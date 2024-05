Ba nữ quái cho vay nặng lãi hàng chục tỷ đồng

Ngày 24/5, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, vừa phá thành công chuyên án, bắt 3 đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với số tiền 26,2 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4,4 tỷ đồng.



3 đối tượng tại cơ quan chức năng.

Trước đó, Công an thị xã Hoàng Mai phát hiện 2 đối tượng Nguyễn Thị Hải (SN 1982, trú phường Quỳnh Thiện) và Trần Thị Huề (SN 1992, trú tại phường Quỳnh Dị, cùng thị xã Hoàng Mai) cho nhiều người vay với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày.

Sau một thời gian tiến hành điều tra, ngày 12/5, Công an thị xã Hoàng Mai phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An bắt Nguyễn Thị Hải và Trần Thị Huề. Tại nhà các đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ số tiền hơn 700 triệu đồng, 1 máy tính xách tay, 2 điện thoại di động cùng nhiều sổ sách, giấy tờ, hợp đồng cho vay.

Tang vật thu giữ.

Tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án, ngày 23/5, Công an thị xã Hoàng Mai bắt tiếp Trần Thị Tâm (SN 1992, trú tại phường Quỳnh Dị) cùng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đồng thời, chứng minh số tiền đối tượng cho vay khoảng 6,2 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 400 triệu đồng.

Cơ quan chức năng xác định, tổng số tiền giao dịch mà các đối tượng trên thực hiện là 26,2 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4,4 tỷ đồng.

Hiện, Công an thị xã Hoàng Mai đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng Nguyễn Thị Hải, Trần Thị Huề và Trần Thị Tâm để tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.

