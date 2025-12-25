Bệnh viện Chợ Rẫy được trao giải Nhất Cuộc thi “Cơ sở y tế không khói thuốc lá” lần thứ I

Mời quý vị và các bạn theo dõi trực tiếp Lễ trao Giải Cuộc thi "Cơ sở y tế không khói thuốc lá" lần thứ I:

Cuộc thi "Cơ sở y tế không khói thuốc lá" lần thứ I do Báo Sức khỏe và Đời sống và Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) phối hợp tổ chức, nhằm tôn vinh nỗ lực của các cơ sở y tế trong việc xây dựng môi trường khám chữa bệnh an toàn, không khói thuốc, bảo vệ sức khỏe người bệnh. Lễ trao giải cuộc thi được phát sóng trực tiếp trên Báo điện tử và các nền tảng mạng xã hội của Báo Sức khoẻ và Đời sống.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà, đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế; đại diện các cơ quan hữu quan trong nước và quốc tế, các đơn vị y tế của nhiều tỉnh thành cùng đông đảo các y bác sĩ.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, ngày 17/9/2025, Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá phối hợp tổ chức Cuộc thi "Cơ sở y tế không khói thuốc lá" lần thứ I nhằm phát hiện, tôn vinh và nhân rộng những cách làm hay, những mô hình hiệu quả, từ đó lan tỏa tinh thần tích cực trong toàn ngành.

Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng đông đảo từ các cơ sở y tế trên toàn quốc với gần 300 hồ sơ đăng ký tham dự thuộc 3 nhóm: Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa công lập tuyến tỉnh, thành phố; Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa công lập tuyến Trung ương trực thuộc Bộ Y tế và các bộ, ngành; Bệnh viện trực thuộc các trường Đại học.

Trải qua các vòng chấm Sơ khảo và Chung khảo nghiêm túc (bao gồm cả khảo sát thực tế), Hội đồng Giám khảo đã lựa chọn được 20 đơn vị xuất sắc nhất để vinh danh. Đây là những đơn vị không chỉ tuân thủ nghiêm ngặt quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá mà còn có những mô hình sáng tạo, những cách làm hay trong việc giám sát, nhắc nhở và hỗ trợ cai nghiện thuốc lá cho người bệnh.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức trao 20 giải thưởng, gồm 01 giải Nhất, 03 giải Nhì, 04 giải Ba và 12 giải Tư cho cho các cơ sở y tế có thành tích xuất sắc nhất trong cuộc thi.

Dưới đây là các bài phát biểu của các vị lãnh đạo trong Lễ trao giải Cuộc thi "Cơ sở y tế không khói thuốc lá" lần thứ I:

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà: Duy trì cơ sở y tế không khói thuốc lá là trách nhiệm của mỗi cán bộ y tế, mỗi cơ sở khám, chữa bệnh