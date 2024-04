Trong quý I/2024, thương mại điện tử tăng trưởng vượt xa kỳ vọng

Trong 3 tháng quý I năm 2024, tổng doanh thu trên 5 sàn thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam gồm Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, TikTok Shop chưa bao gồm doanh thu từ các phiên livestream đã đạt tổng doanh thu 71.200 tỉ đồng, tăng trưởng 78,69% trong 3 tháng đầu năm 2024. Ước tính đã có 766,7 triệu đơn vị sản phẩm được bán ra.

Theo Metric, nền tảng số liệu về thương mại điện tử, đây là mức tăng trưởng đầy tích cực, vượt xa kỳ vọng bởi theo nhiều dự báo từ cuối 2023, mức tăng trưởng trong toàn năm 2024 so với 2023 sẽ chỉ dừng ở mức 35%.

Làm đẹp, nhà cửa đời sống và thời trang nữ là những ngành hàng nằm trong top 3 ở cả doanh số và sản lượng bán. Dự báo trong quý II năm 2024, tổng doanh số trên năm sàn bán lẻ trực tuyến lớn nhất Việt Nam sẽ đạt mức 84,87 nghìn tỉ đồng.

Trong đó thị trường phát triển mạnh mẽ nhất là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh với doanh số và sản lượng bán dựa trên địa điểm đặt kho nhiều nhất, với tổng cộng chiếm trên 70% toàn thị trường. Cụ thể: doanh số thương mại điện tử của Hà Nội tại 5 sàn thương mại điện tử nêu trên đạt hơn 20.000 tỷ đồng, tăng 77% so với quý 1/2023; doanh số thương mại điện tử của TP Hồ Chí Minh tại 5 sàn thương mại điện tử đạt trên 14.000 tỷ đồng, tăng 65% so với so với quý 1/2023.