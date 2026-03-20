Treo gì trước cửa nhà để trừ tà và hóa giải sát khí năm 2026

Thứ sáu, 19:01 20/03/2026 |

GĐXH - Trong phong thủy, cửa chính được xem là nơi đón khí vào nhà, có ảnh hưởng đến vận may, sức khỏe và bình an của gia chủ. Việc treo vật phẩm phong thủy trước cửa nhà để trừ tà, hóa giải sát khí là một trong những cách được nhiều người áp dụng.

Treo tỏi

Từ xa xưa, ông bà ta đã tin rằng mùi hăng của tỏi có thể khiến tà khí và các năng lượng xấu phải tránh xa, không dám xâm nhập vào nhà.

Theo phong thủy, để trừ tà bằng tỏi thì cần dùng 81 tép tỏi (tượng trưng cho cửu cửu hồi sinh – con số mang ý nghĩa may mắn và bảo vệ) bỏ vào một chiếc túi vải sạch. Sau đó, bạn treo túi tỏi này trước cửa chính – nơi khí lưu thông ra vào nhiều nhất trong ngôi nhà.

Treo muối

Theo quan niệm dân gian, muối có tính dương mạnh, có thể trung hòa hoặc hóa giải khí âm, tà khí tồn tại trong không gian sống.

Theo quan niệm dân gian, muối có tính dương mạnh, có thể trung hòa hoặc hóa giải khí âm, tà khí tồn tại trong không gian sống.

Đó cũng là lý do người ta thường sử dụng muối trong các nghi lễ tẩy uế, nhập trạch, đặc biệt là khi mua nhà mới hoặc thuê nhà mới với hy vọng loại bỏ mọi điều xui rủi còn sót lại từ người cũ và mang lại vận may, bình an cho gia chủ.

Ngoài ra, một số người cũng kết hợp muối với gạo và nước, đặt trong bát hoặc chén ở góc cửa hoặc trước hiên nhà để tăng hiệu quả trấn trạch. Cách này không chỉ mang ý nghĩa phong thủy, mà còn thể hiện sự kính trọng với thần linh và đất đai, cầu mong sự bảo hộ và may mắn cho gia đạo.

Treo gương bát quái

Nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy rất nhiều ngôi nhà, đặc biệt là nhà phố hoặc nhà nằm gần ngã ba thường treo gương bát quái trước cửa chính như một cách để bảo vệ không gian sống.

Gương bát quái có hình bát giác, trên mặt gương thường khắc hình bát quái gồm 8 quẻ: Càn, Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khảm, Cấn, Khôn. Đây là những quẻ tượng trưng cho các yếu tố trong tự nhiên, khi kết hợp lại tạo thành một trường năng lượng mạnh mẽ, có khả năng thu hút khí lành và đẩy lùi tà khí.

Nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy rất nhiều ngôi nhà, đặc biệt là nhà phố hoặc nhà nằm gần ngã ba thường treo gương bát quái trước cửa chính như một cách để bảo vệ không gian sống.

Tác dụng chính của gương là phản chiếu và đánh bật lại các luồng năng lượng xấu từ bên ngoài như: nhà đối diện nghĩa trang, cột điện lớn, đường đâm thẳng vào cửa, kiến trúc đối diện không hài hòa.

Treo ngải cứu trước cửa nhà xua đuổi năng lượng tiêu cực

Ngải cứu từ lâu không chỉ được biết đến như một vị thuốc dân gian quý trong Đông y mà còn là vật phẩm phong thủy có tác dụng trừ tà mạnh mẽ.

Ngải cứu có mùi hương đặc trưng giúp làm sạch không khí, xua đi cảm giác lạnh lẽo, ẩm thấp - những điều dễ tạo điều kiện cho năng lượng tiêu cực tích tụ.

Treo cành dâu tằm

Cành dâu tằm từ lâu đã được coi là vật phẩm có khả năng xua đuổi tà ma và năng lượng xấu, bảo vệ ngôi nhà khỏi những tác động không may. Theo phong tục xưa, dâu tằm được sử dụng để đẩy lùi tà khí và âm khí, mang lại sự bình an cho gia đình.

Theo phong tục xưa, dâu tằm được sử dụng để đẩy lùi tà khí và âm khí, mang lại sự bình an cho gia đình.

Để bảo vệ ngôi nhà, bạn có thể treo một cành dâu tằm trước cửa chính hoặc gần cửa sổ. Đây là cách đơn giản nhưng hiệu quả để xua đuổi tà ma và bảo vệ không gian sống khỏi những điều xui xẻo.

Cành dâu tằm sẽ giúp không khí trong nhà luôn trong lành, tránh được những năng lượng tiêu cực và đem lại sự an yên cho các thành viên trong gia đình.

Với đặc tính bảo vệ mạnh mẽ, dâu tằm không chỉ là cây cối, mà còn mang ý nghĩa phong thủy, là lá bùa giúp bảo vệ ngôi nhà khỏi tà khí và đảm bảo sức khỏe, tài lộc cho gia chủ.

Treo vật có màu đỏ

Theo quan niệm dân gian, màu đỏ tượng trưng cho sức mạnh, sự sống, niềm vui và lửa – những yếu tố có khả năng xua đuổi tà khí, trấn áp âm khí và đẩy lùi các vận đen.

Theo quan niệm dân gian, màu đỏ tượng trưng cho sức mạnh, sự sống, niềm vui và lửa – những yếu tố có khả năng xua đuổi tà khí, trấn áp âm khí và đẩy lùi các vận đen.

Những vật phẩm trang trí có màu đỏ không chỉ giúp bảo vệ ngôi nhà khỏi sự xâm nhập của tà khí mà còn tăng cường dương khí, thu hút tài lộc và vận may.

Một số vật có màu đỏ thường được treo trước cửa nhà để trừ tà bao gồm: Dây treo lục lạc đỏ, dây đồng xu cổ kết hợp với chỉ đỏ. Đèn lồng đỏ, thường thấy trong các gia đình vào dịp lễ Tết hoặc khai trương. Chuỗi ngọc đỏ, bùa bình an màu đỏ hoặc vật trang trí vải đỏ.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

