Bằng buông súng không tự sát sau câu nói của vợ, Chủ tịch xã Thứ xin từ chức
GĐXH - Trong tập 47 "Có anh, nơi ấy bình yên", Bằng định tự tử vì bị khởi tố, Vân đã nhẹ nhàng khuyên nhủ chồng buông súng, chọn đối mặt với sai lầm.
Tập 47 "Có anh, nơi ấy bình yên" đã được phát sóng với nhiều tình tiết hấp dẫn, để lại ấn tượng với khán giả. Mở đầu tập phim, bà Phúc nóng ruột gọi cho Thiếu tá Huy, dặn con trai sang xem chị gái Vân thế nào.
Thiếu tá Huy trấn an mẹ: "Chắc chị ấy không sao đâu, lát con sẽ qua". Ở nhà, Bằng đưa cho vợ tập giấy tờ nhà đất và dặn Vân phần nào không bị tịch thu thì toàn quyền giải quyết. Bên cạnh đó, Bằng cũng đã chuẩn bị sẵn đơn ly hôn. Bằng nói với Vân: "Em là người phụ nữ anh muốn chăm sóc cả đời, anh muốn em tự hào về anh, nhưng anh không thể ích kỷ được".
"Nhưng em là vợ anh, em sẽ luôn ở cạnh anh. Nghe em, ra đầu thú nhé" - Vân nghẹn ngào thuyết phục. Đúng lúc đó, Phó giám đốc công an tỉnh - chú Tuệ gọi cho Bằng, yêu cầu anh mở cửa để nói chuyện. Bằng đáp lại rằng anh không giữ vợ, Vân có thể ra ngoài bất cứ lúc nào. Bằng yêu cầu vợ ra ngoài trước, nhưng Vân nhất quyết không rời.
Bất ngờ, Bằng lấy súng từ trong két định tự tử. Vân bật khóc, cầu xin chồng: "Anh Bằng, anh đã nói dám làm dám chịu. Nếu anh chết đi, ai sẽ là người chịu đựng đây?". Bằng tự dí súng vào cổ. Vân vẫn đứng chắn trước mặt chồng, nức nở van xin: "Chỉ cần anh bóp cò thôi, anh sẽ ra đi nhẹ nhàng. Nhưng anh ra đi rồi, còn em, còn mẹ thì sao? Em xin anh, ra ngoài kia với em nhé".
"Ngoài kia là thất bại, là sự khinh miệt, là bản án không biết bao giờ thi hành xong" - Bằng nghẹn ngào. "Vậy anh bóp cò đi, và viên đạn sau sẽ dành cho em. Dù anh có thế nào, em vẫn ở cạnh anh!" - Vân đáp lại. Nghe những lời ấy, Bằng buông súng, ôm vợ khóc và cuối cùng đồng ý ra đầu hàng.
Bằng buông súng sau câu nói của vợ. Ảnh VTV
Trong khi đó, Chủ tịch xã Thứ viết đơn xin từ chức khiến bà Nga bàng hoàng. Ông cho rằng, khi phó chủ tịch xã bị bắt thì chủ tịch xã không thể không liên quan.
Tại UBND xã, Thiếu tá Huy đến gặp ông Thứ thì biết đêm qua ông chưa về. Ông Thứ hỏi: "Bao giờ thì đến lượt tôi?". Thiếu tá Huy đáp: "Cơ quan điều tra sẽ làm rõ sai phạm của Tiên Phong, nhất là những người có liên quan".
Chủ tịch xã Thứ thừa nhận từng nhờ người đưa tiền cho anh Long ở văn phòng UBND tỉnh để giữ ghế. Thiếu tá Huy khuyên ông nếu được triệu tập thì nên thẳng thắn trình bày để được giảm nhẹ. "Cảm ơn cậu, tôi đã có quyết định cho mình" - ông Thứ nói.
Trong cuộc họp Đảng bộ xã, Chủ tịch xã Thứ thẳng thắn nhận lỗi và xin chịu mọi hình thức kỷ luật trước Đảng. Bà Tuyết - Bí thư Đảng bộ xã nhìn nhận: "Đồng chí đã dám nhìn thẳng vào sự thật thì đồng chí cũng sẽ phối hợp tốt với cơ quan chức năng để sớm giải quyết dứt điểm việc này. Chúng ta cần phải làm trong sạch bộ máy tạo năng lượng tích cực trước khi bước vào thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp".
