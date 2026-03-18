Đây mới là cách hóa giải thị phi chốn công sở hiệu quả chưa từng thấy

Đặt những vật màu đỏ ở hướng Đông

Trong ngũ hành, những điều thị phi hay Tam Bích Tinh thuộc hành Mộc; bởi vì Mộc sinh Hỏa, Hỏa có thể hủy Mộc, đương nhiên có thể làm giảm nhẹ đi sự ảnh hưởng của Mộc.

Theo phong thủy muốn xua tan đi những thị phi, điều tiếng, bạn hãy đặt một chiếc bút bi, bút máy màu đỏ, những đồ vật màu đỏ ở hướng Đông chỗ bàn làm việc của mình.

Bởi vì trong phong thủy màu đỏ tượng trưng cho hành Hỏa, có thể thiêu cháy được Mộc; đồng thời có thể làm giảm đi sự ảnh hưởng của Mộc.

Đặt một tấm bình phong ở ngay cửa chính để ngăn chặn sát khí, hung khí

Vị trí bàn làm việc của bạn nằm đối diện với cửa chính; khi mà bạn ngồi làm việc trong một thời gian lâu dài thì từ trường của bạn sẽ bị nhiễu, suy giảm.

Đặt tấm bình phong để giảm bớt thị phi.

Việc này có thể sẽ làm cho vận khí của bạn không tốt, hậu quả chính là bạn khó có thể được thành tựu cao trong công việc. Từ đó, thị phi cũng tìm đến bạn một nhiều hơn.

Trường hợp mà từ trường hay năng lượng của bạn rất mạnh; thì có thể ngăn chặn được những dòng từ trường mạnh mẽ từ cửa chính. Vậy nên, giải pháp tốt nhất cho vấn đề này chính là nên đặt một bức bình phong để ngăn cách bạn với cửa chính.

Treo tranh thuộc hành Hỏa đầu giường ngủ

Một trong những mẹo hay ho để giảm bớt, tiêu trừ thị phi bủa vây; đeo bám không riêng gì ở chốn công sở chính là nên treo những đồ vật mang thuộc tính Hỏa ở phía đầu giường ngủ, hướng chính Đông. Những đồ vật thuộc Hỏa gồm có các vật dụng trang trí màu đỏ, sách báo, tranh ảnh…

Những đồ vật này đều có tác dụng là làm giảm đi sự xung phá của những sát tinh, hung tinh, khác chế được những mâu thuẫn, thị phi.

Kéo kim loại có thể cắt được những chuyện thị phi

Khi mà những chuyện thị phi hay còn được gọi là Tam Bích Tinh gặp phải những sao như Thất Xích Tinh sẽ hình thành cục diện trong phong thủy gọi là "Hợp Thất", là một cục diện hòa hợp.

Đặt những đồ vật mang thuộc tính Kim sẽ có tác dụng làm cải thiện phong thủy.

Mặc khác, Thất Xích Tinh thuộc hành Kim, hướng chính Đông mà đặt những đồ vật mang thuộc tính Kim sẽ có tác dụng làm cải thiện phong thủy.

Vậy nên nếu như bạn lỡ đắc tội phải một người nào đó; mà người này lại là kẻ tiểu nhân. Bạn nên nhanh chóng hóa giải thị phi để giảm bớt đi sự xích mích.

Đặt cây cảnh khi mà góc làm việc ở cạnh vệ sinh

Nếu như ở bên cạnh hoặc là phía trước chỗ làm việc gần nhà vệ sinh thì bạn nên đặt một chậu cây; có lá rộng để có thể hấp thụ bớt những uế khí, tục khí xấu. Đồng thời, có thể ngăn chặn được những từ trường, năng lượng không tốt.

Để đèn bàn để khắc chế xà ngang

Nếu như bàn làm việc của bạn đặt bên dưới xà ngang; thường có thể rất dễ gặp phải chuyện thị phi, mâu thuẫn hay xích mích, tranh chấp với đồng nghiệp. Để có thể khắc phục được điều này thì bạn có thể đặt trên bàn làm việc của mình một chiếc đèn bàn.

Thỉnh thoảng bật đèn bàn lên có thể giúp cho bạn có thể giảm bớt được những từ trường không tốt mà phạm xà ngang đem lại.

Không dán hình tùy tiện trên tường của phòng làm việc của mình

Bạn cần phải quan tâm đến rất nhiều yếu tố để bố trí văn phòng làm việc của mình. Yếu tố phong thủy chiếm một vị trí quan trọng; nếu như trang trí bằng những hình ảnh đáng sợ, âm u thì sẽ làm ảnh hưởng đến sự ổn định về tinh thần, môi trường, từ trường làm việc.

Mà thay vào đó thì phòng làm việc phải được treo lên những bức tranh hiền hòa, đơn giản lại nhẹ nhàng.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.