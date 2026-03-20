Trung Quốc khiến thế giới bất ngờ khi chôn "trái tim" ở độ sâu 500m: Chưa có quốc gia nào làm như vậy
Công trình này được ví như "ngân hàng năng lượng" khổng lồ.
Công trình tích trữ thủy điện tích năng lai lớn nhất thế giới, đang được xây dựng tại đập Lương Hà Khẩu ở Trung Quốc. Dự án này đã đạt được một cột mốc quan trọng trong quá trình xây dựng. Công tác đào móng cho "trái tim nhà máy điện" của dự án đã hoàn tất, đồng thời việc xây dựng hồ chứa nước ở hạ lưu cũng đã bắt đầu.
Khi nguồn cung năng lượng tái tạo từ các nhà máy điện gió và điện mặt trời tăng lên, các quốc gia cũng nỗ lực phát triển các giải pháp lưu trữ năng lượng hiệu quả để tích trữ lượng điện dư thừa do các nhà máy này sản xuất khi nhu cầu thấp. Pin lithium-ion có mật độ năng lượng cao nhưng chi phí sản xuất hàng loạt cao, dẫn đến việc cần sử dụng các giải pháp sáng tạo.
Khi nói đến việc lưu trữ điện năng, thủy điện tích năng đang nhanh chóng trở thành lựa chọn được ưa chuộng.
Vì sao hệ thống lưu trữ thủy điện tích năng hoạt động hiệu quả?
Hệ thống thủy điện tích năng hoạt động bằng cách chuyển đổi năng lượng tái tạo dư thừa thành năng lượng tiềm năng bằng cách bơm nước từ hồ chứa ở độ cao thấp hơn lên hồ chứa ở độ cao cao hơn. Trong thời gian nhu cầu năng lượng cao, nước từ hồ chứa ở độ cao cao hơn sẽ được cho chảy xuống dốc qua các tuabin để tạo ra điện.
Hệ thống tích trữ thủy điện bằng bơm nước khác với các nhà máy thủy điện thông thường ở chỗ nước được tích trữ để tái sử dụng, cho phép vận hành quanh năm. Trong các nhà máy thủy điện thông thường, nước chỉ chảy xuống dốc, dẫn đến việc ngừng sản xuất điện trong thời kỳ khan hiếm nước.
Hệ thống tích trữ thủy điện tích năng có thể được sử dụng để cân bằng lưới điện và khắc phục sự không ổn định của các nhà máy điện tái tạo. Nước được tích trữ hoạt động như một loại pin có thể được sạc và xả khi cần thiết. Tuy nhiên, các dự án này cần nhiều năm lập kế hoạch và thực hiện trước khi có thể được triển khai trong thực tế.
Đây là lý do tại sao việc xây dựng cơ sở lớn nhất thế giới thuộc loại này là một thành tựu đáng kể, và dự án ở Trung Quốc đã hoàn thành những cột mốc quan trọng.
Cơ sở tích trữ năng lượng bằng bơm lớn nhất thế giới
Được xây dựng ở độ cao 3.000 mét trên cao nguyên Tây Tứ Xuyên, công trình tích năng thủy điện lai lớn nhất thế giới bao gồm bốn tổ máy, mỗi tổ máy có công suất 300 megawatt (MW). Dự án bao gồm hai hồ chứa: hồ chứa Lương Hà Khẩu, nơi cũng có một nhà máy thủy điện thông thường và đóng vai trò là hồ chứa thượng nguồn cho công trình tích năng thủy điện.
Hồ chứa nước phía dưới đang được xây dựng gần Nhà máy thủy điện Yagen cấp 1. Trọng tâm của dự án là nhà máy điện ngầm, còn được gọi là "trái tim điện lực", được xây dựng ở độ sâu gần 500m bên dưới ngọn núi.
Công trình nhà máy điện có chiều dài gần 200m và chiều cao gần 60m, độ sâu chôn lấp lên đến hơn 650m. Dự án đã hoàn thành việc đào móng cho nhà máy điện ngầm, đồng thời bắt đầu đổ bê tông cho bể chứa phía dưới.
Khi hoàn thành, hệ thống thủy điện tích năng kết hợp với nhà máy thủy điện truyền thống 3.000 MW của dự án Lương Hà Khẩu sẽ có tổng công suất 4,2 GW, trở thành hệ thống thủy điện tích năng lai lớn nhất thế giới. Điều này sẽ đảm bảo rằng cơ sở này có thể cung cấp cả điện năng từ dòng chảy và điện năng sản xuất theo hai chiều trong tương lai.
Nhà máy thủy điện tích năng này được thiết kế để hấp thụ năng lượng xanh từ 7 GW các nhà máy năng lượng tái tạo đang được xây dựng trên cao nguyên, biến nó thành "ngân hàng năng lượng siêu cấp" của khu vực.
Hiện tượng kỳ lạ làm thay đổi Trái Đất 40 triệu năm trướcChuyện đó đây - 11 giờ trước
Những gì vừa được hé lộ từ vùng biển Newfoundland ở Bắc Đại Tây Dương cho thấy Trái Đất từng trải qua một thời kỳ lạ thường.
Một thứ bí ẩn bị "phong ấn" trong hang băng 5.000 năm vừa được giải phóng, có thể tạo ra phép màu cho nhân loạiChuyện đó đây - 1 ngày trước
Lõi băng chứa vật chất đông lạnh suốt 13.000 năm, nhưng mẫu được phân tích trong nghiên cứu là từ lớp băng 5.000 năm tuổi.
Cấu trúc lạ trong lòng Trái Đất và liên hệ bí ẩn với sự sốngChuyện đó đây - 1 ngày trước
Các nhà khoa học đã đưa ra một lời giải thích mới về những cấu trúc dị thường và khổng lồ ẩn dưới đáy lớp phủ của Trái Đất.
Dò kim loại, người đàn ông phát hiện kho báu quý giá trên cánh đồngChuyện đó đây - 2 ngày trước
Trong lúc dò kim loại trên cánh đồng, người đàn ông 46 tuổi đã phát hiện ra kho báu gồm 18 đồng xu.
Ngư dân bắt được con cá khổng lồ nặng 135kg trên sôngChuyện đó đây - 3 ngày trước
Sau hơn hai tiếng rưỡi nỗ lực, hai ngư dân đã câu được con cá hải tượng long nặng khoảng 135 kg và dài 2,48 mét.
Không phải quảng cáo phim kinh dị, một đô thị Đan Mạch sử dụng đèn đường màu đỏ vì một lý do rất nhân vănChuyện đó đây - 3 ngày trước
Chiều lòng những cư dân đặc biệt của khu vực, một đô thị Đan Mạch quyết định dùng đèn đường màu đỏ.
‘Tơ vàng’ quý hiếm của đại dương tái xuất: Nhà khoa học Hàn Quốc hồi sinh thành công vật liệu xa xỉ giữ ánh kim hàng nghìn nămChuyện đó đây - 5 ngày trước
Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Advanced Materials, các nhà khoa học Hàn Quốc đã tái tạo thành công tơ biển. Đây là một loại sợi vàng huyền thoại từng chỉ dành cho vua chúa trong thế giới cổ đại.
Lần đầu tiên sau 236 năm: 400.000 người tại nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể sắp biến mất, chuyện gì đang xảy ra?Chuyện đó đây - 1 tuần trước
Nền kinh tế lớn nhất thế giới đón tin buồn ngay đầu năm nay.
Ngôn ngữ kỳ quặc nhất thế giớiChuyện đó đây - 1 tuần trước
Ngôn ngữ này không có từ chỉ màu sắc, không có số đếm và không có thì quá khứ hay tương lai.
Vật thể bị nghi “tàu ngoài hành tinh” vụt sáng ở thời điểm bất thườngChuyện đó đây - 1 tuần trước
Những bức ảnh từ kính viễn vọng SPHEREx của NASA đã giúp giải thích "hành vi" bất thường của vật thể liên sao gây hoài nghi suốt năm vừa qua.
Lần đầu tiên sau 236 năm: 400.000 người tại nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể sắp biến mất, chuyện gì đang xảy ra?Chuyện đó đây
Nền kinh tế lớn nhất thế giới đón tin buồn ngay đầu năm nay.