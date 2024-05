Bất chấp nguy hiểm, 2 thiếu niên 'bốc đầu' xe máy giữa trung tâm thành phố Vinh

Ngày 4/5, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, vừa lập biên bản và xử lý 2 thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy giữa trung tâm thành phố. Hai thiếu niên gồm L.B.Q. (SN 2007) và Tr.H.Q. (SN 2009), cùng trú tại xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ (Nghệ An).



Hình ảnh 2 thiếu niên chạy xe “bốc đầu” trên tuyến đường chính ở TP Vinh.

Trước đó, Công an TP Vinh phát hiện có một nhóm thanh thiếu niên thường xuyên hẹn hò, tụ tập trên mạng xã hội để điều khiển xe máy "biểu diễn" lạng lách, đánh võng, "bốc đầu" xe, nhằm gây sự chú ý của người đi đường. Công an TP Vinh vào cuộc xác minh, tăng cường tuần tra kiểm soát, nhất là các tuyến đường trọng điểm.

Đến trưa ngày 1/5, tại tuyến đường Quang Trung đến đường Cao Thắng (TP Vinh) xuất hiện 2 đối tượng điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, nẹt-pô, "bốc đầu". Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng nhanh chóng xác định người điều khiển xe máy có hành vi nêu trên là L.B.Q, người ngồi sau là Tr.H.Q.

Công an TP Vinh làm việc với 2 thiếu niên.

Công an TP Vinh lập biên bản vi phạm hành chính đối với L.B.Q. về hàng loạt lỗi như: Người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi điều khiển xe mô-tô; điều khiển xe đi bằng một bánh đối với xe hai bánh; điều khiển xe không có gương chiếu hậu; không đội mũ bảo hiểm; chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông.

Đồng thời, cơ quan công an cũng tuyên truyền, giải thích rõ cho 2 thiếu niên hành vi trên là vi phạm pháp luật, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Nam thanh niên Hải Dương 'bốc đầu' xe máy trong đêm và hành động bất ngờ người bạn đi cùng GĐXH - Trong quá trình Th. điều khiển phương tiện chở Ph. chạy tốc độ cao và nhiều lần thực hiện động tác bốc đầu xe máy thì Đinh Tài L. đã dùng điện thoại quay, phát trực tiếp lên trang Facebook cá nhân...