doãn Quốc Đam) rơi nước mắt vì có lỗi với Mỹ Anh (Phương Oanh)

Xem - nghe - đọc
Nữ đối tác xinh đẹp lao vào phòng khách sạn quyến rũ Đăng (Doãn Quốc Đam)

Nữ đối tác xinh đẹp lao vào phòng khách sạn quyến rũ Đăng (Doãn Quốc Đam)

Xem - nghe - đọc
Đăng (Doãn Quốc Đam) tiếp tục bị đối tác 'trà xanh' thao túng tâm lý

Đăng (Doãn Quốc Đam) tiếp tục bị đối tác 'trà xanh' thao túng tâm lý

Xem - nghe - đọc
'Lằn ranh' phim nối sóng 'Có anh, nơi ấy bình yên' trên VTV1 có gì hấp dẫn?

'Lằn ranh' phim nối sóng 'Có anh, nơi ấy bình yên' trên VTV1 có gì hấp dẫn?

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top