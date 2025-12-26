Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Bạn gái mới quen 2 tháng có bầu, mẹ phản đối kịch liệt vì nghĩ tôi bị gài bẫy

Thứ sáu, 07:05 26/12/2025 | Gia đình

Quen bạn gái mới chỉ hai tháng, chưa kịp hiểu hết con người và gia cảnh của nhau thì cô ấy báo có bầu. Mẹ tôi phản đối gay gắt, cho rằng tôi bị “gài”, hai bên không môn đăng hộ đối...

Tôi quen bạn gái qua mạng xã hội từ vài tin nhắn hỏi thăm, những cuộc gọi kéo dài đến khuya. Cô ấy nói chuyện nhẹ nhàng, tỏ ra hiểu chuyện, không đòi hỏi. Chúng tôi gặp nhau sau khoảng hai tuần nói chuyện. Ngoài đời, cô ấy nhỏ nhắn, ăn mặc giản dị, khác với những mối quan hệ trước của tôi.

Chúng tôi thường xuyên gặp gỡ, nhưng thật lòng mà nói, tôi chưa đủ thời gian để hiểu sâu về cô ấy, gia đình ra sao, quá khứ thế nào... Bản thân tôi thì cũng chưa xác định mối quan hệ lâu dài mà chỉ nghĩ cũng như các mối quan hệ trước, nếu hợp thì tiến xa, không thì dừng lại.

Rồi một buổi tối, cô ấy đưa cho tôi que thử thai. hai vạch rõ ràng. Tôi đứng lặng, không hẳn vui mừng mà là hoang mang. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, hơn mọi tôi dự tính.

Bạn gái mới quen 2 tháng có bầu, mẹ phản đối kịch liệt vì nghĩ tôi bị gài bẫy - Ảnh 1.

Chúng tôi quen qua mạng, những điều tôi biết phần lớn đều do cô ấy kể (ảnh minh hoạ: AI)

Đến nước này tôi phải nói với mẹ về chuyện bạn gái có bầu. Phản ứng của mẹ gay gắt hơn tôi tưởng. Mẹ không mắng chửi, nhưng từng câu nói đều nặng nề. Mẹ bảo, một người con gái quen chưa đầy hai tháng mà có bầu thì không có tự trọng, mẹ nói tôi bị “gài bẫy”. 

Trong mắt mẹ, sự chênh lệch về học vấn và công việc là điều không thể chấp nhận. Cô ấy học trung cấp, ra trường 4-5 năm vẫn chưa có nghề nghiệp ổn định, chủ yếu bán hàng cho các cửa hàng quần áo. Gia đình tôi có địa vị xã hội không thể cưới một người con dâu như thế.

Những lời của mẹ không phải không có lý. Tôi bắt đầu tự hỏi, mình thực sự biết gì về cô ấy? Chúng tôi quen qua mạng, những điều tôi biết phần lớn đều do cô ấy kể. Tôi chưa từng về nhà cô ấy, chưa gặp người thân, chưa chứng kiến cách cô ấy đối diện với khó khăn…

Bạn gái tôi thì khóc rất nhiều. Cô ấy nói không hề có ý định gài bẫy, rằng bản thân cũng sợ hãi không kém tôi. 

Cô ấy không đòi cưới gấp, chỉ vì sợ cái bụng ngày một to ra. Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy thương cô ấy và không nghĩ có sự tính toán, mà cô ấy đang hoảng loạn.

Tôi thực sự chưa biết phải làm sao lúc này bởi một bên là mẹ, là gia đình, là tương lai đã được vạch sẵn, còn một bên là một cái thai đang lớn dần, là trách nhiệm mà tôi không thể chối bỏ. Tôi không thể bỏ đi và coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra vì dù thế nào, đứa trẻ là vô tội.

Nhưng nghĩ đến chuyện cưới hỏi mà không biết gì về vợ tôi lại sợ sau này cả hai cùng hối hận. Sợ những khác biệt về xuất thân, lối sống sẽ trở thành mâu thuẫn không thể hóa giải. Nhưng tôi cũng sợ hơn cảm giác cả đời phải sống với suy nghĩ rằng mình đã quay lưng với chính con của mình.

Tôi chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Nhưng tôi biết, từ khoảnh khắc biết cô ấy có bầu, cuộc đời tôi đã sang một hướng khác. Mọi lựa chọn đều có cái giá của nó và tôi không còn quyền chọn con đường nhẹ nhất cho riêng mình nữa.

Người đàn ông bị bạn gái lái ô tô đâm sau khi đòi chia tayNgười đàn ông bị bạn gái lái ô tô đâm sau khi đòi chia tay

Một người đàn ông sau khi tuyên bố chia tay đã bị bạn gái cũ lái ô tô tông thẳng vào người. Cú tông khiến người đàn ông bị thương ở chân và chảy máu ở phía sau đầu.

Tiểu Vy/VOV.VN (Ghi)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Cho hàng xóm mượn sân kinh doanh hơn chục năm miễn phí, đến lúc đòi lại thì trở mặt khiến tôi chết lặng

Cho hàng xóm mượn sân kinh doanh hơn chục năm miễn phí, đến lúc đòi lại thì trở mặt khiến tôi chết lặng

Tưởng nghỉ hưu là an nhàn, cựu trưởng phòng bật khóc vì một điều không ai nói trước

Tưởng nghỉ hưu là an nhàn, cựu trưởng phòng bật khóc vì một điều không ai nói trước

Tháng sinh Âm lịch của người mang hoài bão lớn:Càng về sau càng dễ giàu sang

Tháng sinh Âm lịch của người mang hoài bão lớn:Càng về sau càng dễ giàu sang

Con bị bắt nạt, người mẹ EQ cao nhắn một câu vào group phụ huynh giải quyết gọn gàng mọi việc

Con bị bắt nạt, người mẹ EQ cao nhắn một câu vào group phụ huynh giải quyết gọn gàng mọi việc

5 điều tôi 'dọn sạch' khỏi cuộc đời để nghỉ hưu an yên

5 điều tôi 'dọn sạch' khỏi cuộc đời để nghỉ hưu an yên

Cùng chuyên mục

Cha mẹ có thật sự nợ con cái một căn nhà? Câu chuyện của cụ ông khiến nhiều người rơi nước mắt

Cha mẹ có thật sự nợ con cái một căn nhà? Câu chuyện của cụ ông khiến nhiều người rơi nước mắt

Gia đình - 11 giờ trước

GĐXH - Làm cha mẹ, ai cũng mong dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Nhưng không phải đứa con nào cũng đủ thấu hiểu và trân trọng tấm lòng ấy.

Nhìn cách phụ nữ Ý sống, nhiều người nhận ra mình đang tự làm khổ bản thân

Nhìn cách phụ nữ Ý sống, nhiều người nhận ra mình đang tự làm khổ bản thân

Gia đình - 15 giờ trước

GĐXH - Không ồn ào, không phô trương, phụ nữ Ý chọn cho mình một lối sống chậm rãi, tinh tế và đầy cảm hứng. Hạnh phúc với họ không nằm ở những điều quá lớn lao, mà hiện diện trong từng khoảnh khắc đời thường.

Trời sinh được quý nhân âm thầm nâng đỡ, 5 cung hoàng đạo trước 35 tuổi đã có tất cả trong tay

Trời sinh được quý nhân âm thầm nâng đỡ, 5 cung hoàng đạo trước 35 tuổi đã có tất cả trong tay

Gia đình - 20 giờ trước

GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những người không chỉ sở hữu tài năng, bản lĩnh mà còn có quý nhân âm thầm nâng đỡ trên hành trình sự nghiệp và cuộc sống.

15 năm sống cùng người chồng “mẫu mực”, tôi tỉnh ngộ sau lần chồng lên bàn mổ

15 năm sống cùng người chồng “mẫu mực”, tôi tỉnh ngộ sau lần chồng lên bàn mổ

Gia đình - 1 ngày trước

Trong mắt mọi người và tôi đã từng tin mình may mắn khi 15 năm sống chung, chồng tôi luôn về nhà đúng giờ, đưa đón con đi học, cuối tuần lại hay đi chùa. Chỉ đến khi chồng nằm trên bàn mổ vì tai biến, những cuộc gọi dồn dập và những dòng tin nhắn hiện ra, tôi mới biết mình bị lừa dối suốt thời gian dài...

Một bản di chúc có tên người giúp việc của bà chủ giàu có và bài học đắt giá về tình thân

Một bản di chúc có tên người giúp việc của bà chủ giàu có và bài học đắt giá về tình thân

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Không ai ngờ, sau mười năm làm giúp việc cho một gia đình giàu có, người phụ nữ bình thường lại trở thành cái tên gây xôn xao chỉ vì xuất hiện trong một bản di chúc.

Cậu ấm bỏ học, 21 tuổi ly hôn 2 lần dù cha kiếm 59 tỷ mỗi năm: Cái giá đắt của việc thương con mù quáng

Cậu ấm bỏ học, 21 tuổi ly hôn 2 lần dù cha kiếm 59 tỷ mỗi năm: Cái giá đắt của việc thương con mù quáng

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Thương con là bản năng của mọi bậc cha mẹ. Nhưng thương con không đúng cách có thể vô tình đẩy con vào một tương lai mù mờ.

OMO cổ vũ tinh thần 'ngại gì bẩn' của gia đình trẻ thông qua chuỗi hoạt động thể thao

OMO cổ vũ tinh thần 'ngại gì bẩn' của gia đình trẻ thông qua chuỗi hoạt động thể thao

Gia đình - 1 ngày trước

Trong tháng 11 và 12, OMO tiên phong tạo ra chuỗi không gian trải nghiệm dành cho các gia đình trẻ năng động, khuyến khích cả nhà cùng nhau trải nghiệm các thử thách chạy bộ, vận động và pickleball tại các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ, đúng theo tinh thần 'Chơi là chất, ngại gì bẩn'.

Những điểm yếu 'chí mạng' khiến 12 cung hoàng đạo dễ rơi vào bế tắc

Những điểm yếu 'chí mạng' khiến 12 cung hoàng đạo dễ rơi vào bế tắc

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Mỗi cung hoàng đạo đều có những điểm mạnh riêng, nhưng chính tính cách đặc trưng ấy đôi khi lại trở thành rào cản khiến họ dễ rơi vào trạng thái loay hoay không tìm được lối thoát.

Bí mật kinh hãi của cô gái không đòi sính lễ, không cần nhà riêng

Bí mật kinh hãi của cô gái không đòi sính lễ, không cần nhà riêng

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Từng tin rằng con trai mình sắp cưới được một cô gái hiền lành, biết nghĩ cho gia đình, ông Liêu không ngờ mọi chuyện lại trở thành cú sốc lớn nhất đời ông.

40 tuổi chưa vợ, tôi muốn khuyên em dâu bỏ em trai nhưng sợ điều tiếng

40 tuổi chưa vợ, tôi muốn khuyên em dâu bỏ em trai nhưng sợ điều tiếng

Gia đình - 2 ngày trước

Tôi 40 tuổi, chưa vợ, sống chung nhà với vợ chồng em trai và thường xuyên chứng kiến em trai đánh chửi vợ. Em dâu hiền lành, chăm chỉ, cam chịu trong im lặng. Tôi muốn khuyên cô ấy ly hôn để thoát khỏi bạo lực, nhưng lại sợ mang tiếng phá hoại gia đình em trai.

Xem nhiều

Muốn gia đình bình yên, đừng bỏ qua điều quan trọng này

Muốn gia đình bình yên, đừng bỏ qua điều quan trọng này

Gia đình

GĐXH - Gia đình chỉ thực sự là nơi để trở về khi mỗi người được tôn trọng và có không gian riêng. Thế nhưng, không ít mâu thuẫn lại bắt nguồn từ sự quan tâm quá mức. Vậy làm thế nào để giữ gìn sự bình yên trong gia đình mà không làm tổn thương nhau?

7 câu nói thần kỳ của cha mẹ giúp con cái có tương lai tốt đẹp hơn

7 câu nói thần kỳ của cha mẹ giúp con cái có tương lai tốt đẹp hơn

Nuôi dạy con
Con bị bắt nạt, người mẹ EQ cao nhắn một câu vào group phụ huynh giải quyết gọn gàng mọi việc

Con bị bắt nạt, người mẹ EQ cao nhắn một câu vào group phụ huynh giải quyết gọn gàng mọi việc

Nuôi dạy con
Một bản di chúc có tên người giúp việc của bà chủ giàu có và bài học đắt giá về tình thân

Một bản di chúc có tên người giúp việc của bà chủ giàu có và bài học đắt giá về tình thân

Gia đình
Đến 60 tuổi mới cay đắng nhận ra: 3 điều 'vì con' lại khiến con bất hiếu

Đến 60 tuổi mới cay đắng nhận ra: 3 điều 'vì con' lại khiến con bất hiếu

Nuôi dạy con

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top