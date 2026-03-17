Vì sao người mất cần thắp hương trong 100 ngày?

Sau 100 ngày có thắp hương nữa không?

Theo phong tục của người Việt từ xưa tới nay thì sau khi thắp hương liên tục 100 ngày. Gia chủ sẽ còn một nghi lễ thắp hương, thờ cúng cho người mất rất quan trọng nữa.

Đó chính là lễ cúng cơm sau 100 ngày hay lễ thôi khóc, lễ tốt khốc, đưa di ảnh của người chết lên bàn thờ ông bà tổ tiên. Nghi lễ này rất quan trọng và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc đối với cả người mất và những người thân trong gia đình.

Vì sao người chết cần thắp hương trong 100 ngày?

Theo phong tục của người Việt, nghi lễ thắp hương 100 ngày cho người mất được gọi là bách nhật trai tuần, nghi thức này vô cùng quan trọng đối với người mất. Theo quan niệm của Phật giáo, con người sau khi mất đi, muộn nhất là trong 100 ngày, linh hồn sẽ được giải thoát, đầu thai theo nghiệp lực.

Thân người sau khi mất đi sẽ chuyển sang thân trung ấm. Trước khi đầu thai, linh hồn sẽ phải vượt qua 10 cửa ngục để xét tội và nghiệp. 7 thất đầu tiên là 7 cửa ngục, đến tuần thất 100 ngày là cửa ngục thứ 8.

Người thân sẽ thực hiện nghi thức cúng và thắp hương liên tục không tắt hương trong 100 ngày đầu đối với người đã khuất.

Việc làm ngày có ý nghĩa tưởng nhớ tới người đã mất, giúp cho căn nhà bớt lạnh lẽo u sầu, vơi bớt nỗi đau có người thân mất. Đồng thời cũng giúp xoa dịu phần nào nỗi thống khổ khi mất người thân yêu.

Đối với người chết, nghi thức cúng bách nhật trai tuần có ý nghĩa tiếp thêm phước báu cho người mất. Giúp họ có được những duyên lành để giảm bớt tội và nghiệp.

Với những người theo đạo Phật, nghi thức cúng 100 ngày thường rất đơn giản, không sát sanh và cầu an, cầu siêu cho người thân giúp linh hồn được siêu thoát về nơi cảnh giới an lành.

Vì sao phải cúng cơm cho người mất sau 100 ngày?

Truyền thống của người Việt Nam luôn coi trọng bữa cơm gia đình, bữa cơm đầm ấm, sum họp. Cúng cơm sau 100 ngày có ý nghĩa là bữa cơm cuối cùng tiễn đưa linh hồn người đã mất ra đi mãi mãi, không còn vấn vương nơi trần thế.

Sau thời gian này, linh hồn sẽ được đầu thai chuyển kiếp. Tùy theo tội và nghiệp lực mà được đầu thai về cõi nào.

Bữa cúng cơm sau 100 ngày cho người mất giống như là bữa cơm tiễn biệt, sau đó người thân sẽ quay trở lại với cuộc sống thường nhật, dần nguôi ngoai nỗi đau và người chết cũng sẽ đi đầu thai, không còn nhớ gì tới cõi tạm.

Sau khi thực hiện xong nghi lễ này, gia chủ có thể lấy ngày mất của người chết làm ngày giỗ và thực hiện cúng giỗ hàng năm.

Căn cứ để tính 100 ngày và tính ngày giỗ chính là ngày mà người mất trút hơi thở cuối cùng. Người chết cũng sẽ được lập bát hương và nhập bàn thờ vong vào bàn thờ gia tiên để tiện trong việc thờ cúng, chăm lo hương khói.

Chuẩn bị mâm cúng thắp hương sau 100 cho người chết

Cúng cơm sau 100 ngày cho người chết rất đơn giản, quan trọng là có đầy đủ các thành viên, người thân trong gia đình cùng tới dự để tiễn biệt và tỏ lòng yêu kính đối với người mất.

Mâm cơm cúng sau 100 ngày không cần quá cầu kì, có thể bao gồm: Một bát cơm úp đầy. Một quả trứng luộc, bóc vỏ, bóp làm đôi, đặt cùng một đĩa muối trắng. Một vài món ăn đơn giản khi người mất còn sống ưa thích. Nước. Rượu. Hoa quả. Hương trầm. Tiền vàng mã.

Dựa vào phong tục tại mỗi vùng miền và tấm lòng thành của người thân mà mâm cúng sẽ có sự chuẩn bị khác nhau.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.