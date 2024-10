Triệt xóa ổ nhóm cho vay lãi nặng lên đến 365%/năm

Tang vật vụ án và 2 đối tượng cầm đầu ổ nhóm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên phạm vi toàn quốc Ngô Quang Duy và Vũ Văn Sơn.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự tại nhiều địa bàn như: Nghệ An, Hà Tĩnh, Thành phố Hà Nội; Phú Yên…

Vào cuộc xác minh, Cơ quan Công an xác định đây là một ổ nhóm hoạt động "tín dụng đen" cho vay lãi nặng có tổ chức, quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc, có sự phân công vai trò, nhiệm vụ rõ ràng do 2 đối tượng Ngô Quang Duy (SN 1982), trú tại quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng và Vũ Văn Sơn (SN 1991), trú tại quận Kiến An, TP Hải Phòng cầm đầu.

Ngô Quang Duy và Vũ Văn Sơn là những đối tượng hình sự cộm cán, có nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp; hoạt động lưu động, riêng Duy là đối tượng đã mang 2 tiền án về các tội: Cướp tài sản và đánh bạc.

Thời gian gần đây 2 đối tượng này liên kết với nhau thiết lập ổ nhóm cho vay lãi nặng với thủ đoạn rất tinh vi, manh động. Theo đó các đối tượng đã sử dụng mạng xã hội lập Fanpage "ALO có ngay", công khai đăng bài trên không gian mạng về các nội dung cho vay tiền nhằm mục đích tiếp cận nhiều thành phần vay tiền ở nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Khi người vay liên hệ, các đối tượng sẽ trực tiếp hoặc thuê người tới trực tiếp địa phương người có nhu cầu vay tiền để xác minh, đồng thời yêu cầu người vay cung cấp thông tin giấy tờ tùy thân trước khi giao dịch.

Lãi suất các đối tượng cho bị hại vay lên tới 10.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương đương 365%/năm. Trường hợp người vay chưa kịp trả tiền, các đối tượng sẽ gọi điện, nhắn tin đe dọa, hoặc trực tiếp đến nhà để gây sức ép.

Đáng nói các đối tượng lấy ra nhiều lý do như phí hồ sơ; bảo hiểm khoản vay; lãi suất bảo đảm để trừ từ 20% đến 30% tổng số tiền cho nạn nhân vay trước khi giải ngân khoản vay vào tài khoản ngân hàng của người vay mà không hề thông báo trước tới bị hại. Sau đó, hàng ngày, người vay phải trả tiền gốc và lãi bằng cách chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng do các đối tượng chỉ định.

Cơ quan Công an xác định đã có hàng trăm bị hại bị lôi kéo tham gia vay tiền từ các đối tượng trên và hầu hết đều mất khả năng trả nợ chỉ sau một thời gian ngắn vay tiền.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, đầu tháng 10/2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành bắt giữ 2 đối tượng cầm ổ nhóm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự là Ngô Quang Duy và Vũ Văn Sơn khi các đối tượng đang lẩn trốn tại một chung cư trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ 4 điện thoại di động, 06 thẻ ngân hàng, phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng các đối tượng sử dụng để phạm tội.

Các đối tượng sử dụng mạng xã hội đăng tải bài viết cho vay tiền nhằm mục đích tiếp cận nhiều thành phần vay tiền ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Cơ quan Công an lấy lời khai Ngô Quang Duy.

Quá trình đấu tranh bước đầu xác định, chỉ tính từ đầu năm 2024 đến thời điểm bị bắt giữ, ổ nhóm trên đã cho gần 100 người ở các tỉnh, thành khác nhau như: Nghệ An, Hà Tĩnh, Thành phố Hà Nội, Phú Yên….. vay số tiền khoảng hơn 4 tỷ đồng với lãi suất cao đến 365%/năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Công an Nghệ An khuyến cáo và đề nghị người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, không nên vay tiền qua các app hoạt động trái phép trên không gian mạng. Nếu có nhu cầu vay tiền thì người dân nên liên hệ các tổ chức tài chính được nhà nước cấp phép hoạt động.

Khi phát hiện các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động cho vay tiền, xin thông báo với cơ quan Công an nơi gần nhất để được xử lý, giải quyết kịp thời.