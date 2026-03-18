Bàn thờ ngũ tự là gì? Hướng, vị trí và cách đặt bàn thờ ngũ tự tăng trưởng tài, lộc cho gia đình
GĐXH - Thờ ngũ tự là văn hóa tâm linh của nhiều gia đình Việt. Trong bài này sẽ giúp bạn tìm hiểu bàn thờ ngũ tự là gì? Hướng, vị trí và cách đặt bàn thờ ngũ tự chuẩn phong thủy để tăng trưởng tài, lộc cho gia đình.
Bàn thờ ngũ tự là gì?
Tùy vào từng vùng miền khác nhau mà sẽ có cách gọi khác nhau, bàn thờ ngũ tự còn được gọi là bàn thờ gia thần, bàn thờ năm vị thần tại gia (trong đó, "ngũ" nghĩa là năm, "tự" nghĩa là tại nhà).
Bàn thờ ngũ tự là thờ 5 vị thần sau: Thần bếp (Táo thần). Hộ thần (thần nhà). Tĩnh thần (Thần giếng). Trung lưu thần (Thần gian giữa). Môn thần (Thần cửa).
Tất cả các vị thần trên đều hỗ trợ cai quản các công việc trong gia đình từ công việc làm ăn, sức khỏe, bảo vệ sự an yên cho ngôi nhà.
Theo phong thủy, lập bàn thờ ngũ tự là hình thức giúp gia chủ thể hiện được sự tôn kính đối với các vị và được sự phò trợ của các vị thần. Cầu mong được các vị bảo hộ, đem lại nguồn năng lượng tích cực gia đình, giúp gia chủ và các thành viên luôn may mắn, bình an, thịnh vượng.
Hướng dẫn hướng và vị trí đặt bàn thờ ngũ tự tại gia
Hướng đặt bàn thờ ngũ tự
Phong thủy cho biết, hướng đặt bàn thờ ngũ tự đẹp nhất là hướng Bắc và hướng Đông, đem lại sự tĩnh tâm và thịnh vượng. Ngoài ra, gia chủ cũng có thể chọn hướng và vị trí theo ngày tháng năm sinh, theo tuổi... để mang lại may mắn, tài lộc tốt nhất.
Vị trí đặt bàn thờ ngũ tự
Mỗi vị thần ngũ tự đều cai quản trong nhà, vì vậy, gia chủ có thể đặt ở vị trí nào trong gia đình cũng được. Miễn là gia chủ nên lập bàn thờ cẩn thận, cao ráo, sạch sẽ và bày đặt trang nghiêm, có thể sử dụng vách ngăn để tạo sự riêng tư.
Vị trí đặt bàn thờ ngũ tự phổ biến ở vị trí đẹp nhất đối với nhà chung cư là ở không gian chung, không thuộc phòng nào.
Đối với nhà cấp 4 hoặc những ngôi nhà riêng có thể đặt phòng khách, phòng thờ riêng. Bên cạnh đó, một số gia chủ cũng có đặt gần bàn thờ gia tiên hoặc bàn thờ Phật nhưng thấp hơn và nhỏ hơn.
Một số lưu ý khi đặt bàn thờ ngũ tự
Tránh đặt bàn thờ ngũ tự ngược với hướng của ngôi nhà. Không đặt bàn thờ gần nhà vệ sinh, gần sát bếp nấu, nhà tắm, phòng ngủ vợ chồng.
Tránh đặt bàn thờ xung với cửa hoặc phía trên có xà ngang hoặc có vật sắc nhọn xung thẳng bàn thờ.
Hướng dẫn cách bài trí, thờ cúng trên bàn thờ ngũ tự
Bàn thờ ngũ tự cũng sẽ có bát hương, bài vị, đèn, nến, đĩa quả. Gia chủ sẽ thắp hương vào ngày mùng 1 và ngày rằm hay những dịp giỗ, lễ, lễ động thổ… Thậm chí nếu tâm thành, có điều kiện, gia chủ có thể thắp hương hàng ngày để kêu cầu những mong muốn của bản thân được phù trợ.
Đồ dùng trên bàn thờ ngũ tự phải là đồ dùng riêng, không lẫn với đồ thờ hay đồ dùng của những không gian khác. Đảm bảo bàn thờ luôn sạch sẽ, vệ sinh cẩn thận để không gian trang nghiêm.
Đồ thắp hương (hoa, quả) cần tươi, sạch, đẹp, có mùi hương thơm nhẹ nhàng, không có mùi quá nặng hoặc mùi khó chịu.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
