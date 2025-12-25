Bệnh viện Chợ Rẫy được trao giải Nhất Cuộc thi “Cơ sở y tế không khói thuốc lá” lần thứ I
Đúng 9h00 sáng nay (25/12) tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) long trọng tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi "Cơ sở y tế không khói thuốc lá" lần thứ I.
Mời quý vị và các bạn theo dõi trực tiếp Lễ trao Giải Cuộc thi "Cơ sở y tế không khói thuốc lá" lần thứ I:
Cuộc thi "Cơ sở y tế không khói thuốc lá" lần thứ I do Báo Sức khỏe và Đời sống và Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) phối hợp tổ chức, nhằm tôn vinh nỗ lực của các cơ sở y tế trong việc xây dựng môi trường khám chữa bệnh an toàn, không khói thuốc, bảo vệ sức khỏe người bệnh. Lễ trao giải cuộc thi được phát sóng trực tiếp trên Báo điện tử và các nền tảng mạng xã hội của Báo Sức khoẻ và Đời sống.
Tham dự buổi lễ có Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà, đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế; đại diện các cơ quan hữu quan trong nước và quốc tế, các đơn vị y tế của nhiều tỉnh thành cùng đông đảo các y bác sĩ.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, ngày 17/9/2025, Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá phối hợp tổ chức Cuộc thi "Cơ sở y tế không khói thuốc lá" lần thứ I nhằm phát hiện, tôn vinh và nhân rộng những cách làm hay, những mô hình hiệu quả, từ đó lan tỏa tinh thần tích cực trong toàn ngành.
Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng đông đảo từ các cơ sở y tế trên toàn quốc với gần 300 hồ sơ đăng ký tham dự thuộc 3 nhóm: Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa công lập tuyến tỉnh, thành phố; Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa công lập tuyến Trung ương trực thuộc Bộ Y tế và các bộ, ngành; Bệnh viện trực thuộc các trường Đại học.
Trải qua các vòng chấm Sơ khảo và Chung khảo nghiêm túc (bao gồm cả khảo sát thực tế), Hội đồng Giám khảo đã lựa chọn được 20 đơn vị xuất sắc nhất để vinh danh. Đây là những đơn vị không chỉ tuân thủ nghiêm ngặt quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá mà còn có những mô hình sáng tạo, những cách làm hay trong việc giám sát, nhắc nhở và hỗ trợ cai nghiện thuốc lá cho người bệnh.
Tại buổi lễ, Ban Tổ chức trao 20 giải thưởng, gồm 01 giải Nhất, 03 giải Nhì, 04 giải Ba và 12 giải Tư cho cho các cơ sở y tế có thành tích xuất sắc nhất trong cuộc thi.
Dưới đây là các bài phát biểu của các vị lãnh đạo trong Lễ trao giải Cuộc thi "Cơ sở y tế không khói thuốc lá" lần thứ I:
Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà: Duy trì cơ sở y tế không khói thuốc lá là trách nhiệm của mỗi cán bộ y tế, mỗi cơ sở khám, chữa bệnh
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho rằng, theo cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới, thuốc lá là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu có thể phòng tránh được; mỗi năm cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người Việt Nam, gây tổn thất nặng nề về sức khỏe, kinh tế và xã hội. Đặc biệt, khói thuốc lá còn ảnh hưởng trực tiếp đến những người không hút thuốc, nhất là người bệnh, trẻ em, phụ nữ mang thai và người cao tuổi - những đối tượng cần được quan tâm bảo vệ.
"Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng như Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, các nghị quyết, chiến lược quốc gia và cam kết mạnh mẽ thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá. Trong hệ thống các quy định này, cơ sở y tế được xác định là nơi cấm hút thuốc lá hoàn toàn, cả trong nhà và trong khuôn viên, không chỉ như một yêu cầu pháp lý mà còn là chuẩn mực đạo đức và văn hóa của ngành Y tế", Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.
Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, Cuộc thi "Cơ sở y tế không khói thuốc lá" lần thứ I là một sáng kiến rất đáng ghi nhận. Cuộc thi không chỉ là hoạt động thi đua đơn thuần, mà đã trở thành một phong trào truyền thông - hành động có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cán bộ y tế, người bệnh và cộng đồng.
Lãnh đạo Bộ Y tế chia sẻ: "Cuộc thi đã vượt ra khỏi khuôn khổ nội bộ của ngành Y tế. Thông qua báo chí, truyền hình và các nền tảng truyền thông số, thông điệp "Cơ sở y tế không khói thuốc lá" đã được lan tỏa rộng rãi tới xã hội, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với hệ thống y tế, đồng thời thúc đẩy hình thành lối sống lành mạnh trong cộng đồng."
Trong bài phát biểu của mình Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế nhấn mạnh: "Cuộc thi là điểm khởi đầu, không phải điểm kết thúc. Việc xây dựng và duy trì cơ sở y tế không khói thuốc lá là một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, quyết tâm và trách nhiệm thường xuyên của mỗi cán bộ y tế, mỗi cơ sở khám, chữa bệnh".
TS.BS Hà Anh Đức: Mỗi cá nhân khi đến một môi trường y tế không khói thuốc sẽ trở thành một "đại sứ" phòng chống tác hại thuốc lá
TS.BS Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Đồng Trưởng Ban Tổ chức cho biết, Việt Nam hiện có hệ thống y tế rộng khắp với hơn khoảng 1.700 bệnh viện công lập, 406 bệnh viện tư nhân, cùng hàng chục nghìn phòng khám tư nhân. Mỗi năm, hệ thống các cơ sở khám, chữa bệnh này tiếp đón trung bình khoảng gần 20 triệu lượt người khám bệnh nội trú và ngoại trú.
Theo TS.BS Hà Anh Đức, với mật độ tập trung đông đúc như vậy, việc duy trì một môi trường trong lành và không khói thuốc lá là một trong nhiệm vụ quan trọng của các cơ sở y tế giúp bảo vệ nguy cơ phơi nhiễm với khói thuốc lá thụ động của tất cả nhân viên y tế cũng như người dân đến khám, chữa bệnh cũng như ảnh hưởng đến sức khoẻ, kinh tế do thuốc lá gây ra.
"Thông qua Cuộc thi, Ban tổ chức cũng mong muốn lan tỏa thông điệp sức khỏe: Mỗi một cá nhân khi đến khám bệnh trong một môi trường y tế sạch sẽ, không khói thuốc sẽ trở thành một "đại sứ" mang ý thức phòng chống tác hại thuốc lá về với gia đình và cộng đồng", Đồng Trưởng ban Tổ chức chia sẻ.
Những hình ảnh tại buổi lễ trao giải Cuộc thi "Cơ sở y tế không khói thuốc lá" lần thứ I:
Hình ảnh lễ trao giải thưởng cho các cơ sở y tế có thành tích xuất sắc nhất cuộc thi "Cơ sở y tế không khói thuốc lá" lần thứ I
Dưới đây là các giải thưởng cụ thể:
Giải Nhất
Giải Nhất thuộc về Bệnh viện Chợ Rẫy.
Đồng chí Vũ Mạnh Hà - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao giấy chứng nhận và tặng hoa cho Cơ sở y tế đạt giải Nhất.
Bệnh viện Chợ Rẫy có đến 500 biển cấm và các quy định xử phạt. Một trong những sáng kiến nổi bật là bảo vệ đạp xe gắn biển cấm hút thuốc lá hàng ngày đi vòng quanh bệnh viện để nhắc nhở mọi người tuân thủ. Ngoài ra, còn liên tục triển khai các hoạt động tuyên truyền ngoài bệnh viện, lan tỏa thông điệp trực tiếp tới cộng đồng.
Giải Nhì
Giải Nhì thuộc về 3 bệnh viện:
- 1.Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh.
- 2. Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí.
- 3. Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.
Giải Ba
Giải Ba gồm 4 bệnh viện:
- 1.Bệnh viện Thống Nhất.
- 2. Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh.
- 3. Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang.
- 4. Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh.
- Giải Tư
Giải Tư thuộc về các cơ sở y tế tích cực tham gia Cuộc thi và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
1. Bệnh viện Bạch Mai.
- 2. Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai.
- 3. Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng.
- 4. Bệnh viện Đa khoa Thái Bình.
- 5. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.
- 6. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.
- 7. Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.
- 8. Bệnh viện Quân - Dân y Đồng Tháp.
- 9. Bệnh viện Quân Y 175.
- 10. Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương.
- 11. Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình.
- 12. Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An.
