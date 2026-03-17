Vì sao người mất cần thắp hương trong 100 ngày?
GĐXH - Sau khi chết, người mất sẽ được lập bàn thờ vong và thắp hương liên tục trong 100 ngày, đây là một nghi thức quan trọng và cần thiết đối với người đã khuất.
Sau 100 ngày có thắp hương nữa không?
Theo phong tục của người Việt từ xưa tới nay thì sau khi thắp hương liên tục 100 ngày. Gia chủ sẽ còn một nghi lễ thắp hương, thờ cúng cho người mất rất quan trọng nữa.
Đó chính là lễ cúng cơm sau 100 ngày hay lễ thôi khóc, lễ tốt khốc, đưa di ảnh của người chết lên bàn thờ ông bà tổ tiên. Nghi lễ này rất quan trọng và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc đối với cả người mất và những người thân trong gia đình.
Vì sao người chết cần thắp hương trong 100 ngày?
Theo phong tục của người Việt, nghi lễ thắp hương 100 ngày cho người mất được gọi là bách nhật trai tuần, nghi thức này vô cùng quan trọng đối với người mất. Theo quan niệm của Phật giáo, con người sau khi mất đi, muộn nhất là trong 100 ngày, linh hồn sẽ được giải thoát, đầu thai theo nghiệp lực.
Thân người sau khi mất đi sẽ chuyển sang thân trung ấm. Trước khi đầu thai, linh hồn sẽ phải vượt qua 10 cửa ngục để xét tội và nghiệp. 7 thất đầu tiên là 7 cửa ngục, đến tuần thất 100 ngày là cửa ngục thứ 8.
Người thân sẽ thực hiện nghi thức cúng và thắp hương liên tục không tắt hương trong 100 ngày đầu đối với người đã khuất.
Việc làm ngày có ý nghĩa tưởng nhớ tới người đã mất, giúp cho căn nhà bớt lạnh lẽo u sầu, vơi bớt nỗi đau có người thân mất. Đồng thời cũng giúp xoa dịu phần nào nỗi thống khổ khi mất người thân yêu.
Đối với người chết, nghi thức cúng bách nhật trai tuần có ý nghĩa tiếp thêm phước báu cho người mất. Giúp họ có được những duyên lành để giảm bớt tội và nghiệp.
Với những người theo đạo Phật, nghi thức cúng 100 ngày thường rất đơn giản, không sát sanh và cầu an, cầu siêu cho người thân giúp linh hồn được siêu thoát về nơi cảnh giới an lành.
Vì sao phải cúng cơm cho người mất sau 100 ngày?
Truyền thống của người Việt Nam luôn coi trọng bữa cơm gia đình, bữa cơm đầm ấm, sum họp. Cúng cơm sau 100 ngày có ý nghĩa là bữa cơm cuối cùng tiễn đưa linh hồn người đã mất ra đi mãi mãi, không còn vấn vương nơi trần thế.
Sau thời gian này, linh hồn sẽ được đầu thai chuyển kiếp. Tùy theo tội và nghiệp lực mà được đầu thai về cõi nào.
Bữa cúng cơm sau 100 ngày cho người mất giống như là bữa cơm tiễn biệt, sau đó người thân sẽ quay trở lại với cuộc sống thường nhật, dần nguôi ngoai nỗi đau và người chết cũng sẽ đi đầu thai, không còn nhớ gì tới cõi tạm.
Sau khi thực hiện xong nghi lễ này, gia chủ có thể lấy ngày mất của người chết làm ngày giỗ và thực hiện cúng giỗ hàng năm.
Căn cứ để tính 100 ngày và tính ngày giỗ chính là ngày mà người mất trút hơi thở cuối cùng. Người chết cũng sẽ được lập bát hương và nhập bàn thờ vong vào bàn thờ gia tiên để tiện trong việc thờ cúng, chăm lo hương khói.
Chuẩn bị mâm cúng thắp hương sau 100 cho người chết
Cúng cơm sau 100 ngày cho người chết rất đơn giản, quan trọng là có đầy đủ các thành viên, người thân trong gia đình cùng tới dự để tiễn biệt và tỏ lòng yêu kính đối với người mất.
Mâm cơm cúng sau 100 ngày không cần quá cầu kì, có thể bao gồm: Một bát cơm úp đầy. Một quả trứng luộc, bóc vỏ, bóp làm đôi, đặt cùng một đĩa muối trắng. Một vài món ăn đơn giản khi người mất còn sống ưa thích. Nước. Rượu. Hoa quả. Hương trầm. Tiền vàng mã.
Dựa vào phong tục tại mỗi vùng miền và tấm lòng thành của người thân mà mâm cúng sẽ có sự chuẩn bị khác nhau.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Cặp vợ chồng trẻ ở Thái Nguyên khoe nhà mới đẹp long lanh, dân tình lập tức "cảnh báo" một chi tiết ngay góc sânỞ - 3 giờ trước
GĐXH - Hàng cây nơi góc sân lập tức trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng.
Đại kỵ trong phong thủy trong nhà ở chia cắt tình cảm vợ chồngỞ - 6 giờ trước
GĐXH - Yếu tố phong thủy nhà ở không chỉ ảnh hưởng đến tài vận, sức khỏe mà còn có mối liên hệ mật thiết với đời sống hôn nhân, tình cảm vợ chồng. Nếu phạm phải những đại kị phong thủy nhà ở dưới đây, có thể gây bất hòa tình cảm vợ chồng.
Công dụng hữu ích của gương treo tường không phải ai cũng biếtỞ - 9 giờ trước
GĐXH - Gương treo tường không chỉ là một vật dụng đơn thuần để soi gương, mà còn có nhiều công dụng hữu ích khác cho ngôi nhà của bạn. Bài viết này sẽ chỉ ra công dụng hữu ích khi treo gương trên tường.
Đây là lý do vì sao phải che bàn thờ khi nhà có người mấtỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Việc che bàn thờ tổ tiên trong gia đình có người mất là một trong những việc làm tâm linh quan trọng. Trong bài viết này, hãy tìm hiểu vì sao việc che bàn thờ là rất cần thiết trong các gia đình có người mất.
6 lỗi tưởng nhỏ trong nhà dễ khiến vợ chồng cãi vã: Điều số 4 rất nhiều gia đình đang mắcPhong thủy - 1 ngày trước
GĐXH - Một số chi tiết tưởng chừng nhỏ trong cách bố trí nhà cửa như đèn trang trí, vị trí giường ngủ hay thiết kế góc nhà lại có thể ảnh hưởng đến năng lượng trong không gian sống. Theo quan niệm phong thủy, đây là những yếu tố dễ khiến vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn nếu phạm phải.
Khám phá ý nghĩa số 44 trong phong thủy là phát tài hay xui rủi?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Các con số không chỉ được dùng để đo lường, tính toán hay xác định ngày tháng... mà còn có thể mang ý nghĩa tâm linh, phong thủy. Trong đó, số 44 thật sự là một con số đặc biệt khi được sử dụng phổ biến trên mạng xã hội.
Lời chúc mùng 1 đầu tháng giúp mang lại tươi vui, may mắn, bình an và tài lộcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Mùng 1 Âm lịch được xem là một ngày rất quan trọng trong tháng. Vì thế trong ngày này hãy gửi lời chúc tốt đẹp đến gia đình, bạn bè để mang lại những điều may mắn, bình an trong tháng mới.
Những sai lầm phong thủy khiến bạn nghèo kiết xácỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Có những sai lầm phổ biến trong việc áp dụng phong thủy có thể khiến bạn gặp khó khăn trong cuộc sống và tài chính. Hãy tìm hiểu những sai lầm phong thủy trong bài viết sau nên tránh để có một cuộc sống thịnh vượng và thành công.
Vị trí đặt chanh muối giúp thu hút tài lộc và may mắnPhong thủy - 1 ngày trước
GĐXH - Chanh và muối – hai vật phẩm quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày nhưng lại mang ý nghĩa phong thủy mạnh mẽ. Dưới đây là những thông tin hữu ích bạn đọc có thể tham khảo.
Vị trí đặt bàn ghế phòng khách chuẩn phong thủy thu hút tài lộc 2026Ở - 2 ngày trước
GĐXH - Việc lựa chọn và cách đặt bàn ghế phòng khách hợp lý không chỉ giúp không gian hài hòa mà còn mang ý nghĩa phong thủy. Khám phá cách đặt bàn ghế phòng khách chuẩn phong thủy để thu hút tài lộc và may mắn cho gia đình bạn trong năm 2026.
